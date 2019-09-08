Сочинцы раскритиковали распоряжение мэра об узаконивании самостроев

08 сентября 2019, 04:15

Глава Сочи Анатолий Пахомов подписал распоряжении об узаконивании 26 самостроев. Местные жители раскритиковали решение главы, заявив, что новостройки нарушают их право на нормальную жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что незаконно возведенные новостройки не будут снесены при условии, что застройщик выполнит все технические условия по безопасности, а покупатели квартир создадут товарищества собственников недвижимости. 23 июня владельцы квартир в 45 самостроях Сочи провели митинг и раскритиковали предложение мэра. По мнению участников акции, в таком случае все обязательства, которые не выполнил застройщик, лягут на плечи дольщиков.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов, который сегодня, 8 сентября, складывает свои полномочия, подписал распоряжение №283-р об узаконивании 26 самостроев. Эту информацию корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил 7 сентября представитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян.

"Распоряжение действительно существует. На днях оно будет опубликовано в соответствии с законом", - сказал он, не уточнив при этом точную дату опубликования.

Анатолий Пахомов занимает пост мэра с 2009 года. 14 сентября 2014 года Пахомова избрали главой города на всеобщих выборах, а 28 мая 2015 года горсобрание Сочи одобрило изменения в уставе города, согласно которым в 2019 году мэр будет избираться не жителями, а депутатским корпусом. Новый градоначальник получит статус сити-менеджера. Срок полномочий Пахомова истекает сегодня, 8 сентября, говорится в биографической справке об Анатолии Пахомове, подготовленной "Кавказским узлом".

В распоряжении говорится, что оно "вступает в силу со дня его подписания и распространяется на объекты, по которым действиям застройщиков, связанным с возведением объектов, дана уголовно-правовая оценка правоохранительными органами".

Подписанный мэром документ еще до своего опубликования вызвал озабоченность сочинцев. Жители улицы Яблочной, в частности, отметили, что в распоряжении указан дом, за снос которого они борются.

Самовольное строительство многоквартирного дома на землях садоводческих участков на улице Яблочной в Сочи началось в 2016 году. Жители провели собрание и потребовали остановить самострой. Они добились, чтобы мэрия подала в суд иск о сносе самостроя, и 9 ноября 2016 года этот иск был удовлетворен первой инстанцией. Суд апелляционной инстанции 18 апреля 2017 года отменил решение о сносе многоквартирного дома, но Верховный суд встал на сторону жителей и направил дело на новое рассмотрение. В июне 2018 года Краснодарский краевой суд принял решение о сносе самостроя.

Жители улицы Яблочной направили коллективную жалобу в прокуратуру Краснодарского края (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором, в частности, отмечают, что решение о сносе многоэтажки не исполнено, а власти города заключают с застройщиками мировое соглашение.

Власти "довели ситуацию до абсурда, то узаконивая, то отменяя свои же решения", сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Яблочной Надежда Лапшина.

Местная жительница Нина Тюрина заявила корреспонденту "Кавказского узла", что самострой "создает угрозу экологической, пожарной, технической безопасности и жизнедеятельности жильцов".

По словам жителя Хостинского района Ивана Сидоренко, в распоряжении мэра указаны несколько самостроев, построенных в районе.

"И это несмотря на то, что сочинцы проводили многочисленные митинги, пикеты против этих самостроев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Покупатели квартир в самостроях выступили против их сноса

Покупательница жилья в самострое на улице Ленина Татьяна Таюрская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она приобрела квартиру в ипотеку.

"И вдруг я и мои соседи получаем повестки в суд о лишении нас прав на эти квартиры, а дом - к сносу", - рассказала она, добавив, что никто из дома выселяться не собирается.

Юлия Чепурина, которая приехала в Сочи из другого региона и приобрела квартиру в 12-этажном самострое на улице Искра, заявила, что будет отстаивать свои права на жилье, а местная жительница Кристина Сидиропуло, которая проживает по соседству с этой многоэтажкой, пожаловалась, что после его постройки "их постоянно стало топить, перекрыта инсоляция, в доме появился грибок и плесень".

На строительство многоэтажных домов пожаловались и жители совхоза "Россия". Они сообщили, что здесь построены восемь пятиэтажек.

Сообщение от жителей совхоза "Россия" поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 4 сентября. "В результате строительства самоволок законные жители прилегающих улиц остались без воды и электричества. Также в этих домах нет канализации, мы переживаем за экологическое состояние нашего поселка", - написали они. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По словам местных жителей, эти дома также упомянуты в распоряжении мэра Сочи. Они требуют снести многоэтажки.

Местный житель Сергей Слесарев, чей участок граничит с участком, на котором расположены многоэтажки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его дом практически лишен солнечного света.

"Вместо того, чтобы спокойно жить, мы не выходим из судов", - сказал он.

По словам лидера движения "За Сочи" Елены Негоруцы, распоряжение главы Сочи "затрагивает права сочинцев".

"Наше движение «За Сочи» просит прокуратуру обязать обнародовать его распоряжение и опубликовать в сети Интернет и в СМИ, как все другие распоряжения и постановления», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".