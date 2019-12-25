Александр Черкасов. Стоп-кадр видео канала YouTube ПЦ "Мемориал" https://www.youtube.com/watch?v=jCJ41PqEAHc

25 декабря 2019, 15:09

Александр Черкасов в четвертый раз оштрафован после проверки ингушским УФСБ

Суд в Москве обязал сегодня председателя совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова выплатить 100 тысяч рублей за отсутствие в публикациях организации пометки о признании организации иноагентом. Сумма назначенных Черкасову штрафов достигла 400 тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что после проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций Александра Черкасова и Яна Рачинского были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. По состоянию на 17 декабря были рассмотрены 17 протоколов из 28, сумма выписанных по ним штрафов составила 3,1 миллиона рублей.

Участие УФСБ Ингушетии в проверке соцсетей правозащитной организации никак не объяснялось, в том числе и в суде, отметил глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. Он также указал, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не поступало.

Сегодня судья Тверского районного суда Мария Сизинцева назначила Александру Черкасову 100 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права". Сегодня тот же суд рассмотрит аналогичный протокол, составленный на организацию - Правозащитный центр "Мемориал", сообщил на своем нсайте "Международный Мемориал".

В целом структуры "Мемориала" и их руководители оштрафованы на 3,2 миллиона, говорится в сообщении.

Сегодняшний штраф, назначенный Александру Черкасову по итогам рассмотрения протоколов о маркировке "иноагента", уже четвертый, со ссылкой на пресс-службу "Мемориала" проинформировала сегодня "Медиазона".

16 и 17 декабря суд также назначил Александру Черкасову по 100 тысяч рублей штрафа. Решение о предыдущем штрафе Черкасову, который также составил 100 тысяч рублей, было вынесено 6 ноября. Кроме того, 30 июля, суд назначил Черкасову 10 тысяч рублей штрафа за акцию в годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой.

"Мемориал" был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 года. Добиться отмены этого решения через суд не удалось. Правозащитники признают, что получают деньги из зарубежных источников, но указывают на то, что используют их для отстаивания прав российских граждан. Унизительная маркировка "иностранным агентом" вызывает у людей ассоциации со шпионами, подчеркивается в заявлении Правозащитного центра "Мемориал".

Примечание:

"Суд подтвердил решение о признании Международного "Мемориала" иноагентом", "Минюст начал проверку в отношении фонда "Правовая инициатива", "Эксперты заявили об ухудшении ситуации с правами человека в регионах СКФО в 2015 году".

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