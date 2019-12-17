Жители Лермонтова не поверили отказу инвестора от строительства завода

17 декабря 2019, 15:39

Лермонтовцы опасаются строительства нитроцеллюлозного завода, несмотря на заверения инвестора и властей. Мэр утратил доверие горожан, когда не вынес вопрос о заводе на общественное обсуждение, заявил организатор сегодняшнего митинга.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Лермонтове около 150 противников строительства нитроцеллюлозного завода вышли на митинг с требованием об отставке главы городской администрации Станислава Полуляха и его заместителя.

По словам организаторов сегодняшнего митинга, мэрия не согласовывала акцию полгода. Попытки обжаловать эти отказы в суде результата не дали. Изначально митинг был запланирован на воскресенье, 15 декабря, однако городские власти предписали перенести ее на будний день. Городской суд Лермонтова признал и это решение законным.

Акция продолжалась с 10.15 до 12.30 мск. У входа в парк дежурили два полицейских, задержаний не было, передал с места проведения акции корреспондент "Кавказского узла".

Митинг был посвящена не только проблеме строительства опасного завода, но и проблемам города в целом, указал организатор митинга, секретарь районного отделения КПРФ Владимир Рябченко. "У нас нет городской больницы. Специалисты разбегаются, стареют врачи, а молодежь не приходит к нам работать, так как жить тут негде", - рассказал организатор акции.

Он добавил, что доверяет заявлению инвестора об отказе строить завод, но указал на утрату властью доверия горожан. "До принятия решения по строительству этого опасного предприятия надо было с людьми посоветоваться. Лермонтов – город промышленный. Тут много специалистов, инженеров, рабочий класс грамотный. Можно было найти экологически чистое производство, чтобы обеспечить местных жителей работой", - сказал Владимир Рябченко.

28 ноября компания "Химинвест" сообщила, что инвестор решил перенести стройку завода в другой регион. Однако активистов не устроило, что власти не отменили решение о выделении земли под строительство завода, и 9 декабря они обратились с соответствующим иском в суд.

Иной точки зрения придерживается председатель зеленой фракции реготделения партии "Яблоко" и ведущий специалист Национального комитета экологической безопасности Андрей Фокин. Он считает, что "праздновать победу над нитроцеллюлозой рано". "Проблем экологических в регионе выше крыши. Это и свалки отходов, и сливы с предприятий, и крематорий, и мусоросжигающий завод. И вишенка на торте – попытка строительства опасного производства нитроцеллюлозы, которая всколыхнула общественность", - пояснил участник митинга корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эколога, заявления, сделанные инвесторами проблемного предприятия и губернатора края в соцсетях об отказе от идеи строительства в Лермонтове опасного предприятия - "всего лишь пустые слова". "Есть официальные документы – постановление губернатора (№588-Р) о передаче земли инвестору под строительство этого предприятия, постановление городской думы о переводе земли в категорию, разрешающую строительство производства продуктов первого класса опасности. Эти постановление не отменены. Это лукавство", - сказал Андрей Фокин.

Елена Орловская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала из Ессентуков, чтобы поддержать требования активистов о недопущении строительства в Лермонтове опасного производства. "Моему ребенку шесть лет. Боюсь и за его жизнь, и за здоровье моих земляков. Предприятие это собираются строить в географическом центре. В случае аварии могут пострадать все ближайшие курортны е города. И курортники к нам перестанут ездить, если узнают, что тут у нас работает такое опасное производство. Это ударит по нашей экономике", - сказала молодая женщина.

Еще один участник митинга, представившийся Владимиром Евгеньевичем, считает, что Лермонтов надо переориентировать на курортные услуги. "Производство здесь надо сворачивать. Урановые рудники закрыли давно. Город свое назначение для оборонки выполнил. Надо реабилитировать территорию, делать ее экологически чистой", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Лермонтову не нужно химическое производство, убеждена горожанка Ольга Рудакова, во время митинга прогуливавшаяся с ребенком в парке "Пользы оно не принесет и рабочих мест не прибавит. Они около 160 местных жителей хотели трудоустроить. Но это не решило бы проблему безработицы здесь, а головной боли бы принесло много в связи с экологической опасностью производства", - указала Ольга Рудакова корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Валентина Дмитриева также заявила, что "всецело" поддерживает протестующих. "Не нужен нам этот завод. Мне сын рассказывал, что в Китае такой же завод взорвался. А наш был бы еще крупнее. Если будет авария, тут всю курортную зону накроет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Дмитриеву поддержала ее знакомая Татьяна Прилипко. "Боимся аварий химических. Никто нам безопасность гарантировать не может. Пусть такие заводы строят в безлюдных окраинах России, а не в таком густонаселенном месте. У нас надо развивать курортную сферу и туристическую. Этим и надо экономику поднимать", - сказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".