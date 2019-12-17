Сумма штрафов "Мемориалу" достигла 3,1 миллиона

17 декабря 2019, 20:19

Суд в Москве оштрафовал сегодня главу Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова на 100 тысяч рублей. Всего судом рассмотрены 17 протоколов, составленных на структуры "Мемориала" и их руководителей после проверки ингушским управлением ФСБ.

"Кавказский узел" писал, что после проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов об отсутствии в их публикациях маркировки организации, признанной иностранным агентом. Еще восемь таких протоколов были составлены по жалобам частного лица. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. К 16 декабря были рассмотрены 15 протоколов из 28, сумма выписанных по ним штрафов выросла до 2,9 миллиона рублей.

Участие УФСБ Ингушетии в проверке соцсетей правозащитной организации никак не объяснялось, в том числе и в суде, отметил глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. Он также указал, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не поступало.

Тверской районный суд Москвы оштрафовал сегодня на 100 тысяч рублей председателя ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова еще на 100 тысяч рублей. Всего суд рассмотрел 17 протоколов из 28, а общая сумма штрафов достигла 3,1 млн рублей, передала "Медиазона".

16-й протокол был рассмотрен судом 16 декабря, по итогам его рассмотрения Черкасову также были назначены 100 тысяч рублей штрафа, сообщил в тот же день на своем сайте "Международный Мемориал". Следующие два протокола, один из которых составлен на Александра Черкасова, а другой - на ПЦ "Мемориал", будут рассмотрены судом 25 декабря, говорится в обновляемой сводке на сайте "Международного Мемориала".

"Мемориал" находится в реестре иностранных агентов с 2014 года. Попытки обжаловать это в судах результата не принесли. Правозащитники признают, что получают деньги из зарубежных источников, но указывают на то, что используют их для отстаивания прав российских граждан. Унизительная маркировка "иностранным агентом" вызывает у людей ассоциации со шпионами, отмечается в заявлении Правозащитного центра "Мемориал".