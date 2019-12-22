Оппозиционеры провели в Батуми митинг за пропорциональные выборы

22 декабря 2019, 16:08

Представители оппозиционных партий и их сторонники провели сегодня в Батуми митинг с требованием проведения выборов в парламент по пропорциональной системе.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы, проходят в Грузии с 14 ноября. Протестующие требуют отставки правительства, назначения внеочередных парламентских выборов и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Предлагаемая оппозицией модель выборов предполагает, что голоса избирателей пропорционально распределяются между кандидатами, но сохраняется мажоритарная система. При этом каждый избиратель будет иметь право на один голос, что должно исключить возможность захвата власти какой-либо политической силой. Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась проводить выборы по пропорциональной системе.

Сторонники оппозиции провели сегодня акцию протеста в Батуми с требованием проведения пропорциональных выборов. "Пропорциональные выборы - это справедливый и демократический путь", - пояснил член "Единого национального движения" Коба Хабази в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

К акции протеста также присоединились лидеры оппозиции из Тбилиси. "Основное послание такое же, как было в Тбилиси, Кутаиси и во всех регионах Грузии: верните выборы! К сожалению, Иванишвили не оставил нам другого выхода, кроме как выйти на улицы", - сказал в эфире телекомпании участник митинга, один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

Акция прошла под лозунгом "Вместе против одного", ее участники собрались в парке и провели шествие к мэрии Батуми. К участникам акции присоединились активисты партии "Европейская Грузия", информирует "Интерпрессньюс".

Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".