Исламоведы встали на сторону Губашева в споре с сотрудниками ФСИН

27 сентября 2019, 10:13

Жалоба осужденного по делу об убийстве Немцова Анзора Губашева на требования прерывать намаз при появлении сотрудника колонии обоснованна, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Однако заключенный может совершать намаз и в неканонической форме, уточнили они.

Как писал "Кавказский узел", в совместном материале "Медиазоны" и телеканала "Настоящее время" "Я висел, как окорочок", опубликованном 24 сентября, со слов заключенных одной из колоний в Карелии говорилось об избиениях, вымогательстве и издевательствах за приверженность исламу. О нарушении своих прав, в частности, заявили осужденный по обвинению в убийстве дагестанского журналиста Абдулмалика Ахмедилова Мурад Шуайбов, бывший депутат дагестанского парламента Дагестана Магомед Магомедов и осужденный за убийство Бориса Немцова житель Чечни Анзор Губашев. Карельское управление службы исполнения наказаний 25 сентября сообщило, что начало проверку информации об избиениях и пытках.

Осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова Анзор Губашев заявил о травле на религиозной почве. По его словам, 11 июля сотрудники колонии порвали обложку его Корана и бросили на пол личное полотенце. Губашев утверждает, что ему регулярно мешают совершать намаз, даже в официально свободное время, поскольку "положенное время намаза не соответствует здешнему распорядку дня". Правила внутреннего распорядка предписывают заключенным вставать всегда, когда в камеру входит сотрудник колонии. По правилам ислама, прерывать намаз нельзя, это считается грехом. "Если молящийся прерывает намаз, это означает, что он считает отвлекающего его человека важнее Аллаха", - пояснил Губашев. Он сообщил, что не встает при появлении сотрудников, и за это нарушение уже был наказан.

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев считает, что ничто не должно мешать совершению намаза, а прерванная молитва не засчитывается.

"Сама религия предписывает, что, если нет условий для совершения намаза, но есть другие формы общения со Всевышним, намаз можно совершать в другой форме. Ведь на совершение намаза, как правило, отводится несколько минут, и у каждого верующего есть возможность найти это время даже в условиях колонии", - считает исламовед.

При этом Руслан Гереев уверен, что в каждом пенитенциарном учреждении созданы все условия, чтобы верующие любых конфессий могли совершать религиозные обряды. "Таким образом соблюдаются конституционные права верующих, которые осуждены и отбывают наказания в исправительных колониях", - сказал он, добавив, что ему с трудом верится в негативное отношение в колониях к заключенным, исповедующим ислам.

Однако он не исключает, что бывают случаи, когда заключенные жалуются на условия содержания, на ущемление их прав как верующих мусульман. "Такие жалобы были, члены ОНК проверяли их и в большинстве случаев эти жалобы не подтверждались. У заключенных уроженцев Дагестана, если у них возникли какие-то проблемы, есть возможность обратиться за помощью к своим землякам - в каждом регионе есть представители республики, задача которых взаимодействовать с людьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, оказывать им помощь, решать их проблемы", - отметил Гереев.

По словам руководителя "Ассоциации мусульман Ингушетии" Мусы Абадиева, в исламском праве есть такое понятие, как "молитва в случае опасности". "В таком случае выполнять молитву можно так, как это представляется возможным, то есть не совершая поясные или земные поклоны и заменяя их киванием головы или вовсе не поворачиваясь в сторону Киблы, если это сопряжено с опасностью для жизни, здоровья или чести", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также пояснил, что основой этому являются суры "аль-Бакара", которые гласят: "Оберегайте намазы, и особенно, средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно. Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом", а также хадис, приводимый аль-Бухари и Муслимом о том, что ибн Умар сказал: "А если опасность будет еще сильнее, то намаз они совершают будучи пешими, стоя на своих ногах, или сидя верхом, повернувшись в сторону Киблы или не повернувшись", - сказал Муса Абадиев, отметив, что "такой намаз не нужно потом переделывать".

Адвокат Татьяна Окушко считает, что главная задача у работников ФСИН - сломать осужденного, унизить его, чтобы он перестал чувствовать себя человеком. "И это начинается с того самого момента, как тот попадает в исправительное учреждение. Такая практика - наследие ГУЛАГа", - уверена адвокат.

По ее мнению, те, кто избивает заключенных, "чувствуют полную безнаказанность и уверенность в том, что с ними ничего плохого не случится". "И только после того, как за все правонарушения и преступления, которые они совершают, их станут наказывать по всей строгости закона, только в этом случае можно сдвинуть эту проблему с мертвой точки", - сказала Татьяна Окушко корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что тюремная система должна быть прозрачной, чтобы не только члены ОНК, уполномоченные по правам человека могли посещать исправительные учреждения, а любой представитель гражданского общества мог бы контролировать работу исправительных учреждений.

"Кавказский узел" не располагает комментариями адвокатов осужденных по поводу жалоб на нарушение их прав в колонии.

Напомним, что Анзор Губашев в 2017 году был осужден на 16 лет, вместе с ним виновными в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова были признаны еще четверо уроженцев Чечни. На "Кавказском узле" опубликована статья "Чеченский след в убийстве Немцова".