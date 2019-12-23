Власти пообещали жилье пострадавшим от оползня в Георгиевске

23 декабря 2019, 11:48

Губернатор Ставропольского края распорядился выделить 7,5 миллиона рублей пяти семьям, лишившимся единственного жилья после оползня в Георгиевске, сообщило сегодня краевое министерство ЖКХ.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле в Георгиевске вводился режим ЧС. 9 апреля были эвакуированы 16 жителей Георгиевска, дома которых попали в зону оползня. Власти оценили ущерб в 2,3 миллиона рублей. Мэрия Георгиневска отчиталась о выплате постардавшим по 10 тысяч рублей. По состоянию на 24 апреля непригодными для проживания были признаны два дома, попавших в оползневую зону.

Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение о выплате средств на новое жилье пяти семьям, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. "В связи с тем, что поврежденные дома были единственным жильем для пострадавших, из резервного фонда края им будет оказана финансовая поддержка на общую сумму более 7,5 миллиона рублей. Выплатой займется министерство ЖКХ края. В ближайшее время средства поступят на лицевые счета пострадавших семей", - сказал министр.

В данном случае краевые власти помогают местным жителям, не имеющим права на получение выплат из федерального бюджета, поясняется в сегодняшнем сообщении на сайте министерства ЖКХ Ставрополья.

Всего нуждающимися помощи на приобретение нового жилья были признаны 10 семей жителей Георгиевска. Пять из них уже получили выплаты ранее, со ссылкой на пресс-службу министерства информировал сегодня "Интерфакс".