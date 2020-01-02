Пользователи Instagram поспорили об итогах управления "варягов" в Дагестане

02 января 2020, 17:50

Коррупция пришла в Дагестан извне, республике нужны чиновники из среды местных, заявили участники дискуссии в Instagram под видеообращением дагестанца к Васильеву с критикой за "варягов". С заменой дагестанцев на "варягов" в чиновничьем аппарате коррупции стало меньше, возразили их оппоненты.

С октября 2017 года Дагестаном руководит назначенный Владимиром Путиным уроженец Московской области Владимир Васильев. После его прихода к власти в регионе началась масштабная антикоррупционная кампания. В ноябре 2019 года журналист Руслан Курбанов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что проблемы Дагестана может решить только выходец из республики. Это вызвало дискуссию о преемнике Владимира Васильева. Многие комментаторы не согласились с мнением, что республике нужен именно выходец из Дагестана.

В 2019 году в Дагестане продолжились кадровые зачистки, которые Владимир Васильев начал после прихода на должность главы республики. Были задержаны действующие и бывшие главы нескольких муниципалитетов. Дагестанские журналисты указали на угрозу преследования для большинства глав муниципалитетов, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" обзорном тексте об итогах 2019 года в Дагестане.

Коррупция пришла в Дагестан из Москвы, заявил в своем видеообращении к главе республики местный житель, потребовав "не считать дагестанцев за дураков".

"Вы закрылись у себя [в здании администрации] на площади, в вашу часть на третьем этаже пройти невозможно, везде охрана расставлена. По этажам ходишь - везде одни "варяги". <...> Я ни одного дагестанского лица не увидел на третьем этаже [здания администрации республики]", - говорится в видеообращении, опубликованном 1 января в пабликах "Это Дагестан" и "Дагестан.Махачкала" в соцсети Instagram.

Комментаторы напомнили автору видео о коррупции до Васильева

Многие читатели группы "Это Дагестан" согласились с автором видео. "Полностью согласна", - написала alipka_05. "Все верно он говорит", - считает sumaya____111. "Хоть кто-то сознательным оказался", - похвалила автора naomiaaaa_.

Другие пользователи отреагировали на видеообращение критикой. "Вчера родился, что ли? Или только приехал? Что за чушь он несет? А где ты был, правдоруб, пять лет назад? 10 лет назад?", - написал burger_bigben.

На 17.50 мск 2 января эта публикация собрала 8,8 тысячи просмотров и 42 комментария. У группы 606 тысяч подписчиков.

Публикация с видеообращением в группе "Дагестан.Махачкала" на 17.50 мск 2 января собрала 43,3 тысячи просмотров и 487 комментариев. У группы 392 тысячи подписчиков.

"Правильно говорит", - заявил автор комментария в этой группе anumaga070. "Согласен со сказанным", - прокомментировал там же _r_0000.

"В Москве пусть москвич будет президентом, в Дагестане пусть будет наш, дагестанец. Зачем нам посторонние, которые ничего не знают о нашем Дагестане, о нашем народе, культуре и принципах?" - высказалась saida___gold.

Однако другие комментаторы в той же группы оспорили мнения, высказанные в видеообращении. "Когда дагестанцы были на третьем этаже, людей тоже не устраивало", - напомнила indirochka_15. "За дураков нас считали "наши" - при них мы не знали, какие деньги к нам поступают и какие остаются", - заявил пользователь akhmedamira.

"Коррупция не пришла к нам из Москвы, у нас она всегда была. Нигде такой нет. И у нас сильно развито куначество, поэтому на третьем этаже нет дагестанцев", - ответила на видеообращение milady_29. "К сожалению, дагестанцы, которые добрались до каких-то кресел, думают о своем кармане", - считает mag.inna.

"А где ты был раньше, что молчал, когда наши же дагестанцы пилили меж собой деньги простых людей и бюджет? Или им можно было, так получается?" - укорил автора видео le.onid5683. "Когда госучреждения и госпредприятия передавали по наследству, а бюджет испарялся в известном направлении, и даже пособия месяцами крутились в коридорах власти, что-то смельчаков не находилось", - добавил aiub9201.

"Чего он кричит про коррупцию и про безработицу? Кто довел до этого состояния Дагестан?! Сами жители виноваты, в течение 20-30 лет эту систему сделали такой, и сами жалуются. Раньше надо было думать об этом <...>. У нас что, тут русские сидят в ведомствах и организациях государственных, и просят взятку при устройстве на работу по 500-800 тысяч или даже два-три миллиона рублей. Или когда в школу или же в [другое] образовательное учреждение чтобы попасть, просят деньги? В больницах кто просит деньги, чтобы вылечили или приняли роды у людей - все русские сидят тоже?!" - раскритиковал видеообращение stom_ibragimovich.

Итоги работы "варягов" собрали противоречивые оценки

Результаты работы чиновников, приехавших из других регионов, участники дискуссии также оценили полярно.

"С приходом Васильева и Здунова в Дагестан пришла нищета и коррупция в двойном размере! Дагестан просит вас и вашего премьер-министра - возьмите чемоданы и езжайте к себе домой!" - обратилась к главе Дагестана grisha_advocat7777777.

Другие комментаторы не согласились с этим. "Надо быть честными при оценке любых событий. А результаты у Васильева есть. И эти результаты не дают причин для недовольства", - считает avtostrazh05. "Я думаю, что мы идем вперед! Столько работы сделано! Такого мэра за всю историю Дагестана я не видела! <...> А президент четко работает!" - написала aminaaskelova.

Новости о кадровых чистках среди дагестанских чиновников "Кавказский узел" публикует на странице "Кадровые зачистки в Дагестане".