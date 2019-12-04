Пользователи Instagram пожаловались на неосвещенные улицы Грозного

04 декабря 2019, 13:42

Отсутствие освещения на удаленных от центральных проспектов улицах Грозного создает угрозу жизням детей, возвращающихся по вечерам из школы, указали чиновникам пользователи соцсети.

Сообщение о том, что в посёлке Андреевская долина Заводского района Грозного "во многих местах отсутствует ночное освещение", было опубликовано 3 декабря в Instagram-паблике "ЧП/Грозный", насчитывающем 98,4 тысячи подписчиков.

"В частности, по улице Донецкая. Эта улица идет к школе. После занятий во вторую смену детям приходится идти в полной темноте. Иногда по проезжей части, что представляет большую опасность. Примите меры, пока не поздно", - написал автор публикации, уточнив, что сообщение получено от пользователя соцсети.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, сделанной на улице в темное время суток. На кадрах виден лишь свет нескольких уличных фонарей вдали. "Улица Донецкая, Заводской район, Андреевская долина, - говорит за кадром на русском языке женщина, идущая по улице и снимающая видео. – Это дорога, по которой ежедневно ходят дети домой. Неосвещенная, два фонаря только возле самой школы. Если можно, посодействуйте, пожалуйста, чтобы увидела администрация района, в каких условиях дети добираются после занятий во второй смене домой".

К 13.40 мск публикация набрала 13,4 тысячи просмотров, под ней опубликовано 12 комментариев. Авторы некоторых из них указали на аналогичную проблему по другим адресам.

"То же самое в Октябрьском районе Грозного, в посёлке Мичурина, центральная улица, М-Х. Митаева (старое название - Гойгова), дорога идёт от 16-ой школы, 2-ой поликлиники, далее от районной больницы, освещения нет уже полгода, звонили, обращались, здесь на странице также была информация по этому поводу, никакой реакции и ответа", - написал, в частности, пользователь с ником michurinskii.

"Пос. Черноречье, Заводской район, улица Ашхабадская, тоже такая проблема", - подтвердил пользователь mama_95_nana.14.01.81. "Нам тоже освещение нужно в Заводском [районе]", - написал macaevai, не уточнив улицу.

"Мы в центре живём, дети через переезд ходят в школу. При подъёме к переезду пик машин, ни тротуара, ни бордюров, ни фонарей, хорошо ещё гололёда нет! За переездом вообще темень, тоже дети со 2-й смены в темноте ходят! Вот вам и центр!" – написал azazello.

Представители администрации Грозного, по состоянию на 13.40 мск, не приняли участия в обсуждении. На сайте мэрии реакция на сообщение жительницы города также пока не опубликована.

В самом центре Грозного по ночам интенсивно освещаются комплекс "Грозный-сити", мечеть "Сердце Чечни", Дом печати, здание мэрии с прилегающей территорией, ТРЦ "Гранд-Парк" и резиденция главы Чечни. Также работает искусственная подсветка всех зданиях на проспекте имени Путина и имени Ахмата Кадырова, расположенных в центре города, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в апреле власти Чечни объявили аукцион на обслуживание территории вокруг резиденции Рамзана Кадырова. Из бюджета республики на это было выделено 34,88 миллиона рублей. Ранее, в декабре 2018 года, уборку самой резиденции главы Чечни власти оценили в 51,1 миллиона рублей, выделив эти деньги из бюджета республики.

При этом Чечня является дотационным регионом. В 2016 году попытка Минфина России сократить размер дотации встретила сопротивление Рамзана Кадырова. Глава Чечни подверг это решение критике, заявив, что оно не устраивает руководство республики. В итоге дотации из федерального бюджета Чечне в 2017 году остались на уровне 2016 года и составили 40,4 миллиарда рублей.