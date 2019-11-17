Требования владельцев самостроев в Сочи возмутили жильцов соседних домов

17 ноября 2019, 10:46

Владельцы самостроев в Сочи провели сход, на котором решили, что будут добиваться моратория на снос своих домов. Жильцы соседствующих с самостроями домов заявили, что незаконно построенные здания необходимо сносить, так как они значительно осложняют их жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня занимавший на тот момент пост мэра Сочи Анатолий Пахомов заявил, что незаконно возведенные новостройки не будут снесены при условии, что застройщик выполнит все технические условия по безопасности, а покупатели квартир создадут товарищества собственников недвижимости. 23 июня владельцы квартир в 45 самостроях Сочи провели митинг, на котором заявили, что в таком случае все обязательства, которые не выполнил застройщик, лягут на плечи дольщиков. В сентябре Пахомов подписал распоряжении об узаконивании 26 самостроев. Местные жители раскритиковали его решение, заявив, что новостройки нарушают их право на нормальную жизнь.

В конференц-зале отеля "Pullman" в Сочи 16 ноября прошел сход с покупателями домов, признанных самостоянии. На встрече собрались владельцы квартир в более 20 жилищных проблемных комплексов, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Мы составим реестр домов к сносу и будем просить правительство внести мораторий на их снос в Сочи", - заявил на сходе глава "Всероссийского Центра национальной строительной политики" Александр Моор. По мнению организаторов акции, признав жилые дома самостроями, власти нарушили права покупателей квартир в них.

Владелец самостроя и руководитель Общественного движения покупателей и собственников недвижимости в Сочи Роман Губич рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что собравшимся "сегодня было предложено организовать экспертизу для сохранности самостроев за счет государства, составить реестр самостроев и людей, которые купили в них жилье".

Дольщица Алла Борисенко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что купила квартиру, но сейчас ей отказывают в регистрации права на нее. По ее словам, люди живут в этом доме, но частный застройщик, собирая с них деньги за жилищно-коммунальные услуги, не доносит ее до поставщиков. "Образовался огромный долг и в доме отключили электричество", - сказала Брисенко. По ее словам, дольщики пришли на сход с надеждой, что его организаторы помогут им узаконить их квартиры. Борисенко отметила, что местные жители выступают против этого, так как, по их словам, у них из-за этой стройки начались перебои с водой и электроэнергией, а канализация растекается рекой по дороге.

Сочинцы указали на проблемы из-за самостроев

На сход также пришли жители Сочи, которые выступили против узаконивания самостроев. Они рассказали, что им не предоставили слова на мероприятии.

Жительница Сочи Татьяна Сопрыкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла на сход, так как прочитала объявление о нем в социальных сетях. По ее словам, жилкомплекс, который начали строить рядом с домом, где она живет, был построен незаконно.

"Мы несколько лет терпели... пыль и грязь, летели строительные материалы с этой нелегальной стройки. Потом выяснилось, что организатор этой стройки находится под арестом", - рассказала Сопрыкина.

"Люди, которые сейчас требуют свои квартиры, должны понимать, что нарушают наши права. "Я за то, чтобы застройщики вернули деньги тем, кто их вложил в строительство домов", - считает она. По мнению Сопрыкиной также должны ответить те чиновники, которые допустили строительство таких объектов.

Житель Мамайки Илья Алексеев раскритиковал самострои в Сочи. По его словам, рядом с домом, где он живет, также построен жилкомплекс, а его застройщик осужден. "Уже несколько лет стоит недострой, где раскупили квартиры", - сказал Алексеев. По его словам, организаторы схода не учитывают мнение сочинцев. "К примеру, их не волнует тот факт, что водоохранная зона на Мамайке вся застроена и теперь во время любого дождя тут наводнения и потопы, отчего страдает местное население", - сказал он.

Непродуманная и незаконная застройка Сочи активизировала оползни, город на грани катастрофы, считают опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Ситуация не является критической, а последствия недавних ливней сильно преувеличены пользователями соцсетей, заявили чиновники.

В ночь на 25 июля после сильных ливней в Сочи были подтоплены участки улиц, дорог и пять жилых домов, в которых проживает 31 человек, полностью оказалась разрушена правая полоса движения участка федеральной трассы Джубга - Сочи. Вечером 25 июля дорожники закрыли проезд транспорта от Мамайской транспортной развязки до автодорожной развязки с улицей Пластунской, включая Мамайский тоннель обхода Сочи. Непродуманная и незаконная застройка Сочи активизировала оползни, город на грани катастрофы, сказали местные жители. Последствия ливней сильно преувеличены, заявили чиновники.

Участница схода Надежда Морозова рассказала, что рядом с ее домом на участке под садоводство на оползневом склоне построен многоквартирный дом. "Этот самострой перекрыл всю инсоляцию, мы не видим солнца", - пожаловалась Морозова. По ее мнению, все самстрои подлежат сносу.

Собравшиеся вручили организаторам мероприятия официальное открытое обращение жителей Сочи, в котором заявили о недопустимости легализации самостроев, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница схода Наталья Ткачук. Проблема граждан, купивших жильё в незаконных многоквартирных домах, для Сочи "приобрела катастрофические масштабы", говорится в обращении (Копия документа находится в распоряжении "Кавказского узла"). В нем также отмечается, что следствием хаотичной застройки стало переуплотненная застройка, перенаселение районов города, а также чрезмерная нагрузка на инженерные сети, сети канализации, очистные сооружения.

Ткачук также рассказала, что она и ее соседи страдают от многоэтажной застройки водоохранной зоны реки Дагомыс.

В июле около пятидесяти жителей улицы Российской в Сочи провели собрание, на котором выступили против строительства жилого комплекса в водоохранной зоне зоне реки Дагомыс. На улице проживает более пятисот человек, и если будут построены новые дома то такой нагрузки не выдержит дорога, ведущая в город, а также река, так как в этом районе отсутствуют очистные сооружения, рассказали местные жители.

"В последнее время проблема сочинских дольщиков, вложивших средства в приобретение квартир в самостроях, получила широкий общественный резонанс. На встречу приглашали всех - и дольщиков и жителей города... жители Дагомыса поехали, чтобы среди прочих проблем озвучить проблемы местных жителей. Однако сегодняшняя встреча была посвящена только незаконному строительству и путям легализации самостроев", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца. Оставив заявление, жители города ушли, сказала она.