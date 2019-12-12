Жительница Геленджика проиграла суд по делу об убийстве мужа

12 декабря 2019, 20:58

Краснодарский краевой суд отказался смягчить приговор получившей восемь лет колонии за убийство супруга жительнице Геленджика Кристине Шидуковой, чьи действия ее сторонники требовали признать вынужденной самообороной.

Как писал "Кавказский узел", Кристина Шидукова была обвинена в умышленном убийстве мужа "в ходе словесного конфликта", хотя экспертиза подтвердила, что женщина в тот день была сильно избита. Петиция с требованием признать ее действия самообороной собрала почти 100 тысяч подписей. Дело Шидуковой стало первым в Геленджике процессом с участием суда присяжных, при этом суд закрыли для журналистов по требованию прокуратуры. Родственники убитого Ахмеда Шидукова в свою очередь настаивают, что он не избивал супругу.

Сообщение с изложением позиции потерпевших по делу - родственников Ахмеда Шидукова - поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 3 июня. Близкие убитого настаивают, что документальных свидетельств избиения жены мужем в материалах дела нет. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Суд в Геленджике 15 июля признал Шидукову виновной по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ей восемь лет колонии общего режима. "Присяжные не сочли ее действия необходимой самообороной и решили, что она не заслуживает снисхождения", - сообщило со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю издание "Юга".

Санкции вмененной Шидуковой статьи предусматривают от шести до 15 лет лишения свободы. Защита Шидуковой обжаловала приговор в Краснодарском краевом суде. Адвокаты потребовали отменить приговор, сославшись на нарушения, которые были допущены, по их мнению, при рассмотрении дела судом присяжных, а сторона обвинения настаивала, что приговор справедлив. Но судебная коллегия Краснодарского краевого суда оставила приговор в силе, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Убийство произошло в Геленджике в ночь на 16 августа 2018 года. Кристина и Ахмед Шидуковы были женаты с 2017 года. Убитый - уроженец Кабардино-Балкарии. Защита настаивала, что обвинение следовало переквалифицировать со статьи "Умышленное убийство" на статью "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны".

Комментариев Шидуковой или ее представителей относительно решения суда пока не поступало.