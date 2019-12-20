Юристы назвали отчисление студентов из колледжа в Грозном чрезмерной мерой

20 декабря 2019, 11:50

Запрет на видеосъемку в здании колледжа культуры и искусств в Грозном не соответствует требованиям закона, а отчисление студентов за перепевку рэп-хита в учреждении может оспариваться в суде, считают юристы. Жители Чечни сообщили, что отчисленные после исполнения популярной песни рэпера студенты не были известны широкой публике.

Как писал "Кавказский узел", студентов колледжа культуры и искусств Магомеда Баснукаева и Халимат Тепсуркаеву отчислили после перепевки композиции рэпера Miyagi "Пропаганда". Руководство учебного заведения объяснило отчисление запретом на видеосъемку в здании.

Студенты могут обжаловать свое отчисление через суд

Адвокат Надежда Ермолаева предположила, что студентов Халимат и Магомеда отчислили из колледжа в Грозном «за принадлежность к современной молодежной субкультуре, которую кто-то мог найти предосудительной».

«Видеосъемка - это предлог. Скорее всего, студентов отчислили за не понравившееся кому-то содержание исполняемого [...] Это вполне в духе времени: быстренько ввести какое-то правило, подвести людей под их нарушение», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Ермолаева.

Скриншот странички Халимат Тапсуркаевой в соцсети опубликовал автор Telegram-канала "Карфаген" - сообщества, участники которого организуют травлю чеченских девушек за недостойное, по их мнению, поведение. Такие интернет-сообщества возникли в Чечне и Дагестане. Самое известное из таких сообществ — чеченский "Карфаген", просуществовавший более полугода, прежде чем в сентябре его заблокировал за экстремизм Роскомнадзор. На странице "Карфагена" в соцсети "ВКонтакте" публиковались фотографии чеченок из их аккаунтов в "Инстаграме". Участники группы призывали родных девушек "разобраться" с ними. На фотографиях участники "Карфагена" сами закрашивали непокрытые части тела девушек, но не их имена. Это позволяло вступить в травлю жертвы всем, кто состоял в группе, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

По ее словам, ситуация с отчислением студентов является "спорной и требующей разбирательства в суде". "С запретом на проведение видеосъемки на территории колледжа, я бы поспорила. С точки зрения закона такой запрет не безупречен. Вуз, конечно, формально может вводить какие угодно правила, однако следует оспаривать их в суде по месту нахождения этого учебного заведения. К сожалению, мы знаем, какими бывают ответы судов, когда в деле замешана хоть малая толика политики", - заключила Ермолаева.

Видеозапись исполнения рэп-хита - не столь серьезный проступок, считает адвокат Виталий Зубенко. "Согласно пункту 4 статьи 43 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», если отчисленные студенты имели выговоры, то мера отчисления кажется адекватной. Вместе с тем проступок в виде съемки (запрещенной уставом колледжа) мне представляется не столь серьезным", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Зубенко.

Согласно пункту 4 статьи 43 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» за неисполнение или нарушение устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из образовательной организации.

По словам адвоката, обжаловать свое отчисление студенты могут в суде. «Если студенты полагают, что их права нарушены, то действия администрации учебного заведения следует обжаловать в суде. Думаю, что найдется достаточное количество аргументов, чтобы подвергнуть сомнению законность и справедливость столь жесткой реакции руководства училища», - отметил Зубенко.

Адвокат также считает, что с учетом подпунктов 9 и 10 пункта 1 статьи 3 того же федерального закона есть основания ставить вопрос о законности требований устава образовательного учреждения о запрете съёмки.

Согласно подпунктам 9 и 10 пункта 1 статьи 3 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на принципах: автономии образовательных организаций, академических правах и свободах педагогических работников и обучающихся, предусмотренных законом, информационной открытости и публичной отчетности образовательных организаций, а также на принципе демократического характера управления образованием, обеспечения прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями.

С этим мнением согласна и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, которая считает запрет на осуществление видеосъемки в учебном заведении противоречащим федеральному законодательству.

«Образовательные учреждения не являются режимными объектами, где по законодательству может быть ограничено право на видеосъемку. То есть проводить съемку можно, и внутренние правила, строго запрещающие это, явно противоречат федеральному законодательству. Такую съемку можно распространять с единственным ограничением - если на ней будут лица, кто не давал согласие на публичное распространение их изображения, то к их праву должно быть проявлено уважение. Но это не в компетенции администрации учебного заведения, это каждый человек решает сам, хочет он, чтобы его изображение было публично распространено или нет», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Арапова.

Жители Чечни раскритиковали студентов: одни назвали их поведение строго недопустимым, другие же считают, что просто не следовало публиковать видео исполнения подобной песни.

Отчисленные после исполнения рэп-хита студенты колледжа не были известны в Чечне

Студенты-первокурсники колледжа культуры и искусств в Грозном Халимат Тепсуркаева и Магомед Баснукаев ранее не были известны широкой публике, сообщила чеченская активистка Марина. "Никогда прежде не слышала о таких исполнителях. Даже после появления этой информации в Instagram не знала их фамилий, поскольку в размещенном там приказе об увольнении были видны только имена – Халимат и Магомед. Ребят, сказать по правде, жалко. Просто сделали что-то не то, не там и не так, вот и поплатились", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина.

"Популярность, в негативном понимании этого слова, ребята обрели после совместного исполнения ими этого «хита». Не припомню, чтобы прежде они где-то «засвечивались» со своим творчеством", - рассказал житель Чечни Идрис.

Песня, которую исполнили Халимат и Магомед, не соответствует менталитету чеченцев, считает сотрудница одного из республиканских ведомств Залина. "С «творчеством» этих молодых людей познакомилась в Instagram. Было два видео: на одном они прячут лица, это до отчисления, а потом уже снова напевают те же слова, но уже не скрываясь […] Вполне возможно, что в будущем из них могли бы получиться неплохие исполнители, если бы не этот случай. Хотя я считаю, что та песенка, что они исполнили дуэтом, скажем так, не совсем соответствует нашему менталитету. Слишком уж вульгарно звучит «ты мой кайф» и прочее между парнем и девушкой", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Залина.