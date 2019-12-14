После запрета авиасообщения с Россией Грузия потеряла 300 млн долларов

14 декабря 2019, 07:14

Национальный банк Грузии оценил потери страны в сфере туризма от отмены прямого авиасообщения с Россией в 300 миллионов долларов.

Как информировал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил потери грузинского турбизнеса в июле на сумму до 60 миллионов долларов в связи с российским запретом на прямые авиаперелеты в Грузию с 8 июля и отменой рейсов грузинских авиакомпаний в Россию. Туристическая администрация Грузии объявила, что за июль и август турбизнес страны понес потери в размере 113 миллионов долларов.

Россия ввела санкции против Грузии в связи с началом протестов в этой стране. Недовольство протестующих вызвало то, что 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и добиваются отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Российские санкции на прямые авиаперелеты в Грузию привели к сокращению доходов грузинского бюджета от туризма на 300 миллионов долларов, пишет со ссылкой на президента Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе "Sputnik-Грузия".

По словам Гвенетадзе, прекращение прямых полетов между Россией и Грузией и распространение информации о возможных формальных и неформальных торговых санкциях также вызвали ожидание обесценивания курса лари, что в конечном итоге вызвало ускорение роста инфляции, уровень которой составил на ноябрь 7% вместо прогнозируемых 3%.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, страна в январе-ноябре 2019 года получила доходы от международных поездок на сумму более 3 миллиардов долларов, что на 1,2% выше уровня аналогичного периода 2018 года, уточняют ИА "Новости-Грузия".

Правительство Грузии запланировало выделить 600 тысяч евро на финансирование авиарейсов из России через Армению. Ассоциация въездного туризма Грузии констатировала, что запрет прямого авиасообщения привел к уменьшению числа российских туристов, но его компенсировал рост турпотока из Европы. Российские туроператоры сообщили, что нашли альтернативы грузинскому направлению. По данным Национальной администрации туризма Грузии, число российских туристов в Грузии в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом сократилось на 14%.

"Кавказский узел" также писал, что, по оценкам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, сокращение потока российских туристов нанесет ущерб грузинской экономике в 710 миллионов долларов. Согласно результатам исследования грузинского интернет-издания TBC Research, количество российских туристов в Грузии в июле 2019 года по сравнению с тем же месяцем 2018 года снизилось на 21,4%, из них почти 80% путешественников отказались лететь самолетом.

Новости об акциях протеста собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019". Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" подготовил справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".