Празднование Нового года подогрело споры о службе чеченцев в армии

01 января 2020, 17:21

Новогоднее видеопоздравление от военнослужащих из Чечни вызвало критику пользователей Instagram, заявивших о недопустимости для чеченца отмечать этот праздник и служить в российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря 2019 года новобранцы-росгвардейцы из числа местных жителей в Чечне приняли военную присягу. По данным военного комиссариата республики, 400 призывников из Чечни отправились служить в подразделения Южного военного округа, еще 100 остались проходить службу в республиканских подразделениях Росгвардии. Местные жители в комментариях "Кавказскому узлу" и пользователи соцсетей высказали различные мнения о том, допустимо ли для чеченца служить в российской армии.

Видео новогоднего поздравления от военнослужащих из Чечни, опубликованное 30 декабря 2019 года на странице "ЧП Чечня" в соцсети Instagram, также вызвало дискуссию среди пользователей. "Чечня, с Новым годом!" - говорит военнослужащий. Выстроившиеся за его спиной военные кричат троекратное "ура!" По состоянию на 17.21 мск 1 января 2020 года, эта публикация собрала 38,2 тысячи просмотров и 100 комментариев.

Мусульмане не должны праздновать Новый год, заявили некоторые комментаторы. "С каким Новым годом? Это праздник кяфиров ("неверных", немусульман. - Прим. "Кавказского узла"). Мусульманин не должен поздравлять или отмечать Новый год", - написал _.lom._01. "Ни один кяфир не отмечает наши праздники, а почему наши многие отмечают их праздник?" - прокомментировал пользователь bastionka_997.

"С наступающим судным днем", - написал jaman_20, напомнив об ожидании верующими конца света.

Новогоднее поздравление вновь подняло вопрос о том, можно ли служить в армии, которая вела боевые действия в Чечне. "Забыли про войну?" - отреагировал на видео amirependiev. "М-да уж... Когда были зачистки, где были [эти] смельчаки?" - отметил zazuza1983.

Другие комментаторы напомнили, что Новый год - годовщина штурма Грозного в конце 1994 года. "У вас же день траура, какой Новый год?" - удивился umarov_.0695. Пользователь guccis__55 возразил, что годовщина штурма - не траур, а скорее праздник. "Какой траур? Мы в этот день разбили, как надо, своих врагов - это праздник!" - написал он.

Осада Грозного, начатая 31 декабря 1994 года, продолжалась в течение трех месяцев, и после ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма превысили 8000 человек, а число погибших мирных жителей составило, по разным оценкам, от 5 тысяч до 25 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)". Вопрос об ответственности политиков и военных за гибель мирных жителей даже спустя четверть века остается открытым.

В 2015 году на чеченских новобранцев жаловались севастопольцы

6 декабря 2014 года в севастопольский бар "Камелия" ворвались 12 человек, из разговоров которых следовало, что они военнослужащие расположенного неподалеку флотского экипажа, прибывшие из Чечни. Нетрезвые военные без причины начали избивать посетителей. Прибывшие на место полицейские увезли в отделение четырех военных, затем они попали в гарнизонную комендатуру и вскоре были отпущены. На следующий день инцидент в том же баре повторился вновь, причем у посетителей требовали деньги на водку. На третий день явившимся в бар военным дали отпор, после чего на жалобы отреагировала прокуратура. Все военнослужащие, участвовавшие в драках, были переведены в другие части, сообщило 8 января 2015 года издание "Реальная армия".

На сайтах прокуратуры Севастополя и Минобороны России к 17.21 мск 1 января 2020 года не появилось информации об этом инциденте.

Напомним, масштабного призыва в армию в Чечне не было с 1992 по 2014 год. Осенью 2001 года был проведен эксперимент с призывом на срочную службу 70 молодых людей из Чечни, которые были направлены в мотострелковую бригаду в Московском военном округе. Однако спустя несколько месяцев их вернули домой из-за многочисленных конфликтов с сослуживцами. В 2007 году уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев высказался против отправки чеченцев на военную службу за пределы республики, заявив о притеснениях военнослужащих из Чеченской Республики из Дагестана по национальному признаку. В апреле 2007 года около ста человек в Грозном приняли участие в пикете под лозунгом: "Призыв в армию сегодня - провокация, завтра - священный долг".