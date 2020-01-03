03 января 2020, 14:23

Оппозиционер проиграл суд о регистрации на выборы в парламент Азербайджана

Суд признал правоту ЦИК, которая отменила решение о регистрации члена партии "Республиканская альтернатива" Заура Гурбанлы кандидатом в депутаты парламента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана 5 декабря 2019 года подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля. Партия "Республиканская альтернатива" (ReAl) выдвинула 60 кандидатов, трое из них - лидер партии Ильгар Мамедов, а также Расул Джафаров и Зауа Гурбанлы - столкнулись с проблемами при регистрации из-за наличия судимостей. При этом судимости признаны ЕСПЧ неправомерными, а Комитет министров Совета Европы призвал правительство до 31 декабря 2019 года отменить приговоры, отметил лидер партии ReAl.

Комитет министров Совета Европы 26 сентября 2019 года призвал власти Азербайджана отменить обвинительные приговоры и снять судимости с восьми активистов, нарушения прав которых были признаны Страсбургским судом. В числе этих активистов назван и Заур Гурбанлы.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел 2 января жалобу члена партии "Республиканская альтернатива" Заура Гурбанлы, которому отказали в регистрации для участия в парламентских выборах. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала Гурбанлы 18 декабря 2019 года, но 29 декабря отменила собственное решение, указав на наличие у активиста судимости. Суд признал правоту комиссии.

Представитель ЦИК Рамиз Ибрагимов заявил на суде, что если пленум Верховного суда снимет судимость с Гурбанлы, то избирком может пересмотреть вопрос. "Неправильная координация действий между органами государства не моя вина, а вина государства", - возразил активист. Гурбанлы намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд, сообщило сегодня азербайджанское информагентство Turan.

Партия "Мусават" в конце декабря 2019 года заявила, что ее кандидаты столкнулись с волокитой госорганов при выдаче необходимых документов. В свою очередь, Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

На странице "Преследование активистов"Кавказский узел" собрал новости о преследовании активистов в регионах Кавказа. Статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджанеразмещена в разделе "Справочник".

Примечание:

"ЦИК Азербайджана завершил принятие заявок на участие в выборах", "ИСБР призвал Евросоюз повлиять на официальный Баку в связи с нарушениями прав человека", "Избиратели Азербайджана недовольны работой основной части своих депутатов".

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