ФСБ рапортовала о предотвращенном теракте против участника СВО в Ставропольском крае

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Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае, целью подрыва был участник военных действий.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 июля к длительным срокам приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону двух жителей Запорожской области Евгения Чухно и Павла Гортенко, признав виновными в подготовке теракта на железной дороге.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении участника специальной военной операции, капитана запаса ВС РФ, в Ставропольском крае. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства в своем телеграм-канале.

Задержан и арестован на два месяца гражданин России 1977 года рождения, имя которого не называется. В ФСБ заявили, что он даёт признательные показания, у него якобы изъяли компоненты для взрывного устройства, а также "средства связи, содержащие переписку с куратором", сообщил "Интерфакс".

Целью нападения должен был стать участник региональной программы "Герои Ставрополья", которая направлена на трудоустройство участников войны в органы государственного управления. Уголовное дело расследуют по статье о приготовлении к теракту. Кроме того, проводится проверка на наличие признаков государственной измены говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Ставропольского края.

Задержанный в Ставропольском крае подозреваемый в подготовке теракта против участника спецоперации сам предлагал украинским спецслужбам способы совершения подрыва. Это следует из видео, опубликованного центром общественных связей ФСБ.

В ролике приводится переписка с предположительным куратором задержанного, где последний рассказывал о проведенном обследовании местности и предлагал подорвать машину, замаскировав бомбу под кусок дерна.

Напомним, что в конце июня суд приговорил жителя Кропоткина Илью Сапрунова к длительному сроку за подготовку теракта на железной дороге.