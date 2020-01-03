Пользователи Instagram выступили против бюджетных трат на новогодние праздники в Чечне

03 января 2020, 16:15

Властям Чечни не стоит тратить деньги на празднование Нового года, заявили некоторые пользователи Instagram. Жители Чечни и пользователи соцсетей раскритиковали участников новогодних празднеств и то, что городская елка установлена напротив мечети.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни отчитались о более чем 120 тысячах человек, собравшихся в центре Грозного в новогоднюю ночь. Участвовать в праздничных торжествах сотрудникам бюджетных организаций пришлось под угрозой увольнений, рассказали грозненцы.

Бюджетники в Чечне неоднократно сообщали, что вынуждены под угрозой увольнения посещать спортивные матчи, официальные праздничные мероприятия, митинги или субботники. Это ущемление прав людей, но федеральный центр не реагирует на такую практику из-за особого статуса Рамзана Кадырова и его хороших отношений с Владимиром Путиным, указал ранее "Кавказскому узлу" на условиях анонимности чеченский политолог. У властей Чечни "куда больше рычагов воздействия" на нежелающих посещать мероприятия, чем в среднем по России, полагает профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов.

Установка городской елки у мечети вызвала недовольство

По случаю нового 2020 года в центре Чечни установили елку высотой 40 метров, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Грозного. "Главное отличие от прошлых лет у нас - это оборудование горки со специальным покрытием, для катания на тюбингах. Высота горки 23 метра, а длина 80. Она огибает площадку с новогодней елкой, и вместе с 25 ярмарочными домиками, где посетители могут приобрести игрушки, подарки и сладости, а также площадок с фуд-кортом, представляет собой единую композицию. В церемонии открытия республиканской елки приняли участие глава Республик, мэр города, другие руководители и тысячи горожан, которые пришли на елку с детьми. Также для собравшихся было устроено праздничное представление и концерт", - сообщили в городской администрации.

"Слов нет, все очень красиво оформлено. Даже намного лучше, чем было прежде, как мне кажется", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Лариса.

"В целом все красиво - и домики поставили сказочные, еще надписи светящиеся в глаза бросаются: «добро, мир, счастье любовь, свобода», на русском и чеченском языках. Ночью центр вообще очень красиво и необычно выглядит – все освещено, везде гирлянды, светодиоды и все прочее. Впечатляет, одним словом", - поделилась впечатлениями другая местная жительница, Лейла.

Однако некоторые грозненцы сказали, что не празднуют Новый год. "Для меня это не праздник, как и для многих мусульман и даже христиан. Не понимаю тех, кто называет себя верующим человеком и, тем не менее, празднует непонятно что, да еще и детей туда водит", - сказал корреспоненту "Кавказского узла" житель республики Иса.

"По мусульманскому календарю Новый год наступает значительно позже. Праздновать христианский новый год в корне неправильно, я считаю. Раньше я не придавал этому значения, но теперь понимаю, что этого делать нельзя. У меня даже дети на новогодние представления в школу не ходят", - подчеркнул местный житель Усам.

"Я не могу понять логику наших властей. Как можно новогоднюю елку ставить перед мечетью? Почему молчит муфтият, богословы по этому поводу? Ведь одно время елку ставили в парке у «Грозный-сити». Почему бы там ее не ставить, а не здесь?" – указал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Имран.

В Instagram раскритиковали участников новогодних мероприятий

Информация об официальных мероприятиях по случаю празднования Нового года в Чечне вызвала критику пользователей Instagram. "Это же надо такое увидеть, как испаряются сотни тысяч рублей", - написал _new_fon_ в комментарии к публикации, сделанный в группе "ЧП Чечня" в соцсети Instagram 1 января.

"Сколько денег на эти салюты тратят, [какой] смысл?! Лучше приют построили бы для бедных животных в каждом регионе", - высказался kimkimkm8888.

Другие комментаторы раскритиковали участников празднования. "Вот если там был бы наш праздник (наш - это значит праздник по исламу), столько людей там не было бы... Вас что, братья и сестры, Санта Клаус, что ли, создал, чтобы отмечать праздник, который нам не подобает отмечать и даже признавать?" - укорила жителей Чечни ahma_0505.

Праздновавшие Новый год подверглись порицанию не только с религиозных позиций. "Кто-то вспомнил события войны, а кто-то плясал рядом с елочкой, жалкие", - написал s.o_mmn. "Своих погибших родных, близких людей, которые погибли в Газавате (войне с "неверными". - Прим. "Кавказского узла") возле елки, случайно, у Деда Мороза не просили?!" - задал вопрос andarbek41_95.

К 16.15 мск 3 января эта публикация в группе "ЧП Чечня" собрала 1,3 тысячи просмотров и 126 комментариев. У группы 65,6 тысячи подписчиков.

На праздник Нового года приходится годовщина штурма Грозного конца 1994 - начала 1995 года. Осада города, начатая 31 декабря 1994 года, продолжалась в течение трех месяцев, и после ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма превысили 8000 человек, а число погибших мирных жителей составило, по разным оценкам, от 5 тысяч до 25 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)". Вопрос об ответственности политиков и военных за гибель мирных жителей даже спустя четверть века остается открытым.

Ливанский богослов спровоцировал очередной виток дискуссии о Новом годе

Богослов Абдуррахман Димашкия вызвал муфтия Чечни Салаха Межиева и главу республики Рамзана Кадырова на религиозный диспут. "У вашего президента есть качества, которые мне нравятся, несмотря на мое порицание его за некоторые вещи. Это то, что он человек, который любит противостояние. Так давайте сойдемся в научном диспуте", - говорит он в переведенном на русский язык ролике, озаглавленном "Ответ муфтию Чечни" и опубликованном 1 января на Youtube-канале Al Muhtadun. Богослов раскритиковал ряд "нововведений", принятых современными мусульманами, в том числе в Чечне.

Ранее ливанский богослов Абдуррахман Димашкия в видеообращении к муфтию Чечни Салаху Межиеву заявил, что чеченские власти осуждают последователей учения саудовского проповедника Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба, но при этом подчеркивают свою любовь к президенту России Владимиру Путину. Богослов сказал, что президент России не принес ничего хорошего чеченскому народу, и напомнил о гибели людей и разрушении инфраструктуры в республике во время чеченских кампаний. Это обращение вызвало споры в соцсетях.

"[Муфтий Чечни] Салах [Межиев] еще, наверное, не видел этого видео. Он, наверное, таваф (ритуальный обход вокруг священной для мусульман Каабы. - Прим. "Кавказского узла") вокруг елки делает", - написал в комментарии под роликом CHECHENEC. "Да ему не до вас, шейх, он Новый год отмечает", - прокомментировал Арсен Гаджиев.

Пользователь Рома Романыч отметил, что Новый год - светский праздник, и сам по себе исламу не противоречит. "Собраться всей семьей за хорошим ужином - конечно, без спиртного, - подвести итоги года, сделать дуа (молитву. - Прим. "Кавказского узла"), наметить планы на будущий год, попросив в этом помощи Всевышнего, порадовать своих детишек подарками - ничего греховного в этом нет!" - полагает пользователь видеохостинга.

Эта позиция вызвала возражения. "То есть все-таки это кяфирский праздник, так как его установил в 1700 году, как ты сам говоришь, Петр I, а он, как мы знаем, кяфир. Так что, как ни крути, Новый год праздновать харам (запрещено. - Прим. "Кавказского узла"). Если даже его установил бы правитель мусульман, мы не будем праздновать Новый год, так как у нас, мусульман, два праздника", - написал пользователь Зеленая Пальма.

К 16.15 мск 3 января эта публикация собрала 22,5 тысячи просмотров и 620 комментариев. У канала 172 тысячи подписчиков.

В мусульманских регионах Северного Кавказа традиция праздновать Новый год стала предметом жарких дискуссий с участием чиновников и духовенства, отметила в декабре 2014 года старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева. "Одни считают, что Новый год и украшение елки уже давно воспринимаются вне религиозного контекста, это светлая семейная традиция, важная скорее больше для детей, чем для взрослых... Другие считают, что Новый год, навязанный советским атеистическим режимом - чуждый исламу праздник, корни которого уходят в языческую традицию", - написала Нефляшева в своем блоге на "Кавказском узле".

Так, новогоднее видеопоздравление от военнослужащих из Чечни, записанное в декабре 2019 года, вызвало критику пользователей Instagram, назвавших Новый год "праздником кяфиров", недопустимым для мусульман.