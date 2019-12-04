Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

04 декабря 2019, 08:54

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 21 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря Минобороны Азербайджан заявило о 22 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 23 обстрелах.

Режим перемирия за сутки был нарушен 21 раз, в том числе с применением снайперских винтовок, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, стрельба велась, в частности, с территории "Бердского района" Армении. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района и в селe Алибейли Товузского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Берд находится в Тавушской области Армении на северо-востоке страны. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Позиции азербайджанских войск были также обстреляны с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, уточняется в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 стороны объявили о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Напомним, что число обстрелов, указанное в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", в сводках сообщается о максимум трех десятках обстрелов за сутки.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".