Скриншот публикации о визите Адама Делимханова в Ингушетию, https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.180671892851607/468064464112347/?type=3&theater

03 января 2020, 20:23

Перекрытая ради Делимаханова дорога возмутила жителей Ингушетии

Члены влиятельного баталхаджинского братства 2 января перекрыли улицу в Назрани ради приехавшего к ним чеченского депутата Адама Делимханова. Это вызвало критику пользователей Facebook.

Улицу Осканова в Назрани, где компактно живут члены баталхаджинского тариката, перекрыли 2 января. Движение было восстановлено лишь после вмешательства полиции, сообщил житель Назрани Магомед Оздоев.

"Я помню, на похоронах Ибрагима Белхароева такое было. И это еще можно как-то объяснить, войти в положение - все-таки людей очень много было на похоронах. Но когда из-за удобства одной семьи создают проблемы всему городу, я понять не могу", - процитировали сегодня Оздоева "Новости Ингушетии".

Правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года, его автомобиль обстреляли в Назрани. Член совета ПЦ "Мемориал" Екатерина Сокирянская навазала род Белхароевых "небольшим, но очень сплоченным вирдом, к тому же близким к Рамзану Кадырову". Несмотря на дружбу с Кадыровым, лены семьи Белхороевых привозили продукты для протестующих против соглашения о границе с Чечней, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке о влиятельном ингушском братстве Батал-хаджи.

Улица перекрывалась в связи с тем, что на годовщину гибели Ибрагима Белхароева приезжал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, со ссылкой на назранца Магомеда Оздоева говорится в сегодняшней публикации на странице "ФортангаORG" в соцсети Facebook.

Скриншот публикации о визите Делимханова в Ингушетию, https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.180671892851607/468064464112347/?type=3&theater"Это надо себя не уважать, когда после всего, что произошло в республике с момента подписания соглашения [о границе с Чечней], мы еще улицы перекрывать начнем", - приводятся слова Оздоева в посте.

Подписанный в 2018 году договор об установлении границы с Чечней вызвал в Ингушетии массовые протесты. После митинга в марте 2019 года, по подсчетам "Кавказского узла", подверглись преследованиям не менее 96 активистов, а в отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Северный Кавказ в 2019: политические аресты, пограничные конфликты и победы активистов". Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Те, кто перекрыл улицу, совершили правонарушение, указал Тим Робинзон в комментарии к публикации на странице "ФортангаORG". "Это ж административка", - написал он.

Скриншот комментария к информации о перекрытой улице в Назрани, https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.180671892851607/468064464112347/?type=3&theaterПо состоянию на 20.23 мск 3 января эта публикация собрала 36 "лайков" и 8 комментариев. На сайте МВД Ингушетии к 20.23 мск 3 января не появилось информации о перекрытии дороги в Назрани, а на странице Адама Делимханова в Instagram - сообщений о визите в Ингушетию.

В 2018-2019 годах спикер парламента Чечни Магомед Даудов и Рамзан Кадыров предприняли несколько поездок к своим оппонентам в Ингушетии. Поездки чеченских руководителей в Ингушетию в связи с критикой со стороны местных жителей усиливают напряженность и вредят отношениям между республиками, заявили ингушские активисты. 26 октября 2018 года, когда Кадыров приезжал к бывшему главе МВД Ингушетии Ахмеду Погорову, там собрались тысячи возмущенных людей, говорится в материале "Кавказского узла" "Спорный такбир: почему ингуши проводили Кадырова криками "Аллаху акбар!"

Напомним, что ранее источники связали с конфликтом между баталхаджинцами и силовиками убийство начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, застреленного 2 ноября 2019 года в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По делу об убийстве Эльджаркиевых арестованы шесть человек.

Бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.

Примечание:

"Источник связал обыски на рынке в Назрани с делом Эльджаркиева", "По делу об убийстве Эльджаркиева задержан двенадцатый подозреваемый", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии".

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