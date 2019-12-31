31 декабря 2019, 23:30

Вовлек широкий круг людей в обсуждение и решение экологической проблемы, добившись отказа горнодобывающей компании от геологической разведки в общинах Тавушской области.

Деятельность в 2018 году

В марте 2018 года стало известно о планах компании «Полиметалл Армения» провести геологоразведочные работы в Тавушской области Армении с целью выявить минерально-сырьевой потенциал региона и определить перспективы развития горнорудной сферы. Геологи намеревались исследовать 180 квадратных километров.

Сурен Ананян вместе с друзьями создали в социальной сети Facebook инициативную группу «Нет горнодобывающей промышленности в общине Ноемберян», где и координировали свои действия .

К группе присоединились более 7 тысяч человек, ее участники публиковали фотографии природы общины и высказывали свое мнение относительно намерений горнодобывющей компании. Активисты использовали хештеги на армянском языке: #ПрогрессирующийНоемберян, #Мини-революция), #Ноемберян), #ЧистыйНоемберян.

Кроме этого, была создана петиция , в которой говорится, что «ноемберянцы против горнодобывающей промышленности в их общине и видят ее развитие - в экотуризме. Экотуризм и горнорудная промышленность несовместимы друг с другом». Петиция собрала более 2800 голосов.

Группа также организовывала субботники в общинах Ноемберян, Кохб, Айрум. Таким образом, они привлекли внимание всех СМИ к проблеме, планы компании и протесты жителей общины получили широкую огласку.

Протесты активистов привели к тому, что проект «Полиметалл» отказaлся от планов проведения геологической разведку в общинах Тавушской области.

Биография

Сурен Ананян родился 8 марта 1996 года в городе Ноемберян.

Учился в школе N2 Ноемберяна.

Окончил факультет кибернетики Национального политехническоого университета Армении и магистратуру на факультете информации и вычислительной техники Государственной Академии Наук Армении.

Профессиональная и общественная деятельность

Работал программистом в разных организациях.

С 2013 года принимает участие в гражданских и политических процессах и акциях протеста в Ноемберяне. В 2018 году активно участвовала в бархатной революции.

В течение трех дней к группе, которую он координирует и которая поднимает пролемы экологии, присоединились 11 тысяч человек. Сурен отмечает, что «группа поставила перед собой цель сформировать в Ноемберяне гражданина с высокой гражданской сознательностью».

Примечания