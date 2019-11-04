Жители Меусиши договорились с властями Дагестана о решении проблем села

04 ноября 2019, 21:42

На сегодняшнем сходе жители Меусиши решили не препятствовать строительству водопровода по их землям в райцентр, если власти Дагестана займутся социально-экономическим развитием села. Предварительная договоренность об этом была достигнута на встрече с руководителем аппарата главы региона Владимиром Ивановым.

Как писал "Кавказский узел", жители села Меусиша Дахадаевского района Дагестана с начала октября протестуют против строительства водопровода через их село. Строительство водопровода не приведет к отчуждению земель Меусиши и является единственной возможностью обеспечить водой село Уркарах, утверждают районные власти. Однако люди не доверяли словам чиновников.

К месту проведения строительных работ стянуты силовики, 1 ноября они применили резиновые дубинки, вынудив разойтись протестующих. Односельчане вынесли с места стычки травмированного активиста, в больнице он отказался от госпитализации. После столкновения с силовиками протестующие прервали акцию.

Строительные работы по прокладке водопровода в Дахадаевском районе продолжается, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из местных жителей, попросивший не называть его имя. По словам мужчины, еще сегодня утром в местности дежурили сотрудники правоохранительных органов, однако к обеду их уже не было видно.

Сами жители больше не предпринимали попыток приостановить работы. «Противостояния в данный момент как такого нет. Скандалы и конфликты нам не нужны. Нас не хотели слушать, но сейчас услышали, и поэтому мы сейчас перейдем к диалогу», - отметил мужчина, имея в виду встречу инициативной группы жителей Меусиши 2 ноября с руководителем аппарата главы Дагестана Владимиром Ивановым.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, на этой встрече Владимир Иванов заверил жителей Меусиши в том, что все озвученные ими вопросы будут изучены, и попросил не поддаваться на провокации. По словам Владимира Иванова, в ущерб жителям села ничего предприниматься не будет. По данным республиканских властей, проведение водопроводной трубы через Меусишу к селу Уркарах на глубине 1,5 метров не лишит местных жителей земель и не ограничит им доступ к пастбищам и сенокосным полям. Проект водопровода за 120 млн рублей разработали еще в 2011 году, однако финансирование началось лишь в сентябре 2019-го, говорится в сообщении от 2 ноября на сайте главы и правительства Дагестана.

В нем указано, что участники встречи договорились о том, что 5 ноября в Минэкономразвития Дагестана будут обсуждены проекты, которые поспособствуют развитию села Меусиша и решению имеющихся проблем. «Что же касается строительства водопровода, о приостановке работ речи не идет. В результате диалога с властью инициативная группа жителей с пониманием отнеслась к проводимым работам, которые позволят улучшить водоснабжение большого количества дагестанцев», - подчеркивается в сообщении.

Республиканские власти предложили предоставить перечень проблем, с которыми сталкиваются жители Меусиши, для их дальнейшего решения, и эти вопросы обсуждались сегодня на сходе, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из членов инициативной группы и бывший глава села Меусиша Габиб Багомедов.

«Инициативная группа сельчан обсудили вопрос сотрудничества с правительством. Было сказано, чтобы сельчане предоставили свои предложения, которые бы способствовали улучшению положения села. Мы согласились и вернулись в село, чтобы обсудить это на сельском сходе», - рассказал Габиб Багомедов.

По его словам, на сходе было принято решение пойти навстречу предложению правительства. «Все, что сегодня было сказано на сходе, будет запротоколировано, и потом уже мы с этим протоколом вновь пойдем на встречу с представителями правительства. Примет ли правительство наши условия, станет известно на днях», - сказал Габиб Багомедов, отметив при этом, что протокол в окончательном виде еще не готов.

Одно из основных требований, пояснил активист, должно быть то, что земля под водопроводом останется в собственности села. «Проект мы пока до сих пор не видели, но на нас заверяют, что на землю никто не претендует, а огорожены окажутся всего три сотки земель – это место водозабора и насосная станция», - рассказал Габиб Багомедов.

Если судить по опубликованным в Сети видео о стычке с полицейскими, пострадавших во время нее было больше одного, причем среди них оказались и женщины, отмечается в ролике, подготовленном "Кавказским узлом".

Райцентр Дахадаевского района Уркарах, куда планируется провести водопровод через земли села Меусиша, остро ощущает нехватку воды, особенно в сухую погоду, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава села Уркарах Абдулазиз Юсупов.

«Сейчас вода в село поступает из пяти источников, которые находятся недалеко от села. Но этой воды недостаточно, чтобы обеспечить все население. Когда выпадает мало осадков или в засушливое время года в этих источниках уровень воды значительно сокращается», - рассказал Абдулазиз Юсупов.

По его словам, новый водопровод обеспечит не только Уркарах, но и соседнее село Бускри, в «котором даже нет своих родников». «Конечно, жители Уркараха недовольны тем, что против работ по прокладке водопровода выступают наши соседи, но никто претензий им не высказывает. Люди надеются на то, что в этом вопросе власть разберется», - отметил Абдулазиз Юсупов.

Он добавил, что власти района готовы выделить меусишинцам равноценный участок, если водопровод как-то испортит часть их земель.