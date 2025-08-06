Власти не увидели опасности для туристов из-за схода селя на Эльбрусе

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На южном склоне Эльбруса сошел сель, однако объекты туристической инфраструктуры вне опасности, заверило МЧС Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставалось около 3000 жителей города. 4 августа МЧС предупредило об угрозе новых селевых потоков.

В 15:30 мск поступило сообщение о том, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров произошел сход селевой грязекаменной массы. По сходу потока повреждений инфраструктуры объектам туристического кластера нет, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Ведомство призвало туристов быть внимательными при нахождении на туристических маршрутах. Это же сообщение перепостили администрации Эльбрусского района и Тырныауза.

Между Тырныаузом, где недавно сошел мощный сель, и поляной Азау - 45 километров, следует из данных на сервисе "Яндекс.Карты".

Озеро находится на южном склоне Эльбруса на высоте 3270 метров. Образовано таянием ледника Малый Азау, вода в нем со взвесями глины, поэтому часто мутноватая. Попасть к озеру туристы могут, поднявшись 900 метров от станции канатной дороги Азау или от станции Кругозор, говорится на сайте курорта Эльбрус.

В Telegram-канале курорта не говорится об опасности для туристов из-за схода селя.

В тоже время ряд Telegram-каналов распространяют предупреждения. "Вода мощным потоком устремилась вниз по горному склону. Туристам советуют немедленно возвращаться", - говорится в Telegram-канале "ЧС Юг".

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа жители Тырныауза заявили, что нарушенное после схода селя водоснабжение домов, вопреки заявлениям властей, не восстанавливалось. Властям удалось решить технические проблемы селепропускного канала в Тырнаузе, а избежать человеческих жертв помогло своевременное оповещение МЧС, однако новые технологии для предупреждения стихийных бедствий в Кабардино-Балкарии не внедряются, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

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