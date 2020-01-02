Популярность армейской службы подчеркнула социальное неравенство в Чечне

02 января 2020, 09:56

Современная чеченская молодежь воспринимает российскую армию не как участницу военных кампаний в республике, а как шанс избежать участи безработных, получив право на службу в силовых структурах, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2019 года новобранцы-росгвардейцы из Чечни приняли военную присягу. По данным военкомата, 400 чеченских призывников отправились служить в подразделения Южного военного округа, еще 100 остались в Чечне для службы в Росгвардии. Местные жители и пользователи соцсетей поспорили о том, допустимо ли для чеченца служить в российской армии, которая вела боевые действия в республике.

Первый за 22 года масштабный призыв новобранцев из Чечни прошел осенью 2014 года. В армию тогда были отправлены 500 новобранцев. С тех пор размер квоты не менялся при том, что общий призывной контингент в Чечне превышает 80 тысяч человек.

Призывного возраста в 2019 году достигли юноши, которые родились после окончания боевых действий и не помнят "ужасов войны", пояснил генерал-майор Ибрагим Сулейменов, который в годы войны был в рядах оппозиции Джохару Дудаеву, президенту самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия.

"Эти молодые люди хотят служить, получать стабильное жалование и иметь военный билет, который им будет нужен, если они после демобилизации собираются работать в силовых структурах или же захотят продолжить военную карьеру", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Сулейменов.

В первые годы после окончания боевых действий молодые чеченцы, потерявшие близких, действительно "не могли себя даже представить" в рядах российской армии, подтвердил генерал. "А российские офицеры, ветераны чеченской войны, естественно, не горели желанием видеть чеченцев среди своих подчиненных. Я, кадровый военный, прекрасно понимал и тех и других", - сказал Ибрагим Сулейменов.

В 2019 году исполнилось 25 лет с начала первой чеченской кампании, которая закончилась лишь в 1996 году. 11 декабря 1994 года, когда российские войска вошли в Чечню, жители республики до последнего надеялись, что конфликт закончится мирным соглашением сторон. Вопрос об ответственности политиков и военных за гибель мирных жителей во время "новогоднего штурма" Грозного даже спустя четверть века остается открытым. Хроника событий перед началом войны и ход боевых действий вплоть до новогоднего штурма Грозного описаны в справке "Кавказского узла" "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)". О событиях второй чеченской кампании, которая длилась с 1999 по 2009 год, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

В советское время чеченцы практически «не косили» от армии, уточнил Ибрагим Сулейменов. "Раньше мы считали недостойным, если парень не служил. Для молодого человека армия была школой мужества. И это не пафосные слова. Действительно, за два года службы мы получали большой жизненный опыт со всеми его плюсами и минусами. Лично мне армия помогла сделать выбор военной профессии", - рассказал генерал.

Сейчас в Чечне из-за квоты в 500 призывников стать военным почти так же сложно, как сдать экзамен в институт, провел аналогию Ибрагим Сулейменов. По его словам, призывники проходят жесткий отбор. "Нужно иметь высшее или среднее образование, быть физически выносливым здоровым человеком. Для того, чтобы попасть в элитные войска типа ВДВ, морфлота, требования к призывнику еще строже", - сказал он.

Опасения родителей чеченских призывников по поводу «дедовщины» напрасны, считает военный. "И не потому, что такого явления в армии нет. Дедовщина есть, но вот чеченцы со своим менталитетом не позволят, чтобы их унижали или оскорбляли. А будет дедовщина в части или нет – зависит не только от военнослужащих, но и от командиров", - сказал Сулейменов.

Однако, с учетом особенностей менталитета вайнахов, предпочтительнее, чтобы местом их службы были военные части Южного федерального округа, уточнил генерал.

В 2017 году представитель Генштаба Евгений Бурдинский объявил, что на Северном Кавказе введен институт поручителей за призывников, гарантирующих добросовестную службу подопечных. По его словам, первые поручители появились в 2014 году в Чечне. За каждым чеченским призывником есть поручитель из числа старейшин и чиновников, который ручается, что новобранец будет достойно нести службу, сообщило 31 декабря 2017 года РИА "Новости".

Служба в армии дает молодым чеченцам перспективы

Чеченские юноши стремятся на службу в армии в связи с тем, что это дает возможность в дальнейшем поступить на службу в силовые структуры, убежден президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "На работу устроиться в республике практически невозможно... Поэтому, если парню не удалось поступить в институт или в университет, то самый верный выход – это армия. Другого выхода у молодого человека нет, нужно как-то выживать. А так жизнь у него уже расписана: армия, полиция", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Молодые чеченцы ранее неоднократно рассказывали "Кавказскому узлу", что на фоне безработицы в республике хотят отслужить в армии, чтобы затем поступить на службу в силовые структуры и гарантировать себе стабильное будущее. По данным Роструда за первые шесть месяцев 2019 года, уровень безработицы в Чечне составлял 8,1%. По этому показателю республика уступала лишь одному российскому региону - соседней Ингушетии.

Традиции воспитания детей в связи с военными кампаниями в Чечне подверглись трансформации, указал Руслан Кутаев. "Во время чеченских войн многие семьи лишились кормильцев. Заботы о том, как выжить, легли на плечи вдов. Женщинам приходилось браться за любую работу, чтобы прокормить, одеть-обуть детей. Мальчикам не хватало мужского внимания, заботы. И у части поколения, которое выросло после войны, появились иные ценности, иные идеалы. Сейчас для многих молодых чеченцев кумиром, примером для подражания стал Рамзан Кадыров и люди из его окружения. Они мечтают попасть в ряды, как они считают, избранных, в ряды Национальной гвардии, полиции, спецназа. Работать в этих структурах можно, лишь отслужив в армии", - рассказал Кутаев, предположив, что федеральный центр таким образом "осознанно воспитывает отряды силовиков".

Профессия сотрудника правоохранительных органов в России престижна, согласен политолог Руслан Мартагов. "Представители этой прослойки общества имеют приличную зарплату, они обладают социальными гарантиями. То есть, прослужив какое-то время в вооруженных силах России, молодой человек может поступить а службу в силовую структуру. А если он остается в армии, то у его начнётся карьерный рост, а это тоже прилично оплачиваемая работа", - сказал Мартагов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, стремление чеченцев служить в российской армии свидетельствует и о том, что идеи сепаратизма, которые декларировались Дудаевым и его окружением, не были приняты повсеместно в чеченском обществе. "В 1993 году, когда чеченская оппозиция вышла на бессрочный митинг с вопросом о взаимоотношениях с Россией, [власти республики знали, что] большинство чеченцев ответят а этот вопрос положительно... Подавляющее большинство чеченцев в марте 1991 года, когда в Союзе проводился референдум, несмотря на агитацию, которую проводили сепаратисты, проголосовали за сохранение Союза. Поэтому на сегодняшний день у большинства чеченцев нет глубинных, коренных причин ненавидеть российскую армию", - сказал Руслан Мартагов.

Безработные молодые чеченцы рискуют оказаться в поле зрения силовиков

Большинство выпускников одной из школ Ачхой-Мартановского района, не получив высокого балла на ЕГЭ, прилагают "массу усилий", в том числе подключая родственников и знакомых, чтобы пойти служить в армии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" завуч школы Таус.

"Для ребят это гарантированная зарплата, получив военный билет, у молодых людей появляется надежда на работу в полиции или еще в какой-нибудь силовой структуре. Но самое главное, ребята опасаются, и не без основания, что, отучившись в школе и не найдя работу - а чаще всего так и бывает - молодые люди попадают в поле зрения силовиков и их забирают, подкидывают наркотики, и чтобы освободить их, нужны деньги, и немалые", - рассказала педагог.

В чеченских пабликах регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" силовиков с людьми, задержанными по подозрению в употреблении алкоголя и психотропных веществ. Такие воспитательные меры унизительны, но неэффективны, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни. Новости о практике публичных извинений перед властями Чечни собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

В качестве примера она привела историю родственника, который через три месяца после окончания школы был задержан силовиками. "Мы три дня не знали, где он и что с ним. Потом через друзей узнали, что произошло. Подключили кого-то из администрации, заплатили деньги, парня отпустили. Затем сестра [убедила военкома], чтобы сына забрали в армию. Перед демобилизацией он написал рапорт о желании поступить в военное училище. Сейчас он курсант военного училища", - рассказала Таус.