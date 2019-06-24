Владельцы самостроев не поддержали идею мэра Сочи о мировом соглашении

24 июня 2019, 04:09

Владельцы квартир в 45 самостроях Сочи провели митинг и раскритиковали предложение мэра города Анатолия Пахомова создавать товарищества собственников жилья, с которыми администрация будет заключать мировые соглашения. По мнению участников акции, в таком случае все обязательства, которые не выполнил застройщик, лягут на плечи дольщиков.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что незаконно возведенные новостройки не будут снесены при условии, что компания-застройщик выполнит все технические условия по безопасности, а покупатели квартир создадут товарищества собственников недвижимости.

Широкий общественный резонанс получил снос в апреле 2018 года пятиэтажного дома на 85 квартир, расположенного на Ружейной улице в поселке Мирный в Сочи. Объект был возведен на участке для индивидуального жилищного строительства и признан судом самостроем. Часть дольщиков забаррикадировала дом автомобилями, пытаясь остановить снос, но дом все равно был разрушен. Глава ассоциации обманутых дольщиков в Сочи Рустам Резбаев тогда заявлял, что снос самостроев превратился в доходный бизнес для чиновников города.

23 июня владельцы квартир в 45 самостроях в Сочи вышли на санкционированный властями митинг к памятнику Ленина, который длился полтора часа, передает с акции корреспондент «Кавказского узла».

«Заявленное количество участников было 400 человек, однако пришли не более трехсот», - рассказал организатор митинга Виктор Кудряшов.

По оценкам властей, митингующих было в пять раз меньше. «На митинге было 68 человек», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая на митинге представитель мэрии Татьяна Катаниди.

Одна из участниц митинга вышла с плакатом, которые, по мнению сотрудников правоохранительных органов, оскорбили честь и достоинство представителей местных и центральных властей, и они заставили женщину свернуть плакат. Остальные участники митинга держали плакаты "В. В. Путин, защити обманутых дольщиков", "Дольщики против коррупции", "Не отнимайте наши права на жилье!" и др.

18 июня мэр Сочи Анатолий Пахомов предложил сохранить 19 из 55 предназначенных к сносу самостроев. Он мотивировал свое предложение тем, что ему "жаль людей, вложивших свои средства". Пахомов также подчеркнул, что, выбирая 19 жилых комплексов, он исходил из того, что "в 19 ЖК уже зарегистрировано право собственности на объекты в росреестре, и люди живут в них».

«Мы не можем оставлять самострои, которые угрожают жизни и здоровью людей. Но те дома, где это возможно, мы предлагаем на условиях выполнения мировых соглашений сохранить», - заявил мэр Сочи. Он также предложил создавать ТСЖ, чтобы их представители заключила с администрацией мировые соглашения. "Представители от ТСЖ могут заключать с администрацией мировые соглашения, которые мы будем утверждать в судах", - сказал Пахомов.

«Высотность самостроев составляет от 6 до 12 этажей. В своем большинстве частные застройщики начинали строить их с разрешения администрации, как частные дома высотностью не более трех этажей. Но потом самовольно выстраивали без разрешения администрации большее количество этажей, превращали их в многоквартирные дома через суды и реализовывали их покупателям курортной недвижимости», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» вице-мэр Михаил Неудачный.

«Из 55 многоквартирных самовольных домов, по которым приняты судебные решения о сносе, в виде исключения застройщикам 19-и из них, где у дольщиков зарегистрированы права собственности в росреестре, предложено выполнить условия градостроительных норм и правил и представить в мэрию проекты мировых соглашений. Если они будут соответствовать требованиям администрации, то тогда мэрия согласна подписать их в суде с застройщиками и оставить объекты, которые согласно решений судов подлежат сносу. Если застройщики в СИЗО или отбывают сроки наказания, то жильцы их домов могут объединиться в ТСЖ и действовать от лица ТСЖ», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс службы мэрии Сочи Микаэль Нерсесян.

Он также добавил, что мэрия обязана выполнять решения судов о сносе по остальным объектам, где дома несут угрозу жизни и здоровью людей.

Дольщиков "водят за нос"

По мнению участников митинга, "мировые соглашения", предложенные Пахомовым, заключить невозможно, так как многие застройщики находятся в местах заключения, а ТСЖ создать нельзя, так как в таком случае все обязательства, которые не выполнили застройщики, перейдут к дольщикам.

По словам Виктора Кудряшова, чиновники просто "водят дольщиков за нос".

«В нашем доме 40 квартир, и уже почти десять лет проживают более ста человек, которые имеют регистрацию и права собственности на квартиры. Мэрия через десять лет подала иск к застройщику, который строил наш дом, о сносе. Об этом мы узнали только в этом году и были шокированы. Для многих из нас это единственное жилище. Условия мэра о мировых соглашениях для нас неприемлемы. У нас нет средств на подключение дома к городским коммуникациям. Где застройщик - нам не известно», -сказал он.

Обманутая дольщица Юлия Чепурина купила квартиру в 2015 году в 12-этажном доме на улице Искра. По ее словам, около ста квартир пустуют, так как дом не подключен к коммуникациям.

«В 2017 году к застройщику был подан иск соседом по участку о сносе 12-этажного дома на территории малоэтажной застройки, так как высотка угрожает жизни, здоровью и имуществу соседей и нарушает их права. Суд первой инстанции отказал в сносе, а суд второй инстанции постановил дом снести и признал его самостроем, несмотря на разрешение на строительство мэрии и на то, что в нем зарегистрированы люди с правами собственности на жилые помещения», - рассказала Чепурина на митинге.

По ее мнению, предложение сочинских властей о создании ТСЖ нереально, так как у тех, кто вложил деньги в покупку жилья больше нет средств для решения проблем, например, на прокладку коммуникаций.

Ведущая митинга, координатор всероссийского движения обманутых дольщиков в Сочи Мария Никифорова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вложила свои средств в покупку квартиры еще пять лет назад, но обещанной квартиры так и не получила.

«В моем случае построенные дома на улице Плеханова невозможно сдать в эксплуатацию из отсутствия возможности поставить земельные участки на кадастровый учет. Мэрия всячески препятствует этому», - рассказала она.

Житель микрорайона Мамайка Сергей Берносовский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в микрорайоне за последние десять лет построено почти 140 многоквартирных домов. «Вырублены деревья. Начались оползневые процессы. Новострои стоят недостроенные», - рассказал он.

По мнению лидера общественного движения "За Сочи" Елены Негоруца, канализационная система города не готова к подключению всех многоквартирных домов

На митинге была принята резолюция (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), которую митингующие направили президенту В. Путину, в местные органы власти, а также в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру. В резолюции участники митинга потребовали объявить мораторий на снос жилых домов в Сочи.