Сочинцы заявили о критической ситуации с оползнями

26 июля 2019, 16:42

Непродуманная и незаконная застройка Сочи активизировала оползни, город на грани катастрофы, считают опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Ситуация не является критической, а последствия недавних ливней сильно преувеличены пользователями соцсетей, заявили чиновники.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 25 июля после сильных ливней в Сочи были подтоплены участки улиц, дорог и пять жилых домов, в которых проживает 31 человек. Пользователи Instagram указали на плохую работу ливневок. Вечером 25 июля дорожники закрыли проезд транспорта на участке федеральной трассы Джубга - Сочи, где была полностью частично разрушена правая полоса движения. Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалиcтым усилением ветра в Сочи объявлено до 29 июля.

Местные жители считают, что причиной оползня стала застройка русла реки Псахе. "Стройками высоток сузили русло реки Псахе. Я билась в судах за то, чтобы высотка частного застройщика по соседству с моим участком ИЖС была снесена, так как находится в зоне малоэтажной застройки и зоне, где возможно только строительство двух-трех этажей и ведение личного подсобного хозяйства. Но судьи по-своему распорядились и узаконили высотный самострой. Такая же сеть самостроев была узаконена по правому и левому берегу реки Псахе, которой просто нет места. Это горная река. Ливневок нет. Поэтому каждый дождь топит и подмывает дороги", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Нина Дубовая.

Многоэтажное здание, возведенное по соседству с домом Дубовой, было узаконено судом в августе 2015 года.

С Дубовой согласен и старожил сочинской Мамайки, активист КПРФ Сергей Бернасовский. "Посмотрите, что творится по берегам этой бедной реки. Прямо впритык к лотку стоят огромные высотки до самого моря. Морской берег тоже весь в высотках. На горных склонах высотки. От Мамайки не осталось живого места. Санатории распроданы. На месте санаториев «Ставрополье» и «Зори России» идет строительство жилых комплексов. Масса обманутых дольщиков, застройщик в тюрьме. Ни одной школы, ни одного детского сада, ни одной поликлиники на микрорайон, в котором, по факту, проживают уже под 50 тысяч человек", - сказал Бернасовский корреспонденту "Кавказского узла".

Самовольные постройки на улице Плеханова тоже подтопило, но их жители молчат, боясь сноса этих домов, указал житель улицы Санаторной, который представился Николаем Ивановичем. "Те, кто приехал в Сочи на ПМЖ и купил самостройки, молчат, чтобы их не выгнали из города, и терпят все. Но это ведь неправильно, когда город в опасности и такая коррупция, что никто ничего не решает и не предотвращает причин надвигающейся катастрофы. Ни новые сочинцы, которые не знают, что почти весь Сочи - это город-оползень, ни приезжие чиновники, у которых задача - разграбить город, а не сделать его лучше", - заявил он.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца также считает чиновников ответственными за негативные последствия стихии. "Все, что происходит в Сочи за последние 10 лет - это рукотворные процессы и агрессивная неправильная политика местных властей, которые поставили на поток застройку Сочи, не считаясь с тем, что Сочи на 85% состоит из оползней, омывается горным реками, и каждое строительство должно иметь за собой серьезные геологические разработки и научный подход. В Сочи строят все, кому придется и как придется, и никакой ответственности за массовое уничтожение курорта нет. Мы на грани большой катастрофы. После каждого дождя Сочи заливает. Ситуация с дорогой на Мамайке возникла не в ночь с 24 на 25 июля, а три года назад. Еще тогда наше движение начало бить тревогу, что поблизости заправочная станция, строительство которой спровоцировало спящий оползень", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Елена Негоруца.

Она указала, что у Росавтодора есть надзорные организации, которые должны были обратить внимание на сползающие в реку сваи автозаправки. "Мы, общественники, это видим, но прокуроры, чиновники не видят, пока не случается то, что требует огромных материальных затрат", - подчеркнула лидер "За Сочи".

Негоруца также указала на катастрофическую ситуацию с жилым комплексом "Курортный". "Там 25 июля сошло 300 тысяч кубических метров грунта в сторону жилых домов и этого комплекса. Пять языков оползней активировались и поползли вниз. Там ранее уже провалился под землю дом, ранее объявлялась ситуация ЧС, но ничего сделано не было. И вот опять Пахомов объявил ЧС, но какой толк? Дело в том, что таких огромных денег, чтобы ликвидировать надвигающуюся катастрофу, в мэрии нет. А рядом жилые дома, автозаправка, высотка, федеральная трасса. Застройщик ЖК "Курортный" в тюрьме. С кого и что брать? И власти делают вид, что ничего не происходит", - сказала она.

Центральные улицы города постоянно топит дождями из-за того, что стройки ведутся без оборудования ливневых стоков, отметила Елена Негоруца. "И все эти природные катаклизмы, которые ранее не наносили ущерб городу, происходят на фоне продолжающихся строек в немыслимых для застройки местах. Вырубаются деревья, уничтожаются плодородные почвы, жизни и здоровье жителей и гостей курорта поставлены под угрозу, о чем мы неоднократно говорили прокурорам Сочи в течение нескольких лет, требуя прекратить застройку", - отметила Елена Негоруца.

Жители села Барановки рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в результате оползня пострадали пять домовладений их соседей. "В нашем селе я говорил с людьми, у которых из-за оползня в домах аварии. Полопалась плитка. У нас строят в селе многоквартирные дома. Земля не в состоянии держать такую тяжесть на своем склоне, у нас тут оползневой участок", - рассказал мужчина, который представился Киркором Малхасяном. Он считает, что властям нет дела до местных жителей и их безопасности.

Власти не считают ситуацию критической

Проезд по участку трассы Джубга - Сочи по-прежнему закрыт, но движению по федеральным дорогам А-147 и А-148 это не мешает, поскольку есть два объезда поврежденного участка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Управления федеральных автодорог "Черноморье" Александр Адзянов. "Жертв и пострадавших не было и нет. В связи с произошедшим автотранспорт также не пострадал. На поврежденном участке в настоящее время работают оперативные дорожные службы", - сказал он, уточнив, что разрушена правая часть дорожного полотна протяженностью около 15 метров.

Сроки окончания работ еще не определены. От паводка и оползня пострадала не только дорога, но и идущие параллельно теплотрасса и кабельные линии связи, восстановление всех этих объектов будет происходить в рамках единого проекта, отметил Адзянов. Он подчеркнул, что дорога была сделана по всем правилам и функционировала без каких-либо происшествий 10 лет. "Причиной ее разрушения на небольшом участке явились не ошибки в проектировании или строительстве, а именно природный катаклизм. Дома, которые стоят рядом, через дорогу от федеральной трассы, не имеют к случившемуся никакого отношения, потому как оползень сошел именно в определенном месте, на весьма значительном расстоянии от жилых построек", - пояснил Александр Адзянов.

Он добавил, что оползни - естественное для Сочи явление. "Не секрет, что 85% территорий Сочи состоит из оползневых участков. Ситуацию усугубляют глинистые грунты, которые недостаточно впитывают дождевую воду, и она поверхностными потоками устремляется с горных склонов в естественное русло - ручьи и реки, что зачастую провоцирует оползневые процессы", - сказал представитель Управления федеральных автодорог "Черноморье".

Последствия недавних ливней в Сочи сильно преувеличены пользователями соцсетей, считает представитель пресс службы мэрии Максим Ковригин. "В городе после дождя нет никаких серьезных последствий ЧС. В Сочи всегда идут дожди и всегда топит, но вода уходит быстро. К примеру, в переулке Электрическом и на улице Навагинской сухо, никаких последствий нет. Сегодня я лично проходил там, и никакой воды нет. Вода уходит в ливневки, но когда обильные осадки, то не успевает уходить, и получаются подтопления. Что касается ситуации со сходом оползня в районе ЖК "Курортный", то там ситуация под контролем мэрии, никаких серьезных последствий нет", - заявил Максим Ковригин корреспонденту "Кавказского узла".

Такого же мнения придерживается и руководитель пресс-службы МУП "Водоканал" Константин Бредников. В социальных сетях появилась информация, что ввиду аварии на водоводе в районе ЖК "Курортный" употребление воды из-под крана запрещено, но это не так, сказал он. "Вода, поставляемая потребителям в городе Сочи, соответствует всем требованиям, она абсолютно нормальная. В районе строительства ЖК «Курортный» есть вероятность схода оползней, которые угрожают целостности водовода. В настоящее время «Водоканал» совместно с городской администрацией намерены построить новые водоводы в обход опасного участка, а введение режима ЧС необходимо для выделения средств из бюджета для переоборудования водовода", - пояснил Константин Бредников корреспонденту "Кавказского узла".