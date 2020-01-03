Бакинский суд не учел решение ЕСПЧ по жалобе активиста Гурбанлы

03 января 2020, 18:11

Суд не должен был отказывать активисту Зауру Гурбанлы в праве баллотироваться в парламент Азербайджана на основании судимости, поскольку вынесенный приговор признан ЕСПЧ результатом политического преследования, считает юрист Халид Агалиев. Гурбанлы отметил, что приводил этот аргумент на сегодняшнем заседании.

Как информировал "Кавказский узел", 2 января суд признал правоту ЦИК, которая отменила решение о регистрации члена партии "Республиканская альтернатива" Заура Гурбанлы кандидатом в депутаты парламента Азербайджана. Активист заявил, что обжалует постановление суда.

Выборы в парламент назначены на 9 февраля. Партия "Республиканская альтернатива" (ReAl) выдвинула 60 кандидатов, трое из них - лидер партии Ильгар Мамедов, а также Расул Джафаров и Заур Гурбанлы - столкнулись с проблемами при регистрации из-за наличия судимостей. При этом судимости признаны ЕСПЧ неправомерными, а Комитет министров Совета Европы призвал правительство до 31 декабря 2019 года отменить приговоры, отметил лидер партии ReAl.

Заур Гурбанлы сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на заседании Бакинского апелляционного суда напомнил о решении ЕСПЧ в свою пользу. Страсбургский суд признал нарушение права Гурбанлы на свободу и личную неприкосновенность и нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека ("Пределы использования ограничений в отношении прав"). "Статья 18 означала признание политических мотивов преследования", - подчеркнул Гурбанлы.

6 мая 2014 года суд по тяжким преступлениям приговорил восьмерых активистов движения, в том числе Заура Гурбанлы, к срокам от шести до восьми лет. Все они были признаны виновными в организации в марте 2013 года массовых беспорядков. Впоследствие активистов помиловали - в отношении Гурбанлы это решение было вынесено в декабре 2014 года. 7 июня 2018 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить Гурбанлы компенсацию на сумму в 20 тысяч евро.

Гурбанлы отметил, что пленум Верховного суда должен был пересмотреть его дело и дела других активистов еще до 12 декабря 2019 года, но этого до сих пор не произошло. На том основании, что судимость с Гурбанлы не снята, апелляционный суд и поддержал решение избиркома о снятии активиста с регистрации.

Представитель ЦИК заявил корреспонденту "Кавказского узла", что вопрос о праве Гурбанлы участвовать в выборах находится в компетенции суда. По его словам, избирком готов пересмотреть свое решение, если соответствующее постановление примут судебные органы.

Осужденные по тяжким преступлениям не могут баллотироваться в течение шести лет со дня освобождения, но на Гурбанлы эта норма не распространяется, считает юрист Института прав медиа Халид Агалиев.

"Судимость может быть снята по решению суда. Однако в случае с Зауром Гурбанлы и еще семью лицами, неправомерность осуждения которых была признана ЕСПЧ, в решении суда о снятии судимости необходимости нет, ибо ЕСПЧ признал, что их права были ограничены по политическим мотивам. Соответственно, им должно быть возвращено правовое положение, которое у них было до ареста. Это означает, что препятствий для их участия в выборах не должно быть", - пояснил Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что предстоящие 9 февраля выборы депутатов парламента являются внеочередными. Власти объяснили решение президента Ильхама Алиева досрочно распустить парламента необходимостью обеспечить поддержку реформам. Правозащитники заявили, что такое основание для роспуска парламента противоречит Конституции, говорится в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам 2019 года на Южном Кавказе.

23 декабря 2019 года в Азербайджане прошли муниципальные выборы. Явка, по данным ЦИК, составила около 33%. Выборы сопровождались массовыми нарушениями закона, заявили опрошенные "Кавказским узлом" независимые кандидаты и активисты. Блогер Мехман Гусейнов, в частности, рассказал о "каруселях" и вбросах. При этом независимые кандидаты, заявившие о нарушениях, сами подверглись уголовному преследованию. Гусейнов был обвинен в фальсификации голосования, активистке Рабии Мамедовой предъявлено обвинение в клевете.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".