Глава Минприроды Ингушетии освобожден от должности после трех месяцев работы

21 декабря 2019, 17:39

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюп Албогачиев, занявший этот пост в сентябре, освобожден от должности, сообщило правительство республики 20 декабря.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил Албогачиева от занимаемой должности на основании его заявления об уходе по собственному желанию, проинформировала пресс-служба правительства.

"Албогачиев долгое время возглавлял крупную компанию ООО "Чистый мир", на протяжении пяти лет занимающейся транспортировкой и сбором мусора во многих населенных пунктов региона. В сентябре текущего года он сменил на этом посту Магомеда Бабхоева, возглавлявшего ведомство на протяжении нескольких лет", - сказано в сообщении, опубликованном 20 декабря на сайте главы и правительства Ингушетии.

Представитель управления главы и правительства уточнил, что Албогачиев был назначен на должность и.о. главы Минприроды 20 сентября. Источник, знакомый с ситуацией, предположил, что отставка может быть связана с договором о передаче индивидуальному предпринимателю из Чечни в аренду на 30 лет лесного участка площадью почти 1, 3 тыс. га для заготовки древесины, написал 20 декабря "Интерфакс".

Напомним, что после того как в июле 2019 года пост главы Ингушетии оставил Юнус-Бек Евкуров, в отставку ушли многие высокопоставленные чиновники. Решения об их увольнении принимались после внезапных проверок, рассказал Махмуд-Али Калиматов 2 сентября. Он не исключил уголовного преследования уволенных.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 декабря глава Ингушетии принял отставку министра труда Ингушетии Зелимхана Котикова, обвиненного в нецелевом использовании бюджетных средств.