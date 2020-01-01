Сбор сведений об убеждениях школьников вызвал претензии к чиновникам в Кабардино-Балкарии

01 января 2020, 09:58

Интерес антитеррористической комиссии Эльбрусского района к школьникам, не празднующим Новый год по религиозным убеждениям, неуместен в светском государстве, указали юрист Тимофей Широков и правозащитник Александр Верховский. Сведения о школьниках собирают и в других районах Кабардино-Балкарии, сообщили пользователи Facebook.

Как писал "Кавказский узел", сбор сведений о школьниках, не празднующих Новый год по религиозным убеждениям, вызвал у пользователей Facebook критику в адрес чиновников Эльбрусского района. Педагоги намерены не оставлять детей "наедине с фанатиками-родителями", объяснила инициативу антитеррористической комиссии представитель управления образования.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано "в связи с протокольным поручением антитеррористической комиссии местной администрации" предоставить список учеников, "не принимающих участие в новогодних праздничных мероприятиях по религиозным убеждениям", следует из опубликованной фотокопии документа, изготовленного на бланке управления образования Эльбрусского района и датированного 25 декабря.

Россия – светское государство, и "принцип светскости не предполагает какую-то религию или атеизм в качестве государственной", прокомментировал инициативу чиновников адвокат Тимофей Широков. "Светскость подразумевает равноправие представителей разных вероисповеданий. Также и свобода совести, вероисповедания говорит о равноправии представителей различных религий. Сюда входит в том числе право соблюдать или не соблюдать те или иные праздники, участвовать или не участвовать в тех или иных мероприятиях, основываясь на своих собственных убеждениях... Родители имеют право писать жалобы и в министерство образования на слова и действия чиновника, и в прокуратуру, чтобы проверила законность", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

Участие школьников в праздниках и вдругих внеклассных мероприятиях, таких, как субботники или походы в музеи - дело добровольное, подчеркнул Тимофей Широков. "Если это не входит в утвержденных учебный план школьников. А участие в праздниках в учебный процесс не может входить", - сказал адвокат.

Теоретически учителя могут собирать информацию об учениках, уточнил юрист. "Вряд ли есть прямой запрет на это. Но в принципе это можно расценивать также как нарушение конституционных прав людей, если они против сбора и использования такой информации, а тем более её обнародования", - сказал Широков.

Новый год считается светским праздником, согласился руководитель правозащитной организации «Сова» Александр Верховский. "Принуждать детей к любому празднику против воли родителей – неправильно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперты сочли неэтичными слова чиновницы о родителях

И Широков, и Верховский подвергли критике высказывание замначальника управления образования Кабардино-Балкарии Людмилы Мурачаевой о "фанатиках-родителях".

Слова чиновницы как минимум неэтичны, считает Тимофей Широков. "Если бы она выступила со своими оценками как частное лицо - это один вопрос. Но она как должностное лицо, как представитель госвласти высказалась. И эти слова как минимум являются неэтичными. Более того, можно говорить о превышении чиновником своих полномочий", - сказал юрист, пояснив, что слова чиновницы можно расценить как "пренебрежение к конституционным устоям государства".

Александр Верховский в свою очередь затруднился оценить, нарушают ли закон слова чиновницы, но также считает их как минимум неэтичными. "Чиновникам лучше воздержаться от оценок тех или иных религиозных течений. Что до детей, то за них все же решают родители. И без них вопросы, которые могут оказаться спорными, лучше не решать", - сказал правозащитник.

Комментарии от представителей районной администрации в связи с выходными днями корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось.

Пользователи соцсети поспорили о полномочиях педагогов и чиновников

Пользователи Facebook продолжают обсуждать опубликованное в соцсети письмо управления образования Эльбрусского района. Под публикацией Алима Пшибиева в общедоступной группе "Другой Нальчик" размещено, по состоянию на 09.55 мск, 37 комментариев.

Пользователь Лейла Гергокова указала, что такое требование было разослано в школы и других районов Кабардино-Балкарии. "Подобные письма получили все школы республики", - написала она. "Лейла Гергокова, не думаю. Это кто-то просто хочет выслужиться или не потерять место", - ответила Аминат Мусукова.

"Этот приказ был спущен сверху всем управлениям образования районов. А те разослали по школам. Я знаю, что говорю", - пояснила в ответ Лейла Гергокова. "Это во всех районах", - подтвердил пользователь с ником Огонь Тырныауз.

"Значит, ещё хуже, и надо было это всё остановить... Вроде в стране демократия, есть Конституция, где прописаны демократические ценности", - посетовала Аминат Мусукова. "Что эти педагоги зациклились на воспитании детей в мусульманских семьях, а пусть занимаются тем, чтобы дети не вырастали взяточниками, коррупционерами", - указала она в другом комментарии.

"Конституция РФ запрещает пропаганду любой идеологии. И школа (как часть системы гособразования) вместо т.н. "военно-патриотического воспитания", лучше бы давала знания по предметам", - согласился Харун Акбаев.

Напомним, что в 2013 году представители различных течений ислама в Дагестане призывали верующих не отмечать Новый год. В частности, представитель салафитского направления ислама Ахмад Анчихский указал, что празднование Нового года не является исламской традицией и не имеет исторического прошлого в Дагестане.

Традиция отмечать Новый год нередко становится на Северном Кавказе предметом "жарких баталий" с участием властей, духовенства и общественности, отметила в декабре 2014 года в своем блоге на "Кавказском узле" старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева.