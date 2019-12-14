УФСИН сообщило о провокации заключенных в Астраханской области

14 декабря 2019, 23:59

Вновь прибывшие заключенные пытались пронести в следственный изолятор в Астраханской области запрещенные предметы и вещества, а также подожгли простыни, сообщили сегодня в УФСИН по региону.

По данным ведомства, сотрудники СИЗО в ходе досмотра забрали у заключенных "запрещенные предметы и вещества". Подследственные высказали недовольство режимом содержания и подожгли простыни. "Неудавшаяся провокация дальнейшего развития не получила", - сказали в пресс-службе регионального Управления федеральной службы исполнения наказания.

Обстановка в следственном изоляторе контролируемая, учреждение работает в штатном режиме, пишет со ссылкой на представителя УФСИН по Астраханской области ТАСС.