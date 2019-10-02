Адвокат выходцев с Кавказа отстоял право на встречи с подзащитными в колонии

02 октября 2019, 04:14

Cуд в Карелии признал незаконным недопуск адвоката к осужденным местной исправительной колонии, рассказал адвокат уроженцев Дагестана и Чечни Виктор Молодежников. Суд также удовлетворил иск бывшего депутата дагестанского парламента Магомеда Магомедова, который жаловался на плохие условия содержания в колонии.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября были обнародованы жалобы заключенных одной из колоний в Карелии на избиения, вымогательство и издевательства за приверженность исламу. Управление службы исполнения наказаний по Карелии 25 сентября сообщило, что начало проверку информации об избиениях и пытках. Жалоба осужденного за убийство Бориса Немцова жителя Чечни Анзора Губашева на требования прерывать намаз при появлении сотрудника колонии обоснованна, однако заключенный может совершать молитву и в неканонической форме, сказали эксперты.

Петрозаводский городской суд Карелии рассмотрел 1 октября иск к исправительной колонии от адвоката Виктора Молодежникова. Он требовал устранить нарушение его профессиональных прав при общении с его подзащитными в колонии. По словам адвоката, ему отказывали во встрече с осужденным. "Кроме того, адвокатов на свидание к осужденным ведут в помещение камерного типа и штрафной изолятор через территорию всей колонии, а не доставляют осужденных в штаб колонии. Это касается и свиданий с Анзором Губашевым», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Анзору Губашеву 16 лет колонии за убийство Бориса Немцова. Другие осужденные по этому делу - Заур Дадаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - получили от 11 до 20 лет. Все они уроженцы Чечни. На "Кавказском узле" опубликована статья "Чеченский след в убийстве Немцова".

Суд частично удовлетворил иск адвоката, признав незаконными отказы ему в свидании с осужденным. При этом суд отказался обязать сотрудников колонии представляться и отменить организацию свиданий адвокатов с доверителями в помещениях камерного типа и штрафном изоляторе, рассказал Молодежников.

По его словам, на суде в качестве свидетеля был опрошен еще один его доверитель Мурад Шуайбов, который 29 августа во время свидания заявил о пытках в колонии.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский районный суд Махачкалы 30 мая 2016 года приговорил Мурада Шуайбова к 10,5 года заключения. Шуайбов признан виновным в убийстве главного редактора газеты "Согратль" и ответственного секретаря газеты "Истина" Абдулмалика Ахмедилова в 2009 году. При этом заказчиков убийства суд не установил.

На следующий день Шуайбова этапировали из обычного отряда исправительной колонии на 12 месяцев Единое помещение камерного типа в другой город за то, что отказался писать заявление на трудоустройство уборщиком без своего адвоката, сказал Молодежников. В суже Шуайбов подтвердил своё сообщение о пытках, рассказал он.

Решение суда с мотивировочной частью будет готово через несколько дней, отметил адвокат.

Адвокаты рассказали о жалобах осужденных на тяжелые условия в колонии

Губашев находится в помещении камерного типа, рассказал адвокат. «Положение совершенно не комфортное. Он жалуется на сырость, на ненадлежащие условия», - сказал Молодежников.

По словам адвоката, на днях его доверитель Магомедов в Петрозаводском горсуде выиграл административный иск к сотрудникам исправительной колонии за «действия по созданию ненадлежащих условий содержания в отряде строгих условий отбывания наказания».

Верховный суд Дагестана в июле 2015 года приговорил депутата Народного собрания республики Магомеда Магомедова к 16 годам колонии строгого режима. Согласно приговору, он создал преступную группу, которая обворовывала клиентов "Витас-Банка". По данным следствия, депутат вместе со своими подельниками вымогали у местного предпринимателя более 24 миллионов рублей.

«В отряде строгих условий отбывания наказания течёт крыша, течи не ликвидируются [...] температура составляет 17 градусов Цельсия, наблюдается постоянная влажность: вещи, матрасы и белье находятся в постоянно влажном состоянии», - сказано о претензиях заключенного к администрации колонии в решении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). «Поскольку [...] действиями сотрудников колонии нарушаются права истца на достойные условия содержания в местах лишения свободы, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению», - говорится в документе.

Теперь факт жалоб осужденных на ненадлежащие условия содержания закреплен решением суда, отметил Молодежников.

Адвокат Роза Магомедова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в интересах Губашева подготовила обращение в Европейский суд по правам человека.

«Я написала жалобу в Европейский суд по правам человека, подписала меморандум. Но возможности съездить в колонию у меня не было. Видимо, буду составлять новую жалобу от имени Губашева на условия содержания», - сказала она.

Родная сестра Анзора и Шадида Губашевых Румиса рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сведения о тяжелых условиях содержания она получила от брата Анзора. Румиса пожаловалась, что ему не всегда доставляют письма родственников, а его письма не доходят до нее.

«Анзор даже был в обиде, что мы ему не пишем письма. Я думаю, любой человек тоже бы обиделся. Заключенные очень ждут письма», - отметила Румиса.

Наблюдатели не зафиксировали нарушений в колонии

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Карелии Григорий Алешко сказал корреспонденту "Кавказского узла", что жалоб на избиения ни от Губашева, ни от других заключенных этой колонии в комиссию не поступали.

"Губашева члены Общественной наблюдательной комиссии посещают раза два в месяц", - рассказал он. По словам Алешко, вместе с журналистами он был в колонии 26 сентября. "Я отдельно с ним тогда же беседовал [...] Мы всегда приносим купленные за наш счёт тетради, ручки, конверты, чтобы они писали и отправляли письма домой», - рассказал председатель комиссии.

Письма не могут не доходить до заключенных, считает он. «Вся корреспонденция регистрируются. Кроме того, я лично распечатал электронное письмо от сестры Губашева, принес в колонию и после проверки администрацией вручил ему», - рассказал Алешко.

По его словам, у Губашева изначально после прибытия в колонию была особая позиция. «Губашев сказал, что так как он не признаёт себя виновным, не согласен с приговором суда, то в отряд не пойдет. Мы ему сообщили, что в связи с этим администрация вынуждена будет на него взыскание наложить. Он был осведомлён об этом. Таким образом, после доставки из следственного изолятора Губашев содержался в отряде строгих условий отбывания наказания, а затем за отказ прерывать намаз, когда зашли представители администрации, он оказался в штрафном изоляторе", - рассказал Алешко.

"Мы Анзору Шахидовичу говорили, что, может, есть смысл перейти в отряд. Но он держит свою позицию», - рассказал Алешко.

Председатель комиссии отметил, что Общественная наблюдательная комиссия не может в полной мере воздействовать на изменение условий содержания заключенных и обращения с ними.

«При нас специально никто не нарушал права (осужденных). Например, если кто-то молится, к нему не будут заходить, чтобы он прервал намаз или, наоборот, не прервал, и тем самым получил взыскание. Мы как общественный орган пытаемся урегулировать ситуацию, но наша задача призвать и осужденных, и администрацию к соблюдению законов. Наш голос — рекомендательный», - подчеркнул он.

Алешко указал, что общем отряде несколько больше возможностей для исполнения религиозных обязанностей. «В колонии около 150 заключенных - мусульмане. Многие находят возможности молиться. К ним периодически приходят из муфтията», - пояснил он

Муфтий указал на проблемы мусульман в условиях колонии

Муфтий Карелии Абдуль Азиз Дятко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что эту исправительную колонию он посещает раз в два месяца. «С Губашевым и другими авторами жалоб виделся многократно, прекрасно знаю их», - отметил он.

Осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова Анзор Губашев заявил о травле на религиозной почве. По его словам, 11 июля сотрудники колонии порвали обложку его Корана и бросили на пол личное полотенце. Губашев утверждает, что ему регулярно мешают совершать намаз, даже в официально свободное время, поскольку "положенное время намаза не соответствует здешнему распорядку дня". Правила внутреннего распорядка предписывают заключенным вставать всегда, когда в камеру входит сотрудник колонии. По правилам ислама, прерывать намаз нельзя, это считается грехом. Губашев сообщил, что не встает при появлении сотрудников, и за это нарушение уже был наказан.

«Установленный режим не дает возможности все молитвы исполнять в предписанное шариатом время.Часто режимные мероприятия совпадают со временем молитв и поэтому заключенные-мусульмане могут совершать намаз только в свободное время», - рассказал муфтий.

"Если они под принуждением пропустили намаз, то это не их проблема [...] Греха на них нет, так как они находятся в вынужденных обстоятельствах», - пояснил он.

Заключенные в общих отрядах имеют больше возможностей исполнять свои религиозные обязанности, подтвердил он. «По договоренности с администрацией, когда есть возможность и время у имамов, проводим пятничные проповеди и молитвы. На намаз собираются мусульмане из обычных отрядов, нам предоставляют помещение столовой. А заключенные из отряда строгих условий отбывания наказания и штрафного изолятора по оперативным соображениям не могут посещать джума-намаз (пятничный намаз)», - уточнил муфтий.

Заключенные говорят, что оперативные работники посещают их даже в свободное время, по регламенту они должны вставать, даже если совершают намаз, отметил Абдуль Азиз Дятко.

"Иначе им записывают нарушение. А всякое нарушение ведет к отрицательным последствиям", - отметил он. Муфтий сказал, что планирует поговорить с руководством УФСИН по Карелии о том, чтобы сотрудники не отвлекали заключенных от молитвы в свободное время.

Муфтий считает, что проблему надо решать на уровне федерального законодательства. «Получается, что мусульмане из-за регламента, правил внутреннего распорядка лишены возможности соблюдать предписанное время утренней и ночной молитвы, разве только в постели молиться, не совершая все движения, потому что вставать с кровати нельзя. Это может повлечь взыскание. Разрешить только мусульманам в колонии вставать с постели не могут [...] Это будет восприниматься несправедливо к другим заключенным», - поведал он.

Иск Молодежникова поступил в суд 2 сентября, иск был частично удовлетворен 1 октября, иск в суд Магомедова поступил 9 августа, 23 сентября он был удовлетворен, следует из картотеки дел на сайте Петрозаводского городского суда. Комментариями управления ФСИН по Карелии относительно решений суда "Кавказский узел" пока не располагает.