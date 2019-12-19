19 декабря 2019, 22:44

Глава фермерского хозяйства в Кабардино-Балкарии обвинен в хищении субсидий

Дело главы фермерского хозяйства, обвиняемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передано в Майский районный суд.

По данным следствия, фермер с июля 2013 по май 2014 года похитил из федерального и республиканского бюджетов свыше 2,5 млн рублей, которые были выделены в качестве субсидии на развитие мясного скотоводства. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупом размере), наказание по которой может составить до 10 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

"В рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с обвиняемого в доход государства суммы причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Майский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в 2018 году фермер из селения Нартан Чегемского района была обвинена в мошенничестве при получении субсидий на создание крестьянско-фермерского хозяйства. Свидетели защиты опровергли обвинения в ее адрес. На заседании 29 октября фермер заявила, что выполнила все условия гранта, но отказалась платить взятку силовикам. В ноябре ее защита оспорила версию обвинения.

Примечание:

"Фермер из Нартана обвинила силовиков в вымогательстве", "Фермеры раскритиковали работу Минсельхоза Кабардино-Балкарии", "Глава союза фермеров пожаловалась на распределение субсидий в Кабардино-Балкарии".

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