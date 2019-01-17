Минфин Грузии отчитался о результатах долговой амнистии

17 января 2019, 18:15

Более 609 тысяч граждан Грузии освобождены от просроченных задолженностей по кредитам и займам на общую сумму свыше 4,2 миллиарда лари по итогам долговой амнистии, которая завершилась 15 января, сообщил сегодня замминистра финансов.

Как писал "Кавказский узел", перед вторым туром президентских выборов в ноябре 2018 года власти Грузии анонсировали массовое списание долгов граждан, которые попали в так называемый "черный список", не сумев расплатиться с кредитами и займами. Речь шла о более чем 600 тысячах должников. Основную финансовую нагрузку взял на себя фонд основателя и лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили "Карту". Оппозиция назвала долговую амнистию "жестом отчаяния" властей Грузии.

Основной организацией, курируемой основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили был бизнес-холдинг "Карту", в который входят банк "Карту", ряд строительных организаций, курортная зона на побережье Черного моря, а также различные фирмы, отмечается в биографии бизнесмена, опубликованной на "Кавказском узле".

О завершении проекта по списанию проблемных кредитов в Грузии рапортовал сегодня заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили.

По словам Хуцишвили, по состоянию на 15 января долговая амнистия затронула более 609 тысячах должников, чья общая сумма кредитов превышала 1,3 миллиона лари. С учетом просроченных выплат по процентам, итоговая сумма списанных задолженностей составила 4 миллиарда 27 миллионов 99 тысяч 783 лари (более 1,5 миллиарда долларов).

«Все кредиты, готовность к реализации которых была высказана банковскими и небанковскими учреждениями, выкуплены и списаны заемщикам. Этот проект успешно завершился», — приводит сегодня слова Хуцишвили "Новости-Грузия".

Изначально проект, начатый 15 декабря 2018 года, планировалось завершить к 31 декабря, но власти решили продлить его еще на две недели, до 15 января. В январе к процессу выкупа просроченных долгов граждан, помимо фонда "Карту", подключились еще 14 финансовых организаций, указывает со ссылкой на данные Минфина "Грузия-Online".

Под "долговую амнистию" попали кредиты, основная сумма которых не превышает 2 тысячи лари (около 745 долларов), если заемщик ни разу не оплачивал проценты по кредиту, а с момента его оформления прошло уже больше года.