Мэр Сочи предложил мировые соглашения владельцам самостроев

19 июня 2019, 14:26

Незаконно возведенные новостройки не будут снесены при условии, что компания-застройщик выполнит все технические условия по безопасности, а покупатели квартир создадут товарищества собственников недвижимости, заявил 18 июня мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта 2019 года на встрече с властями Сочи 500 дольщиков самовольно построенных жилых комплексов потребовали отозвать иски о сносе незаконных строений. Чиновники обязаны требовать сноса самостроев в суде, но будут искать решение проблемы вместе с прокуратурой, объяснил тогда глава города Анатолий Пахомов.

В Сочи распространена практика, когда застройщики сначала строят дома, а потом пытаются узаконить их через суд. Власти города возлагают ответственность за покупку жилья на дольщиков. Только в 2018 году в Сочи было выявлено более полутысячи самовольных объектов строительства, власти города добиваются в суде их сноса за счет застройщиков, рассказал ранее представитель мэрии.

Власти Сочи готовы пойти на встречу обманутым дольщикам и отказаться от сноса новых домов, признанных самостроями в случае, если будут соблюдены все технические условия по безопасности. Как подчеркнули 18 июня в мэрии, в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально, передает "Интерфакс".

"Люди не виноваты, застройщик ввел их в заблуждение. Администрация города пошла на встречу покупателям", - цитирует агентство мэра Сочи Анатолия Пахомова. Он добавил, что власти нашли решение по сохранению квартир для тех собственников, кто зарегистрировал право собственности для жилье. При условии соблюдения технических требований по безопасности с такими собственниками будет заключаться мировое соглашение.

Кроме того, покупатели должны будут создать товарищества собственников недвижимости, а застройщик также соблюсти требование по высоте дома - не выше 12,6 метров, добавляет сегодня "Коммерсант". "Там, где право собственности не зарегистрировано, и люди не проживают, дома идут под снос. Их сносят застройщики. Позиция жесткая, но справедливая", - цитирует газета Пахомова.

По его словам, мировые соглашения будут заключаться в течение ближайших 30 дней.

Широкий общественный резонанс получил снос в апреле 2018 года пятиэтажного дома на 85 квартир, расположенного на Ружейной улице в поселке Мирный в Сочи. Объект был возведен на участке для индивидуального жилищного строительства и признан судом самостроем. Часть дольщиков забаррикадировала дом автомобилями, пытаясь остановить снос, но дом все равно был разрушен. Глава ассоциации обманутых дольщиков в Сочи Рустам Резбаев тогда заявлял, что снос самостроев превратился в доходный бизнес для чиновников города.

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.