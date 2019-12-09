Защита озвучила жалобы уроженца Чечни на притеснения в мурманской колонии

09 декабря 2019, 15:54

Сотрудники колонии в Мурманске ухудшают условия заключения уроженца Чечни Албека Дахтаева, осужденного по обвинению в причастности к боевикам, рассказали адвокаты. Притеснения в колонии усилились после того, как ЕСПЧ потребовал отменить приговор уроженцу Чечни, уточнила защита.

Уроженец Чечни Албек Дахтаев в мае 2004 года был признан участником незаконного вооруженного формирования, действовавшего в 2001-2002 годах в Чечне, а также убийствах и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и приговорен Ростовским облсудом к 25 годам лишения свободы. Позднее апелляционная инстанция снизила срок наказания до 24 лет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Оксана Преображенская, представляющая интересы Дахтаева в ЕСПЧ.

В июле 2018 года года ЕСПЧ признал, что Дахтаев и другой осужденный по этому делу Дени Абдулкадыров дали признательные показания под пытками электротоком. А в марте этого года решение суда вступило в силу, рассказала Оксана Преображенская.

ЕСПЧ, рассмотрев дело "Абдулкадыров и Дахтаев против России", признал нарушение ст. 3 (запрещение пыток), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Евроконвенции о правах человека и обязал власти России выплатить каждому 37 тысяч евро компенсации морального вреда, сообщило 10 июля 2018 года РИА Новости.

"Европейский суд признал, что Дахтаева и другого фигуранта дела Абдулкадырова пытали. Во время этих пыток они были вынуждены были оговорить себя и признать свою вину в участии в незаконном вооруженном формировании, и это единственное доказательство, других нет. Нет доказательств, к примеру, участия их в нападениях на блокпосты. Дахтаев и Абдулкадыров тогда были абсолютно молодыми ребятами. Такое ощущение, что их просто с улицы взяли. Есть показания солдат-срочников, которые служили на этих блокпостах, но они заявляли, что это были "лица кавказской национальности", и всё! Никаких очных ставок, опознаний в деле нет", - рассказала адвокат.

Согласно приговору, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", житель Грозного Албек Дахтаев и студент Грозненского нефтяного института Дени Абдулкадыров в 2001 году добровольно примкнули к боевикам. Они, по данным суда, участвовали в убийстве жителя Грозного Юрия Папанина в мае 2001 года, при этом Дахтаев снимал убийство на видеокамеру. Позднее они участвовали в нападении на сотрудников милиции Заводского района Грозного, а также в убийстве троих военнослужащих федеральных сил и трех местных жительниц, решил суд. Видеосъемка убийства Папанина стала впоследствии одним из главных аргументов обвинения, однако на пленке были недостаточно четко видны лица участников убийства, поэтому судья отправил ее на портретную экспертизу для идентификации их личностей, сообщил 24 февраля 2004 года "Коммерсант".

Она уточнила, что власти России частично уже выполнили решение ЕСПЧ. "Двоим заявителям была назначена выплата денежной компенсации по 37 000 евро, и она выплачена. Вообще власти России выполняют решения о компенсации достаточно быстро, без лишних вопросов. А вот что касается той части решения, которая призывает к отмене приговоров… Для того, чтобы исправить это нарушение, приговор должны отменить. Это не значит, что человека должны сразу же оправдать, но должны вновь рассмотреть это дело, исключить порочные доказательства и уже оценивать то, что останется. В деле же Абдулкадырова и Дахтаева не останется ничего абсолютно. Я 19 лет работаю с ЕСПЧ, в основном это уголовные дела, я очень много видела приговоров, но такой, как у Абдулкадырова и Дахтаева, я видела, наверное, впервые", - отметила Преображенская.

По её словам, президиум Верховного суда России 26 июня рассмотрел постановление ЕСПЧ. "При этом никакие решения на приговор и последующие решения, которые узаконили этот приговор, не подлежали отмене... Мы по этому поводу уже написали в комитет министров ПАСЕ и очень надеемся, что это дело пойдет по усиленной процедуре, то есть будет доведено до делегаций, которые участвуют в заседании по вопросам исполнения Европейского суда", - пояснила адвокат.

"Решение об отмене или изменении вступивших в законную силу приговора, определения или постановления суда президиум Верховного суда Российской Федерации принимает в тех случаях, когда установленное Европейским судом нарушение Конвенции позволяет сделать вывод о незаконности, необоснованности или несправедливости судебных решений. Президиум Верховного суда Российской Федерации не усматривает оснований для отмены приговора и других судебных решений в отношении Дахтаева А.А. и Абдулкадырова Д.А. в связи с установленными Европейским судом нарушениями Конвенции по данному уголовному делу", - говорится в постановлении Верховного суда РФ от 26 июня 2019 года, текст которого размещен на сайте суда.

Кроме того, ЕСПЧ признал нарушением прав осужденных в том, что они отбывают наказание в Мурманске, вдали от родственников. "По-хорошему, исполняя это решение Европейского суда, их должны были перевести поближе к месту отбывания наказания. Тем более что такие учреждения есть в Ставропольском крае. Тем не менее уже после решения Европейского суда обратились как раз по поводу Дахтаева во ФСИН, и служба исполнения наказания выдала [ответ], что по нормам Уголовно-исполнительного кодекса предусматривается отбывание срока в одной колонии, и никаких оснований для перевода нет", - рассказала Преображенская.

Суд признал законными действия руководства колонии

Албек Дахтаев пожаловался на неправомерные, по его мнению, взыскания в колонии, но суд 4 декабря не удовлетворил жалобу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дахтаева Лаура Леткаускайте.

"Жалобы в суд у него были о том, что его незаконно перевели в ПКТ (помещение камерного типа), то есть применили к нему меру взыскания. Было вынесено решение - отказать в удовлетворении жалобы. Решение еще не вступило в силу, поскольку только вынесено, это была резолютивная часть. В течение 10 дней должны мотивировочную вынести, и в течение месяца будет дано право на обжалование. Естественно, мы будем обжаловать", - рассказала она.

Эти взыскания ухудшают условия пребывания Албека Дахтаева в колонии, пояснила адвокат. "Изначально он содержался в отряде строгих условий содержания, после этого его переводят в ПКТ, это сделано для того, чтобы в дальнейшем его можно было перевести в единое помещение камерного типа, где он сейчас находится", - рассказала Леткаускайте.

Согласно ст. 118 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, помещения камерного типа (ПКТ), единые помещения камерного типа (ЕПКТ), а также штрафные изоляторы и одиночные камеры относятся к типу помещений, куда осужденные переводятся в порядке взыскания.

"При водворении в ПКТ осужденный не этапируется из колонии, где отбывает наказание. При назначении же заключенному наказания в ЕПКТ он этапируется в другой город, иногда в другой регион, и фактически испытывает то же самое, что и заключенные, которые переводятся из колонии в учреждение тюремного типа". (Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого. 2005–2012.)

Такое отношение к заключенному может быть связано со статьями, по которым он осужден, и с попытками добиться отмены приговора, предположила адвокат.

По ее словам, на заседании суда по жалобе Дахтаева представители УФСИН не объяснили претензии к заключенному, а лишь сообщили суду о законности вынесенных решений. "В суде были представители колонии. Они говорили, что все законно, обоснованно. [...] Естественно, никто не скажет, что его незаконно привлекают к взысканиям", - сказала Леткаускайте.

Помимо обращения в суд о незаконных взысканиях, Дахтаев также писал заявление в прокуратуру о вымогательстве взятки со стороны сотрудника колонии, уточнила адвокат. "Писал жалобу в прокуратуру, она была перенаправлена в СКР. Следственный комитет проводил проверку и принял решение об отказе в возбуждении дела. Постановление об отказе было 15 ноября", - рассказала она.

Брат осужденного подтвердил получение компенсации от властей России

Старший брат осужденного Абу Дахтаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Албека задержали осенью 2002 года, когда тому было 18 лет. "Мы проживали тогда в Заводском районе Грозного. Забрали Албека из дома. Сказали, чуть позже отпустят. Но так и не отпустили", - сообщил он.

Абу Дахтаев выразил надежду, что приговор брату всё же будет пересмотрен, подчеркнув, что тот не участвовал в вооруженных формированиях. "Занимался спортом. Больше в то время нечем было заниматься: ни работы, ни учебы не было, война шла", - пояснил житель Чечни.

По его словам, родственники просили перевести Албека Дахтаева в колонию ближе к Чечне. "Ему дали срок в Ростове, потом его отправили в Омск, через четыре года его переправили в Мурманск. Мы писали заявление, чтобы его ближе перевели, потому что у нас с финансами были проблемы, родители были очень больны, они из-за этого не могли к нему туда на свидания ездить. Так и не съездили. В прошлом году перед решением ЕСПЧ умер отец. А в июле этого года мать уже скончалась", - рассказал Абу Дахтаев.

Он подтвердил, что компенсация, присужденная ЕСПЧ, уже выплачена российским правительством. "Я получил деньги брата по доверенности", - сказал Абу Дахтаев.

Брат осужденного поддержал версию адвоката, что претензии руководства колонии связаны с попытками Албека Дахтаева добиться выполнения решения ЕСПЧ. "Брат надеялся, что, как только его оправдает Страсбургский суд, его выпустят, приедет домой. Не получилось. Они ещё и в ЕПКТ его отправляют", - посетовал Абу Дахтаев.

Комментариями от представителей УФСИН по Мурманской области "Кавказский узел" пока не располагает.