14 декабря 2019, 23:59

УФСИН сообщило о провокации заключенных в Астраханской области

Вновь прибывшие заключенные пытались пронести в следственный изолятор в Астраханской области запрещенные предметы и вещества, а также подожгли простыни, сообщили сегодня в УФСИН по региону.

По данным ведомства, сотрудники СИЗО в ходе досмотра забрали у заключенных "запрещенные предметы и вещества". Подследственные высказали недовольство режимом содержания и подожгли простыни. "Неудавшаяся провокация дальнейшего развития не получила", - сказали в пресс-службе регионального Управления федеральной службы исполнения наказания.

Обстановка в следственном изоляторе контролируемая, учреждение работает в штатном режиме, пишет со ссылкой на представителя УФСИН по Астраханской области ТАСС.

Примечание:

"ФСИН опровергла информацию о голодовке заключенного в СИЗО под Волгоградом", "Главврач элистинской колонии рассказал свою версию смерти заключенного Батырева", "Прокуратура опровергла информацию о бунте несовершеннолетних в краснодарском СИЗО".

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