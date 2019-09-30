Уроженец Чечни пожаловался на давление в колонии

30 сентября 2019, 03:48

Осужденный уроженец Чечни Беслан Дадаев сообщил, что в колонии, расположенной в Карелии, ему не дают совершать намаз. По словам его сестры, Дадаева избивают, сажают в карцер, не дают совершать омовения из-за того, что он не хочет сотрудничать с администрацией колонии.

Как писал "Кавказский узел", родственники осужденного уроженца Чечни Беслана Дадаева в августе 2013 года заявили о давлении на него со стороны сотрудников исправительного учреждения в Карелии. По словам родных осужденного, Дадаева постоянно переводят в штрафной изолятор за то, что он совершает намаз.

Уроженец Чечни Беслан Дадаев, отбывающий наказание в колонии в Карелии, обратился на «Кавказский узел» и пожаловался на то, что администрация колонии запрещает ему совершать призыв на молитву (азан) и произносить вслух саму молитву (намаз). Кроме того, по словам Дадаева, с 26 июня на него стали составлять протоколы за совершение ночного омовения.

«Мне не только запрещают это под угрозой физической расправы, мне также угрожают задеть мою честь. У меня есть все основания опасаться этих угроз, так как я и раньше подвергался физическому насилию», - написал в письме Дадаев.

Сестра осужденного Зина Дадаева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее брат был арестован в 2002 году по обвинению в убийстве и осужден в мае 2003 года.

«Сначала он отбывал наказание в Ставропольском крае, но затем его перевели в Карелию, где он и находится до настоящего времени. С трехлетним перерывом, когда его переводили для отбывания наказания во Владимирскую область», - рассказала она.

По словам Дадаевой, неприятности у брата начались с момента перевода в Карелию.

«Ему не давали делать намаз, избивали, сажали в карцер и не давали теплой одежды», - заявила она.

По словам сестры осужденного, в 2013 году Дадаева перевели во Владимирскую область, однако в 2018 году вернули в прежнюю колонию, где на него вновь стали оказывать давление.

«Сейчас добавилось то, что ему не дают совершать омовение - выключают воду в душе через пять минут. Не дают читать книги, хотя он имеет право тратить на это 40-50 минут в день. Регулярно сажают в карцер, обливают холодной водой и не дают переодеться», - рассказала Дадаева.

По ее мнению, давление может быть связано с отказом Дадаева работать на администрацию колонии.

«От него требовали, чтобы он стучал на других, а он не хочет этого делать», - заявила сестра осужденного. Она также отметила, что брата всячески пытаются спровоцировать на силовые действия.

«К нему пристают другие осужденные с нецензурным словами. Он говорит, что с трудом сдерживается, чтобы не отреагировать. Его пытались спровоцировать на нападение и так далее. Теперь он каждый день ждет и часто сталкивается с новыми провокациями», - заявила Дадаева.

Адвокат Дадаева Наталья Василькова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что ни она, ни сам Дадаев не обращались ни в ОНК, ни в прокуратуру, так как опасались, что из-за обращения администрация колонии сорвет Дадаеву и без того редкие свидания с сестрой. Это подтвердила и Зина Дадаева, которая рассказала, что после того, как брат направил заявление в прокуратуру, ему заявили: «У вас не будет свиданий, если не отзовет обратно заявление».

В администрации колонии, где отбывает наказание Беслан Дадаев, корреспонденту "Кавказского узла" отказались по телефону комментировать ситуацию.

Из колоний, расположенных в Карелии, ранее неоднократно поступали жалобы на нарушение прав мусульман, но после 2017 года подобных жалоб не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель постоянной комиссии Совета по правам человека по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин.

По его словам, о колонии, где отбывает наказание Дадаев, ходит "дурная слава". «Но пока я не сталкивался с жалобами оттуда на ограничение прав мусульман», - подчеркнул он.