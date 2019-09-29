Совет Европы потребовал от Азербайджана отменить обвинительные приговоры активистам

29 сентября 2019, 01:40

Комитет министров Совета Европы призвал власти Азербайджана отменить обвинительные приговоры и снять судимости с восьмерых активистов, нарушения прав которых были признаны Страсбургским судом.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа суд по делу лидера партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгара Мамедова был отложен на неопределенное время. Официально причиной этого была названа неявка гособвинителя, но руководство партии сочло, что власти намеренно затягивают процесс. Апелляционная инстанция заменила оставшийся срок заключения Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат, и защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд страны. 13 августа Мамедов вернулся домой.

Ильгар Мамедов был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. 16 ноября 2017 года ЕСПЧ признал нарушение права Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в размере 10 тысяч евро. Решение вступило в силу, однако 30 июня пленум Верховного суда Азербайджана вернул дело Мамедова на рассмотрение апелляционного суда. Решение пленума - попытка властей взять паузу и не отпускать оппозиционера из тюрьмы вопреки решению ЕСПЧ, предположили правозащитники.

Комитет министров Совет Европы призвал Азербайджан отменить приговоры и снять судимость с восьми заявителей, известных под общим названием «группа Ильгара Мамедова».

"Группа состоит из критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников, которые были подвергнуты преследованию со стороны азербайджанских властей, как было установлено Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в рамках репрессий против гражданского общества... Решение Комитета министров повторяет решение, вынесенное ЕСПЧ в мае 2019, в котором сказано, что Азербайджан не выполнил первоначальное решение Суда по делу «Ильгар Мамедов против Азербайджана», принято в 2014 году», - говорится в заявлении, распространенном 26 сентября Европейским центром защиты прав человека (EHRAC).

В заявлении уточняется, что Интигам Алиев и Расул Джафаров преследуются властями Азербайджана "за их активность".

«Оба были арестованы по сфальсифицированным обвинениям в 2014 году. ЕСПЧ ранее постановил, что задержание и арест Алиева и Джафарова были политически мотивированными и преследовали цель наказать их за правозащитную деятельность», - говорится в заявлении международной правозащитной организации.

13 сентября 2019 года азербайджанские власти вернули Интигаму Алиеву его офис, а также документы, изъятые после его ареста в 2014 году. Однако запрет на зарубежные поездки оставлен в силе, а его банковские счета и счета его НПО по-прежнему заморожены. Это не дает возможность Алиеву и его НПО работать.

Правительство Азербайджана не выплатило компенсацию ЕСПЧ Расулу Джафарову, далее говорится в заявлении EHRAC.

Комитет министров также настоятельно призвал власти Азербайджана продолжить принятие "эффективных и всеобъемлющих мер", направленных на повышение независимости судебных органов и обеспечение того, чтобы «в дальнейшем не было преследований или арестов правительственных критиков, активистов гражданского общества".

Расул Джафаров отметил важность заявления Совета Европы для всех политзаключенных

Глава Клуба прав человека Расул Джафаров отметил важность принятого решения Комитета министров и его значение для решения проблемы политзаключенных в широком контексте.

«Комитет министров Совета Европы рассмотрел вопросы исполнения решений ЕСПЧ в Азербайджане по статьям 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав). Вообще вердиктов по статье 18 в практике ЕСПЧ не много. Они касаются постсоветского пространства. При этом по два решения есть против РФ и Украины, по одному - против Молдавии и Грузии. На этом фоне Азербайджан является «рекордсменом» – восемь решений. Одно из них касалось меня, другие - оппозиционного политика Ильгара Мамедова, правозащитников Интигама Алиева и Анара Мамедли и четырех молодых активистов - Рашада Гасанова, Заура Гурбанлы, Узеира Мамедли и Рашадата Ахундова. То есть ЕСПЧ признал аресты заявителей политически мотивированными. Комитет министров, рассматривая этот вопрос, объединил всех под названием «группа Ильгара Мамедова», поскольку первое нарушение прав по статье 18 было признано Страсбургским судом в отношении Мамедова», - рассказал Джафаров 28 сентября корреспонденту «Кавказского узла».

В марте 2016 года ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить более 32 тысяч евро Расулу Джафарову.

По словам Джафарова, хотя все заявители были освобождены, в отношении них сохраняется судимость и другие ограничения прав, и таким образом решения ЕСПЧ исполнены не в полной мере.

"По законам Азербайджана даже после освобождения из тюрьмы сохраняется судимость еще на протяжении определенного меры. К примеру, на всех из «Группы Ильгара Мамедова», которые были осуждены за тяжкие преступления, остаются судимости в течение шести лет после завершения срока наказания. А это означает, что в этот период они не могут баллотироваться в выборные органы, избираться в коллегию адвокатов, занимать должности в госорганах. В случае с Интигамом Алиевым остается еще условное наказание и запрет на зарубежные поездки, замороженные счета. Мне еще не до конца выплатили компенсацию, назначенную ЕСПЧ", - рассказал он.

Он отметил, что правительство еще до заседания Комитета министров 12 сентября сообщило, что обратилось к Пленуму Верховного суда рассмотреть дела повторно.

"Это рассмотрение должно состояться в течение трех месяцев. Конечно, власти могут пойти на тактические уловки и еще немного потянуть время, к примеру, вернуть дела на рассмотрение нижестоящих инстанций. Однако власти в любом случае обязаны отменить все обвинительные приговоры и оправдать нас. Такая вынужденная необходимость, безусловно, будет способствовать в будущем кардинальному решению проблемы политзаключенных. Раньше власти однозначно отрицали наличие политзаключенных, но ЕСПЧ и Комитет министров Совета Европы, требуя оправдать осужденных по статье 18, обязывают власти прекратить практику политически мотивированных арестов», - сказал Джафаров.

Ильгар Мамедов опасается препятствий для участия в выборах в 2020 году

Лидер партии Республиканская альтернатива Ильгар Мамедов также положительно оценил это решение Комитета министров.

"Это решение Комитета министров Совета Европы обязывает правительство Азербайджана отменить все обвинительные приговоры в отношении нас, которые были признаны ЕСПЧ политически мотивированными. Основу этому решению положил вердикт Большой палаты ЕСПЧ по моему делу. Его историческое значение состояло в том, что впервые ЕСПЧ признал неисполнение решения Страсбургского суда государством-участником организации, а это означает несоблюдение страной своих обязательств, что влечет санкции против ее", - сказал он 28 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, все началось с того, что в декабре 2014 года ЕСПЧ принял решение о политических мотивах его ареста и постановил освободить его.

"Комитет министров СЕ, призванный обеспечить исполнение решений ЕСПЧ, ровно три года настойчиво призывал власти освободить меня. Но тщетно. Дело было возвращено на пересмотр и вновь вынесен обвинительный приговор. В декабре 2017 года Комитет министров СЕ впервые в истории СЕ запустил процедуру выяснения Страсбургским судом исполнения или неисполнения решения ЕСПЧ. Наконец 29 мая 2019 года Большая палата признала несоблюдение страной обязательств по исполнению решения ЕСПЧ. И вот Комитет министров, объединив с моим делом дела еще семи заявителей, 26 сентября вынес решение, обязывающее власти оправдать нас», - сказал Мамедов.

16 ноября 2017 г. Европейский суд по правам человека признал нарушение права лидера азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгара Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в размере 10 тысяч евро. Однако решение суда было проигнорировано, и 5 декабря 2017 года в связи с этим Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана. Большая палата Европейского суда по правам человека призвала все стороны предоставить письменные комментарии до 31 марта 2018 года. Азербайджанская сторона настаивала на том, что решение Страсбургского суда не содержит прямого требования освободить Мамедова. Большая палата не стала рассматривать жалобу азербайджанских властей, что, по мнению адвокатов активиста, означает освобождение Мамедова.

«Правительство может попытаться вновь потянуть время и не оправдать меня до осени 2020 года, чтобы не позволить участвовать на очередных парламентских выборах. Это было бы нарушением моих прав. Чтобы избежать этого, Комитет министров должен дать четкий месседж о необходимости срочного исполнения решения ЕСПЧ для полного восстановления прав», - сказал Мамедов.

Он также отметил, что продолжит борьбу до полного оправдания, чтобы иметь возможность участвовать на очередных парламентских выборах, которые назначены на ноябрь 2020 года.

Власти Азербайджана пока не комментировали решение Комитета министров Совета Европы. Однако официальный Баку отвергает утверждения о наличии в стране политзаключенных.