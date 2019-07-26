Участок трассы Джубга - Сочи перекрыт из-за повреждения после ливней

26 июля 2019, 05:41

Движение транспорта на участке федеральной трассы Джубга - Сочи закрыто после обрушения дорожного полотна. Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалиcтым усилением ветра в Сочи объявлено до 29 июля.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 25 июля после сильных ливней в Сочи были подтоплены участки улиц, дорог и пять жилых домов, в которых проживает 31 человек. По данным мэрии, движение транспорта не останавливалось. Власти города-курорта отчитались о ликвидации последствий дождей, а пользователи Instagram указали на плохую работу ливневок.

Вечером 25 июля дорожники закрыли проезд транспорта на участке федеральной трассы Джубга - Сочи, где полностью разрушена правая полоса движения протяженностью свыше 10 метров. Движение перекрыто от Мамайской транспортной развязки до автодорожной развязки с улицей Пластунской, включая Мамайский тоннель обхода Сочи, пишет со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Черноморье" Росавтодора "Интерфакс-Юг".

В связи с сильными дождями оползневые массы перекрыли русло реки Псахе, что впоследствии привело к изменению направления потока реки, подмыву основания подпорной стены насыпи автотрассы и ее последующей деформации. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе дорожной организации.

Альтернативный проезд в направлении центра Сочи и Адлерского района города возможен по Дублеру Курортного проспекта (А-148) и улице Виноградная (А-147), уточнили дорожники.

Глубина провала участка трассы Джубга - Сочи в Центральном районе города-курорта составила около пяти метров, передает со ссылкой на оперативные службы Сочи "Интерфакс".

Сообщений об обрушении дорожного полотна на федеральной трассе и ограничении движения транспорта на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю по состоянию на 05.35 мск 26 июля не было.

Автотрасса федерального значения А-147 Джубга - Сочи проходит вдоль Черноморского побережья Кубани от Джубги до границы с Абхазией, соединяя прибрежные населенные пункты, пишет ТАСС.

Штормовое предупреждение в Сочи в связи с сильными дождями, ливнями с грозами, градом, шквалиcтым усилением ветра до 20 метров в секунду объявлено на период до 29 июля. На реках возможен резкий подъем уровня воды, в том числе с достижением неблагоприятных отметок, а также возрастает риск схода cелей малого объёма в горной зоне, говорится в сообщении от 25 июля на сайте администрации города.

Городские власти призвали местных жителей и туристов воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, а также временно отказаться от отдыха в горах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Сочи облачная погода, без осадков при температуре +18 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ожидается слабый дождь, ветер усилится до 4 метров в секунду. В ночь на 27 июля осадки прекратятся, будет наблюдаться переменная облачность, температура составит +17 градусов, ветер - 3 метра в секунду. Также осадков и резкого усиления ветра не прогнозируется 28, 29 и 30 июля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.