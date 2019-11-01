Столкновение жителей села Меусиша с силовиками. 1 ноября 2019 года. Скриншот пользователя Dag.Life https://www.youtube.com/watch?v=SCfN3Fl1a3o&feature=youtu.be

01 ноября 2019, 18:06

Протестующие в Дагестане сельчане прервали акцию после столкновения с силовиками

Житель дагестанского села Меусиша, получивший сегодня травмы в стычке с силовиками, отказался от госпитализации. В cети были опубликованы видео, на которых силовики оттесняют протестующих.

Как писал "Кавказский узел", жители дагестанского села Меусиша протестуют против строительства водопровода вблизи их села. 30 октября на место схода прибыли силовики, сегодня они применили резиновые дубинки. По словам местных жителей, один человек был после этого госпитализирован.

Если судить по опубликованным в Сети видео, пострадавших было больше, причем среди них оказались и женщины, отмечается в ролике, подготовленном "Кавказским узлом".

Одному из  протестующих понадобилась помощь врачей, и на место прибыла скорая помощь, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель. По его словам, после этого жители села Меусиша покинули место проведения строительных работ.

Потерпевшего доставили в районную больницу, но он отказался от госпитализации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник скорой помощи. "Врачи оказали ему первую помощь, но оставаться в больнице он не захотел. Написал отказную от госпитализации и сам покинул медучреждение", - сказал он, отметив, что не знает обстоятельств, при которых этот человек получил травмы.

На видео "В Дахадаевском районе в стычке с силовиками есть первые пострадавшие" видна группа полицейских, мимо которых шесть человек проносят мужчину. Закадровый голос поясняет, что события происходят сегодня, 1 ноября 2019 года, а несут избитого дубинками. По мнению говорящего, избитый мертв.

На другом видео, "Разгон протестующих в Меусиша", люди в гражданской одежде и дождевиках стоят у костров на крутом склоне поросшей травой горы. К ним спускаются силовики. Большая их часть одета в темную форму, другие - в камуфляже, масках и бронежилетах, в руках у них дубинки. Силовики начинают оттеснять людей, которые пассивно сопротивляются: упираются, хватаются друг за друга. Раздаются громкие женские крики. Некоторые протестующие скатываются по склону. "<Силовики> мирных жителей бьют, пинают", - говорит голос за кадром, многократно повторяя слово "беспредел".

Проект водоснабжения села Уркарах за счет водного источника Меусиша вызвал протесты сельчан еще в начале октября. Местные жители 6 октября провели сход, на котором указали, что проект не согласовывался с сельской администрацией и населением. Люди обеспокоены тем, что строительство может нанести вред их пастбищам, а сами они не смогут пасти скот в этом месте.

Примечание:

"Передано в суд дело обвиняемых в убийстве десантника уроженцев Чечни""Обвиняемые по делу об убийстве в Пугачеве десантника уроженцы Чечни не признали вину в суде""В Пугачеве после акций с требованием о депортации уроженцев Чечни отстранен от должности начальник полиции".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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