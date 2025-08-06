×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:20, 6 августа 2025

Власти не увидели опасности для туристов из-за схода селя на Эльбрусе

Сход селя на Эльбрусе. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chpnalchik/16156

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На южном склоне Эльбруса сошел сель, однако объекты туристической инфраструктуры вне опасности, заверило МЧС Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставалось около 3000 жителей города. 4 августа МЧС предупредило об угрозе новых селевых потоков. 

В 15:30 мск  поступило сообщение о том, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров произошел сход селевой грязекаменной массы. По сходу потока повреждений инфраструктуры объектам туристического кластера нет, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Ведомство призвало туристов быть внимательными при нахождении на туристических маршрутах. Это же сообщение перепостили администрации Эльбрусского района и Тырныауза.

Между Тырныаузом, где недавно сошел мощный сель, и поляной Азау - 45 километров, следует из данных на сервисе "Яндекс.Карты".

Озеро находится на южном склоне Эльбруса на высоте 3270 метров.  Образовано таянием ледника Малый Азау, вода в нем со взвесями глины, поэтому часто мутноватая. Попасть к озеру туристы могут, поднявшись 900 метров от станции канатной дороги Азау или от станции Кругозор, говорится на сайте курорта Эльбрус.

В Telegram-канале курорта не говорится об опасности для туристов из-за схода селя.

В тоже время ряд Telegram-каналов распространяют предупреждения. "Вода мощным потоком устремилась вниз по горному склону. Туристам советуют немедленно возвращаться", - говорится в Telegram-канале "ЧС Юг".

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа жители Тырныауза заявили, что нарушенное после схода селя водоснабжение домов, вопреки заявлениям властей, не восстанавливалось. Властям удалось решить технические проблемы селепропускного канала в Тырнаузе, а избежать человеческих жертв помогло своевременное оповещение МЧС, однако новые технологии для предупреждения стихийных бедствий в Кабардино-Балкарии не внедряются, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:38, 6 августа 2025
За неделю с 28 июля по 3 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Отец Рамазана Арипшева с портретом и наградой сына. Скриншот фото из Telegram-канала отделения фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии от 04.08.25, https://t.me/fond_ZO_kbr/7081.
10:49, 5 августа 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
В камере в СИЗО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:55, 5 августа 2025
Правозащитники раскритиковали приговор Казанчеву и Батырову
Сход селя в Тырныаузе. Фото: ГУ МЧС России по КБР
23:56, 4 августа 2025
Власти предупредили об угрозе новых сходов селя в Тырныаузе
Cход селя в Тырныаузе. Скриншот видео https://t.me/mchskbr/7925
15:59, 4 августа 2025
Сход селей в Кабардино-Балкарии указал на актуальность новых решений для защиты от стихийных бедствий
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
14:19, 6 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Застройщик Халилов рассказал о вымогательстве со стороны силовиков
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
10:26, 17 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Школа «Успех» в Нальчике уже все?
Фото
22:08, 16 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
23
В Тырныаузе задержали «Советскую ЖенЧину Ирину»
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России
06 августа 2025, 13:09
Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Магомедов и полиция. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 10:16
ФСБ назвала Магомедова причастным к хищению у государства "Дагнефтепродукта"

Мастер восстанавливает памятник Сталину. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 09:18
Памятник Сталину отремонтирован в Цхинвале

БПЛА на дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 07:20
Беспилотник упал на дорогу в Ростовской области

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше