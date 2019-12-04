Полицейский пострадал после стычки на акции протеста в Зугдиди

04 декабря 2019, 06:24

Активисты правящей партии "Грузинская мечта" 3 декабря провели в Зугдиди акцию протеста у местного офиса оппозиционного "Единого национального движения". В ходе столкновений пострадал сотрудник полиции.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы, проводятся в Тбилиси с 14 ноября. Протестующие добиваются отставки правительства и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Они также требуют назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Два представителя движения "Посмей" 2 декабря были госпитализированы после стычки у мэрии Мцхеты, они получили травмы в ходе потасовки с полицейскими и сторонниками "Грузинской мечты".

В акции в Зугдиди приняли участие активисты правящей партии "Грузинская мечта" и сотрудники местных органов самоуправления. В ходе акции протеста были разбиты стеклянные двери офиса оппозиционной партии "Единого национального движения", сообщило 4 декабря издание "Новости-Грузия".

Активисты держали в руках плакаты с лозунгами "Нет националам! Нет злу!" и "Не допустим!" и заявляли, что не допустят возвращения " Единого национального движения" во власть. "Я член сакребуло Зугдиди, мы не хотим, чтобы вернулся насильственный режим, из-за этого сюда пришел весь город", - цитирует одного из участников акции издание.

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движения" во время акции были внутри здания. Они заявили, что вызывали полицию, однако та прибыла на место с опозданием, несмотря на то, что акция происходила в центре Зугдиди рядом с полицейским участком.

В акции у офиса партии "Единого национального движения" в Зугдиди принимали участие около 50 сотрудников местного горсовета, службы очистки и других структур мэрии города, сообщил один из лидеров оппозиции, депутат парламента Ника Мелия.

Активные действия протестующих продолжались около часа. Участники акции бросали в здание веники, ведра, яйца и костыли, в офисе разбито стекло входной двери. Возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение чужого имущества", сообщил 4 декабря "Спутник Грузия".

В ходе демонстрации пострадал полицейский, который стоял у входа в офис, в него попал один из брошенных костылей. После этого полиция оттеснила назад участников акции, сообщило 3 декабря "ИнтерпрессНьюс".

"Зугдиди никогда не допустит возвращения режима Саакашвили. Мы больше не хотим насилия. Не время веников и насилия. Из-за чьих-то кресел мы не должны съедать друг друга. Вениками и насилием страну не построить", - цитирует одного из участников акции агентство.

Михаил Саакашвили - бывший президент Грузии в 2004 - 2013 годах, говорится в его биографии, опубликованной на "Кавказском узле".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".