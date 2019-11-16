Поддержка Сидорова и Мордасова показала рост протестных настроений молодежи

16 ноября 2019, 06:40

Активисты развернули кампанию в поддержку осужденных по делу о подготовке массовых беспорядков ростовчан Яна Сидорова и Владислава Мордасова. Протестные настроения среди молодежи растут, и власть должна пойти на диалог с гражданским обществом, полагают политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин), тоже обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках. Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам, Сидоров - к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Шашмин получил 3 года условно.

5 ноября 2017 года в различных регионах, в том числе и в городах на юге России, прошли акции, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Согласно приговору Ростовского облсуда, Мордасов был сторонником движения "Артподготовка"* и создал в мессенджере Telegram открытую группу "Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону", дав права администратора Сидорову. Акция, которую следствие квалифицировало как массовые беспорядки, была запланирована в центре Ростова-на-Дону. Перед ее проведением Мордасов и Сидоров лично встретились с подписчиками группы, а чтобы распространить информацию об акции, нанесли в разных местах города надписи "5.11.2017 - День, когда проснется народ", говорится в решении суда. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Поддержавшие Сидорова и Мордасова активисты создали сайт "Ростовское дело", а также одноименные группы в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", YouTube и мессенджере Telegram. Активисты через сайт организовали сбор пожертвований родственникам осужденных, собирают подписи под петициями и обращениями, призывают на одиночные пикеты, а также собирают письма для передачи молодым людям. Одна из целей активистов - собрать максимально возможное количество сторонников для проведения одиночных пикетов по всей стране ко дню рассмотрения апелляции на приговор.

Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Сидорову, Мордасову и Шашмину назначено на 10.00 мск 10 декабря в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, сообщается в карточке дела на сайте апелляционного суда.

Пока новые проекты в соцсетях не привлекли внимания большого числа пользователей, по данным на 06.35 мск 16 ноября, у группы в Facebook было 70 подписчиков, в "ВКонтакте" - 19, в YouTube - 6, в Telegram - 377. Несмотря на то, что комментарии в группах в соцсетях разрешены, под записями в Facebook и "ВКонтакте" нет ни одного комментария пользователей, в YouTube под единственным опубликованным 6 ноября видео в поддержку активистов есть всего два комментария.

Организацией поддержки Сидорова и Мордасова занимаются несколько человек, и они не ассоциируют себя с каким-то определённым движением, партией или политической силой, хотя и имеют контакты со штабом оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону, Либертарианской партией России, «Весной» и «Открытой Россией»** и тесно сотрудничают с проектом «Арестанты дела 212» в поддержку фигурантов "московского дела" (активистов, арестованных после митингов за честные выборы в Москве в июле этого года), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из модераторов сайта "Ростовское дело" и аккаунтов в соцсетях Тимофей Мартыненко.

Тимофей Мартыненко 8 октября на портале Change.org создал петицию с требованием освободить фигурантов "ростовского дела". "Ян Сидоров и Владислав Мордасов — два молодых человека из Ростова-на-Дону. В 2017 году их незаконно задержали на акции протеста, посвященной проблеме местных погорельцев, а затем обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков по статье 212 УК РФ. Демонстрация, в которой Ян и Владислав принимали участие, носила мирный характер — у собравшихся не было оружия, они не громили магазины, не переворачивали машины и не поджигали покрышки. <...> Нет оснований сомневаться, что это дело было целиком и полностью сфабриковано", - написал автор петиции, под которой, по данным на 06.35 мск 16 ноября, собрано 25 608 подписей. 21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. В марте 64 погорельца подписали коллективное письмо в защиту Мордасова и Сидорова, заявив, что те действительно хотели провести мирную акцию в защиту пострадавших от пожара.

По словам Мартыненко, сбор средств идет напрямую на банковские карты матерей Сидорова и Мордасова. «Сбор идёт на личные карточки матерей. Мы не получаем отчётности, просто следим за номерами счетов. Но мы работаем над тем, чтобы как-то изменить подход к фандрайзу в сторону большей прозрачности», - пояснил он.

Мартыненко напомнил, что акции в поддержку Сидорова и Мордасова проходят регулярно, в том числе две большие акции в Ростове-на-Дону прошли 26 октября и 2 ноября. Кроме того, по его словам, люди также периодически выходят в поддержку Яна и Влада в рамках других акций, например, в рамках метропикета в Москве, который проводился в поддержку политзаключенных.

2 ноября 12 человек провели одиночные пикеты в Ростове-на-Дону в поддержку Сидорова и Мордасова и потребовали отпустить их. 26 октября около 100 ростовчан приняли участие в согласованном с мэрией митинге в поддержку осужденных активистов в сквере на улице Седова, среди участников акции была мама одного из политзаключенных Марина Мордасова. Также 13 октября около 50 активистов вышли на акцию в поддержку Сидорова и Мордасова.

«Формально учёта у нас никакого нет, как и расписания [акций]. Мы анонсируем акцию, потом ищем организаторов среди друзей, знакомых и просто политически активных граждан в разных городах, а потом зовём присоединиться движения и партии. Многие желающие участвовать в акциях находят нас сами - пишут в ТГ, присылают фотографии постфактум. Ну и в целом «ростовское дело» беспокоит множество людей, поэтому люди с энтузиазмом вовлекаются в кампанию», - пояснил Мартыненко.

15 ноября в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку всех политзаключённых, в том числе Сидорова и Мордасова. В частности, в Ростове-на-Дону пикетчики стояли с плакатами "Ростовское дело - дело против всей страны", "Точно не 37-й?", сообщается в группе "Ростовское дело" в Facebook.

"Традиция протестовать каждую неделю по пятницам из московской становится всероссийской, и это отлично", - говорится в сообщении.

Мать Сидорова надеется, что общественная поддержка поможет сыну

Мать осуждённого Яна Сидорова заявила "Кавказскому узлу", что положительно оценивает общественную поддержку сына.

«Я знаю, что создан сайт в поддержку моего сына, и очень рада этому, - сказала Надежда Сидорова. - Раньше выходили отдельные статьи, но такого резонанса, как сейчас, конечно, не было».

С позиции закона обвинительный приговор Яну не мог быть вынесен, потому что в деле отсутствует состав преступления, а есть только набор неких косвенных улик, считает она.

«Покупка карточки «Мегафона» и чек из кафе «Шаурма», где встречались ребята, ничего там не обсуждали противоправного - это не организация массовых беспорядков. А все дело ведь и строится вот на таких <...> доказательствах. Отсутствуют умысел, факты, события, доказательства», - полагает Сидорова.

Мордасов, Сидоров и Шашмин дали признательные показания во время следствия. Однако на заседании суда 18 июня эти показания они назвали назвали самооговором. Активисты заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков. Следователи отвергли обвинения в давлении.

Она добавила, что ее сын содержится в ростовском СИЗО-1. Он выглядит худым, бледным и истощенным, но не жалуется на условия содержания. У Яна нет жалоб не потому, что его устраивают условия, а потому, что это бесполезно. «Мама, если жаловаться, то всю систему ФСИН надо менять полностью», - привела слова своего сына Сидорова.

Надежда Сидорова отметила, что ей и ее близким поступили некоторые суммы пожертвований, но она их тратить не спешит, так как впереди предстоят большие расходы на апелляцию.

"Мне надо будет оплатить перелет в Сочи адвокатов, экспертов и себя самой, оплатить проживание в гостиницах. Все это очень большие накладные расходы", - рассказала она.

Женщина надеется, что суд удовлетворит апелляцию адвокатов и признает ее сына невиновным, однако не уверена в таком исходе. «Я не знаю, если аргументы адвокатов защиты будут отвергаться во второй инстанции так же, как и в первой, естественно, приговор останется в силе. А если судьи вспомнят, что на этой планете существует закон и право, мы это дело выиграем, и приговор будет отменен», - считает Сидорова.

Правозащитники Amnesty International уверены, что ростовские активисты подверглись преследованию исключительно за пользование правами на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний. Правозащитный центр "Мемориал" назвал неправдоподобной версию следствия о том, что Мордасов и Сидоров готовили массовые беспорядки, явившись на акцию без оружия, с плакатами неэкстремистского содержания и листовками. Правозащитники предположили, что Шашмина силовики насильно привели на место сорванной акции протеста и оформили его задержание, тогда как он даже не был знаком с Мордасовым и Сидоровым.

По ее словам, с января по сентябрь 2019 года сын не получил ни одного письма, а потом ему были переданы в два приема около 20 писем. Сначала их передал один из журналистов, освещавших процесс, затем Ян получил пачку писем от «Росузника».

«В общей сложности за это время Ян получил 18-20 писем, а Владислав Мордасов - 13<...> Пишут им многие, но ребята не получают все письма», - сообщила мать осужденного.

Политологи объяснили поддержку Сидорова и Мордасова ростом протестных настроений среди молодежи

Протестные настроения среди молодежи растут, и это видно невооруженным взглядом, отметил заместитель директора Центра региональных социально-экономических исследований Александр Джадов, комментируя открытое письмо российских студентов в поддержку Сидорова, Мордасова и Шашмина.

Российские студенты в открытом письме, опубликованном на сайте "Ростовское дело", потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры России немедленно прекратить уголовное преследование Сидорова, Мордасова и Шашмина. "Мы убеждены в их невиновности, поскольку ни следствие, ни суд не смогли предоставить весомых аргументов, которые свидетельствовали бы об обратном. Более того, для нас очевиден политический характер преследования Сидорова и Мордасова и ангажированность приговора по их делу", - указывают, в частности, авторы обращения, подчеркивая, что "невозможно разделить академические и гражданские свободы". Под обращением, по данным на 06.35 мск 16 ноября, подписался 101 студент и аспирант различных российских вузов.

«Не было аналогичных писем от студенчества относительно других несправедливо осужденных. Хотя это уже другое поколение, отутюженное пропагандой с детства, есть определённый тренд на протестное настроение среди молодежи», - сказал Джадов «Кавказскому узлу».

Единственным выходом для власти является диалог с гражданским обществом, считает политолог.

«Должны быть выработаны определенные механизмы взаимодействия власти и гражданского общества через создание общественных комитетов, через большую гласность, через определенные уступки, иначе путь тупиковый для этой власти и для региональных центров власти», - полагает он.

Доцент кафедры конфликтологии факультета социологии и политологии ЮФУ Дмитрий Абросимов тоже считает, среди молодежи растут протестные настроения.

«Будущее нашей молодежи неясно, перспективных рабочих мест нет, и это не только российская, но и общемировая тенденция, которая явилась причиной революций на Ближнем Востоке. Молодежь это понимает, поэтому протесты будут продолжаться», - заявил Абросимов "Кавказскому узлу".

Резник считает, что суд по делу ростовских активистов проигнорирует общественное мнение

На вердикт суда общественное мнение никакого влияния оказать не может, потому что судебная система тесно связана с властью и выполняет указания сверху. Однако любая общественная поддержка помогает узникам, считает журналист и блогер Сергей Резник, которого ПЦ "Мемориал" ранее признавал политзаключенным.

Ростовский журналист и блогер Сергей Резник, известный своими критическими публикациями, был обвинен в оскорблении представителя власти, ложном доносе и коммерческом подкупе. В январе 2015 года Резник был приговорен к трем годам лишения свободы с учетом уже отбываемого им наказания, назначенного в ноябре 2013 года. 25 октября 2016 года Резник освободился из колонии. Представители журналистского сообщества выразили недоумение в связи с приговором Сергею Резнику, заявив о недопустимости случаев расправы над журналистами с помощью уголовного преследования. "Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Журналист был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013".

«Например, в моем случае не было ни состава преступления, ни улик, но все судьи друг за другом принимали решение по директиве», - сказал Резник "Кавказскому узлу".

Он отметил, что резонанс вокруг его дела был "не так высок, как вокруг дела Сидорова и Мордасова", однако реакция общественности помогала ему в период заключения. "В системе ФСИН опасались реакции общества и относились ко мне нормально", - пояснил Резник.

По его мнению, единственное, что сейчас можно сделать для Сидорова и Мордасова, - "собрать деньги, купить сало, чай, шоколад, конфеты".

Протестные настроения молодежи всегда есть, но сейчас нет "содержательного зерна" и ситуации, которая бы привела к взрыву, прокомментировал журналист открытое обращение российских студентов к Следкому и Генпрокуратуре.

«Сейчас протесты молодежи импульсивны. Экономический и социальный протест пока не политизируется, потому что над этим хорошо работают силовики», - полагает он.

"Кавказский узел" собрал новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда в 2017 году.

** - деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.