27 декабря 2019, 23:15

Участник организации убийства Шебзухова осужден в Карачаево-Черкесии

Житель Карачаево-Черкесии приговорен к 8,5 годам в колонии строгого режима за пособничество в убийстве советника главы республики Фраля Шебзухова, сообщила сегодня прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", Рустам Копсергенов (ранее озвучивалась фамилия Карсергенов) был задержан 9 декабря 2017 года по подозрению в причастности к убийству Фраля Шебзухова. Следствие заявило, что Копсергенов признался в посредничестве между заказчиком и исполнителями убийства.

Советник главы Карачаево-Черкесии, бывший глава Адыге-Хабльского района Фраль Шебзухов был убит в Черкесске 12 мая 2010 года. По данным следствия, три человека избили его предметами, похожими на биты, затем Шебзухова застрелили. 1 марта 2012 года по делу об убийстве были задержаны жители Черкесска - 29-летний Магомет Джубуев, 25-летний Алик Тоторкулов и 30-летний Назим Кущетеров, которые, по данным правоохранителей, дали признательные показания. 23 февраля Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил их к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет.

Верховный суд Карачаево-Черкесии признал жителя республики виновным по статье "Пособничество в убийстве по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Суд учел позицию обвинения и приговорил его к восьми годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима, со ссылкой на Генеральную прокуратуру в СКФО сообщил сегодня ТАСС. В релизе ведомства Шебзухов назвал кандидатом на пост председателя правительства Карачаево-Черкесии.

Согласно приговору, в апреле 2010 года подсудимый подыскал исполнителей для убийства Шебзухова. Он передал киллерам 500 тысяч рублей, передал "Интерфакс".

На сайте Верховного суда Карачаево-Черкесии по состоянию на 23.15 мск 27 декабря нет информации о приговоре, вынесенном Рустаму Копсергенову.

В сентябре 2018 года РБК со ссылкой на протоколы допросов сообщил, что осужденный за убийство Шебзухова  Магомет Джубуев и Рустам Копсергенов сообщили следователям о заказе "напугать и побить" Шебзухова. Согласно показаниям Джубуева и Копсергенова, убийство было эксцессом исполнителя, 

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