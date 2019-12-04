04 декабря 2019, 13:57
Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта
Миссия ОБСЕ не зафиксировала сегодня стрельбы на линии соприкосновения войск Азербайджана и Нагорного Карабаха.
Как сообщал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно обвиняют друг друга нарушении перемирия. Так, Азербайджан сегодня утром заявил о 21 обстреле своих позиций за минувшие сутки. Нагорный Карабах, который дает сводки нарушений режима прекращения огня раз в неделю, с 24 по 30 ноября насчитал 220 обстрелов со стороны Азербайджана.
В ходе сегодняшнего планового мониторинга миссии ОБСЕ на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана, нарушений режима прекращения огня зафиксирован не было, передал информацию МИД Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла". По данным ведомства, представители ОБСЕ выезжали на участок линии соприкосновения войск к северо-востоку от Гадрутского района Нагорного Карабаха.
Без инцидентов завершился мониторинг миссии ОБСЕ, проведенный сегодня на территории Физулинского района Азербайджана, сообщило на своем сайте азербайджанское Минобороны.
Перемирие в зоне карабахского конфликта было заключено в апреле 2016 года, после полномасштабных боевых действий с использованием танков, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Отметим, что 30 ноября участники согласованного с властями митинга в Баку призвали правительство начать военную операцию в Нагорном Карабахе. При этом они раскритиковали Минскую группу ОБСЕ за отсутствие результатов переговорного процесса, который длится уже 30 лет.
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"