RU
Главная   /   Лента новостей
13:12, 16 августа 2025

Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в боевых действиях

Отец Евгения Кадунова с его фотографией. Скриншот фото из Telegram-канала фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии от 15.08.25, https://t.me/fond_ZO_kbr/7221

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Кадунов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 283 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 августа власти и силовики признали убитыми не менее 282 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Евгений Кадунов убит в военной операции на Украине, сообщил филиал госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии. Евгений родился в 1988 году в городе Майский, получил среднее, а затем и среднее техническое образование. Срочную службу проходил в Забайкальском военном округе, был механиком - водителем боевой машины пехоты. По окончании службы, Евгений вернулся к своей гражданской специальности газоэлектросварщика и работал в Сибири, на полуострове Ямал, в южных регионах страны. В октябре 2022 года он был призван на службу, где был гранатометчиком отдельного разведывательного батальона. Убит во время атаки дронов в районе селе Крынки Херсонской области 22 марта 2024 года. Награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» и посмертно орденом Мужества, говорится в сообщении  в Telegram-канале фонда от 15 августа. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 283 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 270 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15 16.08.2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7207 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3625 приходятся на ЮФО, 3582 – на СКФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

