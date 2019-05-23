Снос второго самостроя начался в сочинском поселке Мирный

23 мая 2019, 04:11

Спустя чуть более года после сноса самостроя в поселке Мирный в Сочи приставы занялись следующим признанным незаконным домом. Сносу подлежат еще три таких строения, сообщила мэрия. Самостроев в поселке более 20, застройщики продолжают возводить дома, а власти не реагируют на жалобы, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля 2018 года рабочие начали сносить пятиэтажный самострой на 85 квартир, расположенный на Ружейной улице в поселке Мирный в Сочи. Дом был возведен на участке для индивидуального жилищного строительства и признан судом самостроем. Часть дольщиков забаррикадировала дом своими автомобилями, пытаясь предотвратить снос, однако дом все равно был разрушен. Снос самостроев превратился в доходный бизнес для чиновников, полагает руководитель ассоциации обманутых дольщиков в Сочи Рустам Резбаев.

Сообщение о том, что в поселке Мирный на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства возводятся многоквартирные дома, поступило 22 мая на sms-сервер «Кавказского узла». Власти не реагируют, а "дома строятся и продаются", - написал автор сообщения.

22 мая в 6.00 мск приставы вместе с чиновниками администрации Сочи в поселке Мирный приступили к сносу многоквартирного дома по улице Перелетная, 32, расположенного рядом с Олимпийским парком, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Работы по сносу самостроя на улице Перелетная, 32 продолжатся 23 мая», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Адлерского районного отдела судебных приставов Сочи.

По этому адресу "управлением муниципального земельного контроля администрации города Сочи... был выявлен факт строительства... дома площадью 691 квадратный метр", - рассказал корреспонденту"Кавказского узла" сотрудник мэрии.

По его словам, администрация Сочи выдала застройщику разрешение на строительство в этом месте трехэтажного дома площадью 413 квадратных метров, однако "собственником производились работы с превышением параметров выданного разрешения".

Администрация города Сочи в июле 2017 года обратилась в Адлерский районный суд с исковыми требованиями о сносе самовольно возведенной постройки, в августе этого же года суд наложил арест на недостроенный дом, а также земельный участок, рассказал чиновник. "В настоящее время идет снос данного дома, как самовольного", - сказал он.

"Многих владельцев квартир в самостроях нет в Сочи. Они постоянно проживают в Москве и Санкт-Петербурге", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" владелица квартиры в попавшем под снос доме Елена.

По ее словам, в нем проживало не так много людей, потому что большинство - иногородние, и у них есть жилая недвижимость в других городах. "У меня это единственное жилье. Застройщик уверил меня, что у него все законно", - пожаловалась Елена. Она рассказала, что купила квартиру в этом доме потому, что жилье было дешевое. «Всего полтора миллиона рублей», - сказала она.

«Все самострои узакониваются судами. Это схема, которая установлена не только застройщиками, но и судьями, и чиновниками», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" застройщик дома по улице Перелетная, 32.

Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в поселке около 20 самостроев, есть дома, которые строятся, но власти не реагируют на жалобы.

«Жители поселка Мирный постоянно информировали чиновников и полицию о незаконном строительстве, просили пресечь", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Елена Степанова.

Застройщики самовольно подключают многоквартирные дома к сетям, которые не рассчитаны на многоквартирные дома, рассказала она. По словам Степановой, из-за того, что строители врезаются в уже имеющиеся канализационные трубы, в поселке стоит невыносимое зловоние.

"Население Мирного за последние три года увеличилось примерно на 3000 человек", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Татьяна Цукарева, По ее словам, это произошло из-за заселения самостроев.

"Дома продолжают строиться и распродаваться на фоне их сносов. Предупреждения местных жителей покупателей курортной недвижимости о том, что их дома рано или поздно все равно снесут, остаются без внимания и понимания", - рассказала она.

На сайте администрации Сочи в списках по состоянию на 2.30 мск 23 апреля значатся четыре самостроя, включая дом по улице Перелетная, 32.

"Дома сносятся по мере выявления незаконных действий застройщиков на своих участках", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава города Сочи Анатолий Пахомов. Он рассказал, что после выявления самостроев на нарушителей подаются иски в суды.