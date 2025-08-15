Грузинский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали с Эльбруса 61-летнего альпиниста из Грузии, которому потребовалась помощь врачей.

Как писал "Кавказский узел", на южном склоне Эльбруса 6 августа сошел сель, однако объекты туристической инфраструктуры вне опасности, заверило МЧС Кабардино-Балкарии.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

Сотрудники МЧС в Кабардино-Балкарии оказали помощь альпинисту из Грузии, который получил травмы на высоте 5200 метров.

Пострадавший, 61-летний мужчина, совершал восхождение в группе, вместе с ним были еще четыре человека. Альпинист сорвался со склона и получил травму конечностей, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В эвакуации пострадавшего участвовали семь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Спасатели доставили альпиниста на поляну Азау и передали врачам.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля спасатели эвакуировали из ущелья Безенги двоих альпинистов, которые получили травмы во время камнепада.

