Участники фестиваля общественных движений назвали главные проблемы Сочи

08 декабря 2019, 02:11

Перенаселение, конфликт между старожилами и приезжими, самострои, а также экологию считают основными проблемами Сочи участники "Фестиваля городских сообществ". Ведущий одного из тренингов, правозащитник Игорь Сажин предостерег участников от попытки монетизировать свою деятельность.

7 декабря в конгресс-центре "Маринс парк-отеля" состоялось открытие двухдневного "Фестиваля городских сообществ Сочи". Участие в мероприятии приняли представители около полусотни общественных движений и организаций города, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов фестиваля Семен Симонов.

"В общей сложности в первый день "Фестиваля сообществ" в нем приняли участие порядка 300 человек. Двухдневная программа фестиваля опубликована на сайте "Диалог сообществ Сочи". Она состоит из лекций, тренингов, дискуссий, обсуждений. Для презентаций "городских сообществ" была организована "Ярмарка сообществ", "Стена знакомств", раздавались визитки... Сама идея проведения "Фестиваля сообществ" не нова, они проходили в разных городах России. В Сочи фестиваль проходит впервые. Его организаторами стали активные сочинцы, которые вошли в организационный комитет. Среди них хочу отметить Наталью Захарову, Наталью Матову, Петра Чуцкова... В качестве экспертов мы привлекли медиатора Екатерину Складчикову, художника Евгения Римкевича, правозащитника, педагога и историка Игоря Сажина, знакомого мне много лет. Он представлял сочинской аудитории тренинг "Действия в защиту общественных интересов", - рассказал Симонов.

Он также отметил, что во второй день фестиваля сегодня, 8 декабря в его работе согласились принять участие сотрудники двух управлений города - экономического и социального.

Участники тренинга Игоря Сажина назвали его ярким и важным

По словам представителя Всероссийского общества ФАР (Федерация автовладельцев России) Алика Ле, выступление Игоря Сажина собрало почти полный зал.

"Выступление правозащитника, эксперта по общественным вопросам и комментатора интернет-СМИ "Кавказский узел" Игоря Сажина стало весьма интересным и ярким событием. Как общественник, долгое время представлявший ОНК (общественную наблюдательную комиссию) края, я знаю Игоря уже лет восемь и был на многих его лекциях. Каждый раз получаю что-то новое. Так и в этот раз с удовольствием не только прослушал, но и сам вместе с аудиторией участвовал в его тренинге. Я наблюдал за присутствующими, как они невольно, сами того не замечая, становились участниками предлагаемых обстоятельств, давали ответы... Сам Игорь отметил, что аудитория в Сочи оказалась интересной. Зал был почти полный - пришло порядка 30 человек. И никто за два часа тренинга, который длился с 15.00 до 17.00 мск, не покинул зал", - рассказал Ле корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что Сажин "дает новые знания своим слушателям, одновременно изучая аудиторию, и сообразно особенностям этой аудитории дает свои рекомендации".

"Правозащитник отметил, что некоторые общественники используют свою общественную деятельность для извлечения прибыли, и сразу же предостерег о недопустимости этого. Он сказал, что общественник сразу же теряет свой статус в глазах окружающих, если берет деньги за свою общественную деятельность и помощь другим людям", - рассказал Ле.

В качестве примера он привел одно сочинское общественное объединение, которое, "выставляя свои ролики на YouTube о проблемах Сочи и сочинцев, не стесняется просить за это деньги".

"Это же движение и ряд других ему подобных, которые, кстати, пришли на фестиваль, ведут пропаганду узаконивания самостроев в Сочи, хотя эти два слова и понятия несовместимы. Однако эти движения умудряются собирать деньги с людей и тратить их фактически на дестабилизацию ситуации в городе вместо того, чтобы искать разумные выходы из кризиса курорта из-за самостроев и перенаселения. К примеру, я считаю, что нужно и важно сообществам говорить о том, чтобы суды прекратили практику узаконивания самостроев. Ведь строительство регулируется органами исполнительной власти, а не судьями, которые ничего не понимают в этой области, однако берут на себя функции градостроителей. Вынесено тысячи решений судов, узаконивших одни самострои и заставляющие снести точно такие же самострои. То есть неравенство перед законом и судом - это то, с чем надо бороться сообществам в Сочи... Об этом и говорил Игорь Сажин", - отметил Алик Ле.

Член Союза архитекторов России, архитектор Ирина Попова, которая тоже посетила тренинг Игоря Сажина, подчеркнула важность поднимаемых экспертом проблем.

"Я никогда не задумывалась и не знала, как можно поменять ту или иную невыгодную для большинства ситуацию в общении с властью, но Игорь Сажин фактически дал конкретную рекомендацию поведения. Он говорил о том, что можно разбить голову в борьбе с системой, но система останется в неизменном виде. И единственно, чего можно добиться, так это надписи на могиле: "Герой, который боролся с системой". Но цель ведь не в этом, а в том, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Игорь Сажин предложил поменять роль "героя" на "победителя". Пусть победителя маленьких достижений. Но из маленьких кирпичиков складывается большая и крепкая стена общественных интересов. Он приводил конкретные примеры, как в его регионе в Республике Коми школьница, изучив законодательство, смогла навести порядок в сфере общественного транспорта, общественники добились запрета на продажу табачных изделий, мама ребенка-аутиста смогла организовать сообщество и привлечь внимание к проблеме таких детей... То есть самое главное в любом сообществе - это положительный результат. И надо уметь взаимодействовать с властью, потому что объединение людей, сплоченных одной проблемой, знаниями, желанием ее решить, способно изменить ситуацию", - сказала она.

При этом, по мнению Поповой, ситуация в Сочи "намного сложнее пока, чем в других регионах, где люди более сплоченные".

"В Сочи очень разрозненный состав населения. Местные жители, как правило, не захватывают берега рек и моря и не застраивают их. Но приезжие возводят самострои, узаконивают их через суды. Потом эти же суды одних сносят, а других нет, что порождает разрозненность между людьми в Сочи на почве курортной недвижимости. К примеру, общеизвестные трехэтажные ангары на берегу моря на Малом Ахуне. Это нарушение всех градостроительных норм и правил, но половину, что победнее, снесли, а другая половина осталась. Возникает вопрос: "Чем они лучше?" И если вопрос стоит о сносе, то сносить надо все, что незаконно построено", - отметила она.

В феврале 2016 года суд в Сочи удовлетворил иск мэрии о сносе части зданий, построенных в лодочном кооперативе "Катран". По мнению мэрии, на территории кооператива возведены капитальные жилые трех-, четырех- и пятиэтажные строения. В другом иске местные власти потребовали, чтобы владельцы зданий выплатили крупную неустойку за отказ их снести. 21 декабря 2018 года члены кооператива подали апелляцию на вердикт суда, который обязал их выплатить неустойку. По их словам, снос технически невозможен, а сумма неустойки слишком велика. 18 мая суд утвердил решение о сносе строений в кооперативе.

Попова отметила, что "очень грамотно работает" против самостроев общественное движение "За Сочи".

"Им удается добиваться реальных успехов. Хотелось бы, чтобы таких движений, которые бы отстаивали город, было больше", - отметила она.

Посетила тренинг Игоря Сажина и сторонница движения "Альянс врачей", недавно задержанная на митинге в Сочи, Валентина Горбунова.

30 ноября лидер "Альянса врачей" Юлия Волкова и жительница Сочи Валентина Горбунова провели одиночные пикеты в рамках всероссийской акции "За достойную медицину для всех граждан РФ". Их пикеты были сорваны силовиками. На Волкову и Горбунову были составлены протоколы об административном правонарушении. Им вменяется в вину проведение публичного мероприятия без подачи уведомления.

Горбунова отметила, что Сажин "учил грамотно лоббировать" интересы общества.

"Он приводил конкретные примеры из своей жизни, из жизни общественников Республики Коми, где он живет. Были приведены интересные образные примеры, как победить "монстра". Аудитория предлагала множество вариантов, но самый лучший - это выйти на решение проблемы через диалог", - отметила она.

Однако, по ее словам, некоторые советы тренинга неприменимы для Сочи, где высок уровень коррупции.

"К примеры, во время задержания на одиночном пикете мы пытались наладить диалог, но вместо этого провели почти шесть часов под стражей... И никто за это не ответил", - отметила Горбунова.

Правозащитник назвал основные проблемы Сочи

После тренинга правозащитник Игорь Сажин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что отметил для себя "проблемы курорта и его сообществ - город задыхается от перенаселения".

"Существует конфликт между местным населением и "понаехавшими", которые пытаются узаконить свои самострои. На фестивале также присутствовало сообщество "понаехавших". Это говорит о том, что общественные интересы в Сочи разделены. Я поразился проблеме экологии в Сочи. Очень много людей ратует за нее, но власть, видимо, не прислушивается к людям. Также некоторые не скрывали на тренинге, что не исключают заработки на своей деятельности, но я отметил, что гражданская активность и заработки на общественной деятельности - вещи несовместимые. Аудитория мне показалась возрастной. Мало молодых людей интересовалось, как действовать в защиту общественных интересов", - отметил он.

В то же время он отметил, что следует искать позитив и идти к намеченным целям, стараться объединяться в общественные организации людям, которыми движут одни цели и задачи.

"Тогда решить проблемы с властью в интересах большинства будет просто и доступно, и власть будет прислушиваться к сообществам", - считает Сажин.