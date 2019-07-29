Жители Сочи потребовали остановить строительство многоэтажек в водоохранной зоне

29 июля 2019, 04:00

Около пятидесяти жителей улицы Российской в Сочи провели собрание, на котором выступили против строительства жилого комплекса в водоохранной зоне.

Сообщение о строительстве жилого комплекса в водоохранной зоне реки Восточный Дагомыс поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 14 апреля. Авторы сообщения отметили, что строительство ЖК происходит в 20 метрах от реки. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Около полусотни жителей улицы Российской в Сочи провели собрание 28 июля около стройки ЖК в водоохранной зоне реки Дагомыс, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

«Здесь плодородные почвы. Строить ничего, кроме малоэтажных домов нельзя. Назначение земель - ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и ИЖС (индивидуальное жилое строительство). Мы ведем борьбу уже второй год. На наши обращения приходят одни отписки со всех государственных органов, куда мы только обращались. Меры по предотвращению данной ситуации не принимаются», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка квартального комитета Анастасия Гладкова.

По ее словам, на улице Российской проживает более пятисот человек, и если будут построены упомянутые дома, то такой нагрузки не выдержит дорога, ведущая в город. Кроме того, по ее словам, не выдержит нагрузки река Дагомыс, так как в этом районе отсутствуют очистные сооружения.

«Мы все имеем ЛОСы (локальные очистные сооружения). Но куда намерены сбрасывать (сточные воды) потенциальных жильцов те, кто продает тут квартиры?» - задается вопросом Гладкова.

Жители рассказали, что считают виновными в сложившейся ситуации чиновников.

Местная жительница Наталья Ткачук показала ответ из Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства города Сочи (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований статей 52 и 53 Градостроительного кодекса РФ (не должным образом осуществлялся строительный контроль, допущены отклонения от утвержденной проектной документации). По фактам выявленных нарушений в отношении технического заказчика и лица, осуществляющего строительство объекта, возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ, а также выданы предписания об устранении выявленных нарушений», - говорится в ответе.

Местная жительница Людмила Шемец показала ответ из прокуратуры Краснодарского края, полученный год назад (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В ответе, в частности, говорится, что "доводы о нарушениях федерального законодательства при предоставлении земельного участка по ул. Российская в п. Дагомыс Лазаревского района г. Сочи, выдаче разрешительной документации на строительство многоквартирных жилых домов нашли объективное подтверждение".

В ответе отмечается, что постановление администрации Сочи о предоставлении в аренду участка для строительства дома "противоречит требованиям ст. 40.2 Закона Краснодарского края от 5 октября 2002 года № 532-КЗ "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае", в связи с чем договор аренды указанного объекта от 15 июня 2016 года является недействительной сделкой".

В ответе из краевой прокуратуры также говорится, что разрешение на строительство дома выдано "без учета установленной генеральным планом г. Сочи функциональной зоны усадебной застройки и садоводств".

"Кроме прочего, установлено, что администрацией г. Сочи в нарушение требований действующего законодательства вблизи домовладений № 10, 12, 14 по ул. Российской в п. Дагомыс г. Сочи не оборудована ливневая канализации. С целью устранения вышеуказанных нарушений федерального законодательства органами прокуратуры края в отношении администрации г. Сочи приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в ответе ведомства.

Однако, по словам местных жителей, никаких действий со стороны местных чиновников не последовало.

В апреле текущего года Хостинский районный суд рассмотрел исковое заявление предпринимателя, чья компания осуществляет строительство жилого комплекса, к администрации Сочи "об оспаривании решения органа местного самоуправления в предоставлении земельного участка без проведения торгов".

"Обязать администрацию г. Сочи в лице департамента имущественных отношений заключить без проведения торгов с... на три года договор о предоставлении в пользование на условиях аренды земельного участка с кадастровым номером... площадью 31004 кв. м..., вид разрешенного строительства - многоквартирный жилой дом", - говорится в решении суда.

Анастасия Гладкова сообщила, что после принятия такого решения судом жители улицы Российской вынуждены были обратиться за юридической помощью.

Юрист, оказывающая помощь жителям улицы Российская, Радмила Петух заявила корреспонденту "Кавказского узла", что земельный участок под строительство жилого комплекса "предоставлен с нарушением земельного законодательства".

Выдавая разрешение на строительство ЖК, "чиновник лишил своей подписью жителей улицы Российской преимущественного права на земельные участки, на которых они проживают давно, в пользу застройщика, которые не имеет права вообще строить МКД в данной зоне", - сказала Петух.

Лидер движения «За Сочи» Елена Негоруца рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что к ним за помощью обратились жители улицы Российской. По ее словам, движение планирует потребовать отменить решение суда.

Какими-либо комментариями чиновников Сочи и представителей компании, осуществляющей строительство многоквартирного дома, "Кавказский узел" пока не располагает.