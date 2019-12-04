Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта

04 декабря 2019, 13:57

Миссия ОБСЕ не зафиксировала сегодня стрельбы на линии соприкосновения войск Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно обвиняют друг друга нарушении перемирия. Так, Азербайджан сегодня утром заявил о 21 обстреле своих позиций за минувшие сутки. Нагорный Карабах, который дает сводки нарушений режима прекращения огня раз в неделю, с 24 по 30 ноября насчитал 220 обстрелов со стороны Азербайджана.

В ходе сегодняшнего планового мониторинга миссии ОБСЕ на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана, нарушений режима прекращения огня зафиксирован не было, передал информацию МИД Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла". По данным ведомства, представители ОБСЕ выезжали на участок линии соприкосновения войск к северо-востоку от Гадрутского района Нагорного Карабаха.

Без инцидентов завершился мониторинг миссии ОБСЕ, проведенный сегодня на территории Физулинского района Азербайджана, сообщило на своем сайте азербайджанское Минобороны.