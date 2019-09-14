Прокуратура Азербайджана спустя пять лет вернула офис неправительственной организации

14 сентября 2019, 12:18

Силовики вернули опечатанный в 2014 году офис Общества правового просвещения и документы, изъятие которых ранее отрицали, рассказал глава организации Интигам Алиев. Банковские счета общества и самого Алиева остаются под арестом.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля 2014 года глава организации "Общество правового просвещения" (ОПП) Интигам Алиев был приговорен бакинским судом к 7,5 года тюрьмы по делу о присвоении или растрате в крупном размере и уклонении от уплаты налогов. 28 марта 2016 года Верховный суд Азербайджана принял решение заменить Алиеву реальный срок на условный и освободить его.

Читатели "Кавказского узла" присудили Интигаму Алиеву третье место в семерке равных по итогам конкурса "Герой Кавказа–2013". Биография Интигама Алиева опубликована "Кавказским узлом" в разделе "Персоналии".

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Общества правового просвещения Интигам Алиев, пять лет назад в связи с уголовным делом против него офис организации был опечатан Следственным управлением по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры. "В течение пяти лет и собственник квартиры, и наша организация, находившаяся там около 10 лет, тщетно обращались и к самой прокуратуре, и в суды. Кстати, дело находится в производстве Европейского суда [по правам человека]", - сообщил Алиев.

По его словам, 12 сентября представителей общества пригласили в прокуратуру. "Нас попросили срочно подойти туда, чтобы вернуть офис и всю документацию, которая была изъята в августе 2014. На вопрос, с чем связана такая спешка, нам получить ответ не удалось. Но сказали, что указание поступило на «очень высоком уровне»", - сказал Интигам Алиев.

Он добавил, что передача офиса произошла 13 сентября. "Нам вернули также досье дел, которые мы вели как в национальных судах, так и Европейском суде по правам человека. Кстати, во время коммуникации по этим делам правительство постоянно утверждало, что никаких документов у прокуратуры нет, и они все якобы были возвращены моему адвокату в октябре 2015 года. Вчера мне возвращали материалы более 150 дел. Также были возвращены все финансовые документы, которые были конфискованы при обыске, когда меня арестовали. Их нам не выдавали в течение всего периода следствия и суда, несмотря на наши неоднократные ходатайства и жалобы. Кстати, тем самым я фактически был лишен возможности доступа к основным доказательствам моей невиновности", - отметил Алиев.

Он затруднился предположить, чем вызвано внезапное возвращение офиса и документов. "Ясно одно, что в подобных ситуациях бывает какой-то сильный подталкивающий фактор. Это может быть связано и с ожидаемым в третьей декаде сентября заседанием Комитета министров Совета Европы, на котором будет обсуждаться ход исполнения решений ЕСПЧ по 18-й статье (политически мотивированные аресты). Ибо Азербайджан по числу таких нарушений является лидером. Уже приняты около 10 решений по заявлениям из Азербайджана по этой статье. В этом числе и я", - указал Интигам Алиев.

В сентябре 2018 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу азербайджанского правозащитника Интигама Алиева на арест в 2014 году. ЕСПЧ постановил выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро.

Возможно, на решение о возвращении офиса и документов повлиял недавний визит президента ПАСЕ Лилиан Мони Паскье, предположил Алиев. "В те же дни состоялся визит главой Директората по правам человека и верховенству закона Совета Европы Христоса Сакумопулоса, который встретился с генеральным прокурором Закиром Гараловым и, по имеющейся у нас информации, достаточно резко ставил вопросы, связанные нарушением прав человека и ограничением деятельности НПО, давлением на правозащитников и журналистов и так далее", - отметил Алиев.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье после двухдневного визита в Баку призвала к открытому диалогу и расширению сотрудничества между Советом Европы и Азербайджаном. Позиция ПАСЕ может серьезно повлиять на решение проблемы политзаключенных, считают правозащитники.

Несмотря на возвращение офиса, банковские счета Общества правового просвещения и самого Алиева, как он утверждает, остаются под арестом. "Запрет мне на выезд из страны также остается в силе, его срок истекает в 2021 году. Я не могу выходить на судебные процессы в качестве адвоката, несмотря на решение ЕСПЧ, который признал отказ Коллегии адвокатов принять меня и другого известного юриста Аннаги Гаджибейли в эту структуру незаконным. С 2014 года мне не выплачивают гонорары за юридические услуги по делам, выигранным мной в ЕСПЧ, и так далее. То есть власти «дозировано» снимают ограничения. Наши дела остаются предметом торга для властей с международными организациями. Они не хотят разом расставаться своими «козырями». Дело не только во мне. Продолжают действовать ограничения и в отношении других активистов", - подчеркнул Алиев.

В последнее время власти Азербайджана стараются выглядеть либеральнее, заметил член организации Институт права медиа Халид Агалиев. "Это, очевидно, связано с более принципиальной позицией, которую стали демонстрировать структуры Совета Европы для обеспечения соблюдением Азербайджаном и другими членами организации своих обязательств. В Совете Европы приняты меры против лоббизма, и теперь открыто уклоняться от соблюдения обязательств не получается, и надо предпринимать какие-то шаги и демонстрировать приверженность к обязательствам. В марте были освобождены полсотни политзаключенных, сняты ограничения на поездки ряду журналистов и активистов. Тем не менее, по-прежнему остаются серьезные ограничения для деятельности институтов гражданского общества. НПО не могут полноценно работать без финансирования со стороны доноров, им чинятся препятствия. Существует сложная процедура регистрации грантов. Поэтому шаги властей носят половинчатый характер", - заявил Агалиев.

Получить комментарии в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" в связи с выходным днем не удалось.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".