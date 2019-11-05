Дагестанцы поспорили о преемнике Васильева

05 ноября 2019, 20:24

Заявление журналиста Руслана Курбанова о том, что проблемы Дагестана может решить только выходец из республики, вызвало критику пользователей Instagram. Комментаторы напомнили о негативе, связанном с прежними главами региона. Мнения о возможных претендентах на этот пост разошлись.

Как писал "Кавказский узел", с октября 2017 года Дагестаном руководит назначенный Владимиром Путиным уроженец Московской области Владимир Васильев. После его прихода к власти в регионе началась масштабная антикоррупционная кампания, за которой "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Курбанов предложил способ избрать главой уроженца Дагестана

Влиятельные дагестанцы могут убедить президента сделать главой Дагестана выходца из республики, а только такой человек способен вывести регион из кризиса, считает Руслан Курбанов.

"У нас нет одного твердого, рачительного хозяина, а кому быть хозяином в регионе, сегодня решает Москва, а именно Владимир Путин. Понятно, что после разгрома дагестанской политической верхушки не найдется, наверное, сегодня влиятельного дагестанца, готового проявить излишнюю инициативу. Тем не менее, на федеральном уровне у нас еще есть три влиятельных фигуры, имеющих прямой выход на Владимира Путина. Это Сулейман Керимов, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов и заместитель руководителя Совета Федерации Ильяс Умаханов", - говорит Курбанов на видео, опубликованном на его странице в Instagram 3 ноября.

По мнению Курбанова, нынешние власти республики не справляются со своими задачами. "То у нас каждую осень Махачкала уходит под воду, то горит Избербаш. То в одном, то в другом районе республики постоянно конфликты за землю и воду", - отметил он.

В октябре в Дахадаевском района Дагестана разгорелся конфликт из-за строительства водопровода. Жители деревни Меусиша протестовали против его проведения в село Уркарах, опасаясь, что лишатся из-за этого части своих пастбищ. 1 ноября протестующие были разогнаны силовиками с дубинками. Олнако на сходе 4 ноября жители Меусиши согласились не препятствовать строительству, если власти Дагестана займутся социально-экономическим развитием села.

Происхождение главы Дагестана не принципиально, возразили комментаторы

Многие комментаторы не согласились с тем, что республике нужен именно выходец из Дагестана. "Что сделали дагестанские президенты для Дагестана? [Те, что были] до Васильева. <...> Народ Дагестана как страдал, так и страдает", - указал пользователь elmira.gassanov. "А [Рамазан] Абдулатипов, [Муху] Алиев, тот же Магомедсалам [Магомедов] не были дагестанцами? Или они не справились со своими обязанностями?" - возразил Курбанову khasmetkaitmazov, перечислив имена предшественников Владимира Васильева.

"Все, кого мы знали раньше, были с Дагестана, и они работали на свой карман", - заявил astra6991. "У вас уже были свои коренные, и что было? Сплошная коррупция", - добавила svetlanapisarenko60. Назначение выходца из Дагестана неминуемо приведет к разворовыванию бюджета, уверен trebla2980. "Готовы ли будем мы делать вид, что не замечаем, как разворовывает скудный бюджет республики клан нового главы республики, выходца из Дагестана? Вот так нужно поставить вопрос", - написал пользователь.

"Последняя надежда канула с Рамазаном Абдулатиповым. Я не верю, что в Дагестане сегодня найдется человек, посвящающий себя его процветанию", - заявил arbuliev_magomed. "Очень хочется увидеть болеющего сердцем за Дагестан. Для меня его национальность не имеет значения", - высказался sugurinfo.

Другие комментаторы раскритиковали Курбанова за то, что он предложил исходить из существующей политической ситуации. "Вы о выборах [главы] уже и не мечтаете?" - спросил журналиста hairovmax. Пользователю соцсети dibir475 не понравился термин "хозяин", употребленный Курбановым. "Вот слово "хозяин" - это ты не очень выразился", - написал он.

Проблема власти в республике - в лановой системе, указали несколько комментаторов. "Пока в Дагестане клановая система не будет искоренена, порядка и 300 лет не будет", - считает simona_1961. "В республике, где десяток национальных этнических групп, еще и со своими течениями внутри этих групп, тухумными связями, практикой кровной мести - невозможно управление без балансирующей силы! Теория Руслана - это утопия!" - заявил actsol.

Пользователи раскритиковали влиятельных дагестанцев

Комментаторы подвергли критике "влиятельные фигуры", перечисленные Русланом Курбановым. "Они втроем и продали Дагестан", - заявил djumble01. "Эти трое - одна компания, ничего они для дагестанцев [не сделали], существенной пользы не принесли Дагестану", - полагает akhmedmagomedov186.

"Хоть один из них (они очень богатые и влиятельные) восстановил завод, фабрику, колхоз, совхозы или консервные заводы, заготконторы для сбыта населением своей продукции?" - написал ramkzag. "Ни один из этих людей для народа не сделает ничего хорошего, это точно" - утверждает abdullaevali2. "К сожалению ты. Руслан, озвучил имена тех, кого наш народ просто ненавидит - ну, кроме Керимова", - добавил akhnedovmakhmud.

Несколько пользователей отметили, что журналист забыл указать в списке влиятельных персон депутата Госдумы Ризвана Курбанова.

Руслан Курбанов не называл никого из этих трех выходцев из Дагестана кандидатом на пост главы республики, однако многие поняли его слова именно так и высказались на этот счет. Ряд пользователей прямо высказались за кандидатуру Сулеймана Керимова.

"Только полное обновление правительства Республики Дагестан, и молодых амбициозных лидеров во власть! Тех кого вы перечислили, за исключением Керимова, на пушечный выстрел нельзя допускать к власти", - написала oxanaaslanova.

По состоянию на 20.24 мск 5 ноября публикация Курбанова собрала 80,3 тысячи просмотров и 778 комментариев.