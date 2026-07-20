×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:18, 20 июля 2026

ФСБ рапортовала о предотвращенном теракте против участника СВО в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого. Фото: ФСБ РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае, целью подрыва был участник военных действий.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 июля к длительным срокам приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону двух жителей Запорожской области Евгения Чухно и Павла Гортенко, признав виновными в подготовке теракта на железной дороге.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении участника специальной военной операции, капитана запаса ВС РФ, в Ставропольском крае. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства в своем телеграм-канале.

Задержан и арестован на два месяца гражданин России 1977 года рождения, имя которого не называется. В ФСБ заявили, что он даёт признательные показания, у него якобы изъяли компоненты для взрывного устройства, а также "средства связи, содержащие переписку с куратором", сообщил "Интерфакс".

Целью нападения должен был стать участник региональной программы "Герои Ставрополья", которая направлена на трудоустройство участников войны в органы государственного управления. Уголовное дело расследуют по статье о приготовлении к теракту. Кроме того, проводится проверка на наличие признаков государственной измены говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Ставропольского края.

Задержанный в Ставропольском крае подозреваемый в подготовке теракта против участника спецоперации сам предлагал украинским спецслужбам способы совершения подрыва. Это следует из видео, опубликованного центром общественных связей ФСБ.

В ролике приводится переписка с предположительным куратором задержанного, где последний рассказывал о проведенном обследовании местности и предлагал подорвать машину, замаскировав бомбу под кусок дерна. 

Напомним, что в конце июня суд приговорил жителя Кропоткина Илью Сапрунова к длительному сроку за подготовку теракта на железной дороге.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Пожарная машина. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:55, 20 июля 2026
Пожар в лесу произошел при атаке дронов на Ростовскую область
Цены на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:56, 20 июля 2026
Цены на горючее в Ростове-на-Дону продолжили рост
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:00, 19 июля 2026
Боец из Ростовской области убит в военной операции на Украине
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:00, 19 июля 2026
Ростовская область и Ставрополье подверглись атакам дронов
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:01, 19 июля 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:01, 6 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорожный конфликт. Как «особый порядок» может помешать объективному рассмотрению дела
Фото
17:33, 22 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Ручей Капельный в Ессентуках оказался в бетонных тисках
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Талех Багирзаде. Фото: https://www.meydan.tv/
20 июля 2026, 14:19
Несовершеннолетним сыновьям азербайджанского оппозиционера Багирзаде предъявлено обвинение

Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/
20 июля 2026, 12:24
Идея открыть транзит из России в Грузию через Южную Осетию вызвала споры в соцсети

Вид на Гудауту. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=K3C28l8K3WY
20 июля 2026, 09:53
Жители Гудауты призвали чиновников решить проблему с ливневками

Цены на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 июля 2026, 07:56
Цены на горючее в Ростове-на-Дону продолжили рост

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше