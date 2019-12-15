15 декабря 2019, 17:26

Дагестанское казначейство объяснило визит силовиков

Силовики приезжали в дагестанское казначейство, чтобы получить копии документов для расследования уголовного дела адвоката, обвиняемого в хищении, сообщил сегодня помощник главы ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря источники сообщили о выемке документов в дагестанском управлении Федерального казначейства.

Информацию о визите силовиков подтвердил помощник руководителя дагестанского казначейства Марат Ахмедов. По его словам, силовики всего лишь получили документы для расследования дела адвоката, обвиняемого в хищении денег у доверителей.

По его словам, в 2012 году адвокат добился компенсации морального и материального вреда трем подзащитным, оправданным судом, но, по версии следствия, не передал им взысканные судом деньги, а присвоил. "К нам, в республиканское казначейство, следственные органы приезжали лишь для того, чтобы получить копии платежных документов, подтверждающих получение адвокатом этих средств", - рассказал Марат Ахмедов.

Он подчеркнул, что в управлении казначейства "платежные документы о присуждении и получении средств о компенсации морального и материального вреда хранится не могут", поскольку судебные акты о взыскании этих сумм направляются не в органы казначейства, а в министерство финансов России, пишет сегодня РИА "Дербент".

На сайтах дагестанского казначейства и управлении СКР по Дагестану информация о визите правоохранителей в ведомство, по состоянию на 17.25 мск, не опубликована.

Примечание:

"Чиновники Дагестана заподозрены в хищении 2 миллионов соцвыплат", "Полицейский в Дагестане обвинен в получении взятки", "Прокурор задержан в Дагестане по делу о многомиллионной взятке".

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